Кокошники с гироскутером, кружева из картона и Дед Мороз на подиуме: самые модные луки "Поволжских сезонов Александра Васильева"

В Самаре уже по традиции прошел самый долгожданный модный показ года. "Поволжские сезоны Александра Васильева" каждый год собирают сотни зрителей. Но в этот раз сам историк моды в областную столицу не приехал. В видеообращении он сказал, что готовится к съемкам сразу нескольких модных приговоров. Но за всем происходящим на сцене следит издалека.

Что-то таинственное - программа начинаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для зрителей показ становится настоящим шоу каждый год. Здесь не только можно подглядеть тенденции моды следующего года, но и насладиться прекрасно выстроенной программой показа, которая включает и различные шоу. В этом году режиссером действа стал руководитель новокуйбышевского театра "Грань" Денис Бокурадзе.

А вот так точно будет ходить молодежь уже веснойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди коллекций есть и очень простые - хоть прямо сейчас на улицу. Хотя, пожалуй, слишком прохладно.

А лицо и в самом деле лучше прикрытьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тут тоже есть повседневные элементы. Но в таком капюшоне, пожалуй, ходить непросто и даже опасно.

Огромные пионы и неожиданно подходящие для обычной прогулки нарядыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот это коллекция "Алиса в стране цветов". Если отложить в сторону потрясющие своими размерами пионы, то можно отправляться на летнюю прогулку по городу.

И эти наряды могут приглянуться экстравагнтным дамамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот одежда из коллекции "Танец шамана" подходит для текущего сезона. Красотки оценят и кружева, и множество украшений на платье.

ТОльяттинский дизайнер предложила облачить детей в белое кружевоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот такой красотой предложила полюбоваться дизайнер из Тольятти. Правда, носить это детям будет затруднительно. Белое точно быстро перестанет быть таковым и станет черным.

Остался бабушкин платочек? Срочно доставайте из сундукаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поступили и необычные предложения. Например, срочно достать бабушкин платок и замотаться плотнее. Ну а что, зима уже не за горами.

А кататься на модных гироскутерах лучше в костюме МатрешкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И наряд для следующего сезона. Должен, на наш скромный взгляд, прилагаться к каждому гироскутеру.

Видимо, в 2020 году все будут переодеваться в Дедов МорозовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скоро Новый год и таких модных дядечек будет очень много на каждой улице. В этом году дизайнеры, кстати, рекомендуют Дедушкам носить мини и заправлять брюки в сапоги.

Так в школу тоже лучше не ходитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С детской модой на показе, конечно, перебор. В таком в школу точно не пустят, а учителей хватит удар.

Вот так рекомендуют наряжаться детям. Из школы точно выгонятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В таком наряде тоже вряд ли будут ждать в стенах стандартного учебного заведения. Но выглядит интересно.

А вот так по мнению авторов выглядит обратная сторона ЛуныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такой наряд из коллекции "Обратная сторона Луны!" можно оставить для корпоративной вечеринки. Будете просто непревзойденными по красоте.

Еще можно делать наряды из картонных коробокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вот идея для бедных, но рукастых. Берете картонную коробку и лобзиком выпиливаете себе наряд. Красиво?

В таком, наверное, только на маскарадФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А это коллекция "Вирусы" - видимо, для самых модных и бесстрашных.

Куда же без странной геометрии?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подобные решения, кстати, уже давно пользуются популярностью и неплохо смотрятся не только на сцене, но и в повседневной жизни.

А обладателем Гран-при этих сезонов стала коллекция "Русская душа". Все стандартно: гжель, кокошники и платья с юбкой-солнце. Ждем в магазинах.