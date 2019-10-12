Кокошники с гироскутером, кружева из картона и Дед Мороз на подиуме: самые модные луки "Поволжских сезонов Александра Васильева"
В Самаре уже по традиции прошел самый долгожданный модный показ года. "Поволжские сезоны Александра Васильева" каждый год собирают сотни зрителей. Но в этот раз сам историк моды в областную столицу не приехал. В видеообращении он сказал, что готовится к съемкам сразу нескольких модных приговоров. Но за всем происходящим на сцене следит издалека.
Что-то таинственное - программа начинаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Для зрителей показ становится настоящим шоу каждый год. Здесь не только можно подглядеть тенденции моды следующего года, но и насладиться прекрасно выстроенной программой показа, которая включает и различные шоу. В этом году режиссером действа стал руководитель новокуйбышевского театра "Грань" Денис Бокурадзе.
А вот так точно будет ходить молодежь уже веснойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Среди коллекций есть и очень простые - хоть прямо сейчас на улицу. Хотя, пожалуй, слишком прохладно.
А лицо и в самом деле лучше прикрытьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Тут тоже есть повседневные элементы. Но в таком капюшоне, пожалуй, ходить непросто и даже опасно.
Огромные пионы и неожиданно подходящие для обычной прогулки нарядыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
А вот это коллекция "Алиса в стране цветов". Если отложить в сторону потрясющие своими размерами пионы, то можно отправляться на летнюю прогулку по городу.
И эти наряды могут приглянуться экстравагнтным дамамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
А вот одежда из коллекции "Танец шамана" подходит для текущего сезона. Красотки оценят и кружева, и множество украшений на платье.
ТОльяттинский дизайнер предложила облачить детей в белое кружевоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вот такой красотой предложила полюбоваться дизайнер из Тольятти. Правда, носить это детям будет затруднительно. Белое точно быстро перестанет быть таковым и станет черным.
Остался бабушкин платочек? Срочно доставайте из сундукаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Поступили и необычные предложения. Например, срочно достать бабушкин платок и замотаться плотнее. Ну а что, зима уже не за горами.
А кататься на модных гироскутерах лучше в костюме МатрешкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
И наряд для следующего сезона. Должен, на наш скромный взгляд, прилагаться к каждому гироскутеру.
Видимо, в 2020 году все будут переодеваться в Дедов МорозовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Скоро Новый год и таких модных дядечек будет очень много на каждой улице. В этом году дизайнеры, кстати, рекомендуют Дедушкам носить мини и заправлять брюки в сапоги.
Так в школу тоже лучше не ходитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
С детской модой на показе, конечно, перебор. В таком в школу точно не пустят, а учителей хватит удар.
Вот так рекомендуют наряжаться детям. Из школы точно выгонятФото: Светлана МАКОВЕЕВА
В таком наряде тоже вряд ли будут ждать в стенах стандартного учебного заведения. Но выглядит интересно.
А вот так по мнению авторов выглядит обратная сторона ЛуныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Такой наряд из коллекции "Обратная сторона Луны!" можно оставить для корпоративной вечеринки. Будете просто непревзойденными по красоте.
Еще можно делать наряды из картонных коробокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
И вот идея для бедных, но рукастых. Берете картонную коробку и лобзиком выпиливаете себе наряд. Красиво?
В таком, наверное, только на маскарадФото: Светлана МАКОВЕЕВА
А это коллекция "Вирусы" - видимо, для самых модных и бесстрашных.
Куда же без странной геометрии?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подобные решения, кстати, уже давно пользуются популярностью и неплохо смотрятся не только на сцене, но и в повседневной жизни.
А обладателем Гран-при этих сезонов стала коллекция "Русская душа". Все стандартно: гжель, кокошники и платья с юбкой-солнце. Ждем в магазинах.
ИСТОЧНИК KP.RU