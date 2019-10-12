2019-10-12T12:43:30+03:00
Общество

Кокошники с гироскутером, кружева из картона и Дед Мороз на подиуме: самые модные луки "Поволжских сезонов Александра Васильева"

Рассказываем, что предлагают носить в 2020 году самые продвинутые дизайнеры
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Коллекция "Русская душа" получила Гран-при в этом сезонеКоллекция "Русская душа" получила Гран-при в этом сезонеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре уже по традиции прошел самый долгожданный модный показ года. "Поволжские сезоны Александра Васильева" каждый год собирают сотни зрителей. Но в этот раз сам историк моды в областную столицу не приехал. В видеообращении он сказал, что готовится к съемкам сразу нескольких модных приговоров. Но за всем происходящим на сцене следит издалека.

Что-то таинственное - программа начинается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что-то таинственное - программа начинаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для зрителей показ становится настоящим шоу каждый год. Здесь не только можно подглядеть тенденции моды следующего года, но и насладиться прекрасно выстроенной программой показа, которая включает и различные шоу. В этом году режиссером действа стал руководитель новокуйбышевского театра "Грань" Денис Бокурадзе.

А вот так точно будет ходить молодежь уже весной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот так точно будет ходить молодежь уже веснойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди коллекций есть и очень простые - хоть прямо сейчас на улицу. Хотя, пожалуй, слишком прохладно.

А лицо и в самом деле лучше прикрыть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А лицо и в самом деле лучше прикрытьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тут тоже есть повседневные элементы. Но в таком капюшоне, пожалуй, ходить непросто и даже опасно.

Огромные пионы и неожиданно подходящие для обычной прогулки наряды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огромные пионы и неожиданно подходящие для обычной прогулки нарядыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот это коллекция "Алиса в стране цветов". Если отложить в сторону потрясющие своими размерами пионы, то можно отправляться на летнюю прогулку по городу.

И эти наряды могут приглянуться экстравагнтным дамам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И эти наряды могут приглянуться экстравагнтным дамамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот одежда из коллекции "Танец шамана" подходит для текущего сезона. Красотки оценят и кружева, и множество украшений на платье.

ТОльяттинский дизайнер предложила облачить детей в белое кружево Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТОльяттинский дизайнер предложила облачить детей в белое кружевоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот такой красотой предложила полюбоваться дизайнер из Тольятти. Правда, носить это детям будет затруднительно. Белое точно быстро перестанет быть таковым и станет черным.

Остался бабушкин платочек? Срочно доставайте из сундука Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Остался бабушкин платочек? Срочно доставайте из сундукаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поступили и необычные предложения. Например, срочно достать бабушкин платок и замотаться плотнее. Ну а что, зима уже не за горами.

А кататься на модных гироскутерах лучше в костюме Матрешки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А кататься на модных гироскутерах лучше в костюме МатрешкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И наряд для следующего сезона. Должен, на наш скромный взгляд, прилагаться к каждому гироскутеру.

Видимо, в 2020 году все будут переодеваться в Дедов Морозов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Видимо, в 2020 году все будут переодеваться в Дедов МорозовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скоро Новый год и таких модных дядечек будет очень много на каждой улице. В этом году дизайнеры, кстати, рекомендуют Дедушкам носить мини и заправлять брюки в сапоги.

Так в школу тоже лучше не ходить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так в школу тоже лучше не ходитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С детской модой на показе, конечно, перебор. В таком в школу точно не пустят, а учителей хватит удар.

Вот так рекомендуют наряжаться детям. Из школы точно выгонят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот так рекомендуют наряжаться детям. Из школы точно выгонятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В таком наряде тоже вряд ли будут ждать в стенах стандартного учебного заведения. Но выглядит интересно.

А вот так по мнению авторов выглядит обратная сторона Луны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот так по мнению авторов выглядит обратная сторона ЛуныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такой наряд из коллекции "Обратная сторона Луны!" можно оставить для корпоративной вечеринки. Будете просто непревзойденными по красоте.

Еще можно делать наряды из картонных коробок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще можно делать наряды из картонных коробокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вот идея для бедных, но рукастых. Берете картонную коробку и лобзиком выпиливаете себе наряд. Красиво?

В таком, наверное, только на маскарад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В таком, наверное, только на маскарадФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А это коллекция "Вирусы" - видимо, для самых модных и бесстрашных.

Куда же без странной геометрии? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куда же без странной геометрии?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подобные решения, кстати, уже давно пользуются популярностью и неплохо смотрятся не только на сцене, но и в повседневной жизни.

А обладателем Гран-при этих сезонов стала коллекция "Русская душа". Все стандартно: гжель, кокошники и платья с юбкой-солнце. Ждем в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отар Кушанашвили: В Юрмале Кикабидзе предложил — выпьем за русский народ!
В программе «Простыми словами» в эфире Радио "Комсомольская правда" Андрей и Юлия Норкины расспросили журналиста Отара Кушанашвили об отношениях России и Грузии, о шоу-бизнесе и политике, о демографии [видео]
Новости 24
Выходные в Самаре пройдут в тумане и дожде
Встречи с пистолетом и жучки в автомобиле: экс-главу СГ "Компаньон" в Самаре обвиняют в организации нападений на людей
В Самаре ищут водителя, который, припарковавшись на газоне, проехал по ноге пешехода
В Зубчаниновке водитель такси отправил пенсионерку в больницу
Чуть не убил семью с ребенком! Нетрезвый водитель Митцубиши сбежал с места ДТП в Самаре
Бутылки налево, пакеты направо: В Новокуйбышевске заработала сортировочная станция для мусора
Тольяттинский ветеринар за взятку накормил военных некачественным мясом
Штраф за "травку": экс-сотрудник ФСИН признал вину в покупке наркотиков и не прогадал
Вот это формы! Самарская звезда "Дом-2" продемонстрировала подтянутые ягодицы в открытых комбинациях
Адвокат задержан за вымогательство миллиона рублей у жителя Сызрани
Просто кракен какой-то! Тольяттинский рыбак в сложной борьбе добыл 9-килограммового судака
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
В Самаре появятся около 1800 мусорных евроконтейнеров и 50 бункеров-накопителей
В Сызранском районе ввели карантин по туберкулезу крупного рогатого скота
Стала известна судьба пропавшей 15-летней девушки из Тольятти