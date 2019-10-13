2019-10-13T11:20:18+03:00
Общество

Пеннивайз и судебный пристав в фиолетовом платье: в Самаре персонажи фильмов, комиксов и аниме оккупировали Дом Офицеров

В городе состоялся традиционный косплей-фестиваль DRAGONFEST 2019, который собрал вместе самых необычных и известных героев из мира массовой культуры
Михаил ГОРЮНОВСветлана МАКОВЕЕВА
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К фестивалю участники DRAGONFEST 2019 подготовились основательноК фестивалю участники DRAGONFEST 2019 подготовились основательноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удивили дворников

Возле ОДО в Самаре 12 октября было многолюдно. Персонажи аниме, сериалов, фильмов, компьютерных игр и комиксов собрались там вместе со своими поклонниками и немало удивили прохожих и местных дворников. Впрочем, причина такого собрания необычных людей нашлась быстра — в Доме Офицеров прошел традиционный косплей-фестиваль DRAGONFEST 2019. С самыми необычными участниками мероприятия познакомились корреспонденты «Комсомолки».

Платье у подруги было одолжено не зря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Платье у подруги было одолжено не зряФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вельзевул из сериала «Благие знамения» появилась перед публикой еще до своего падения. Автор образа признается, что для создания костюма ей понадобилось свадебное платье подруги. Та, конечно, не пожадничала.

Алиса и Чешир из «Страны кошмаров» костюмы делали сами. Не бойтесь — кровавые следы на фартуке не настоящие, а всего лишь отпечатки руки с использованием акриловых красок.

При создании образа никто не потерял крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При создании образа никто не потерял кровиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Немало шокировал гостей один из персонажей аниме «Моя геройская академия». Руки у него держатся на парике, выглядит все весьма натурально.

Парик с руками немало удивил участников фестиваля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парик с руками немало удивил участников фестиваляФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оно в ОДО

Не многие, наверное, знают про российскую игру «Мор», но гости фестиваля точно в курсе. Она про эпидемию. Образы сделаны из пены EVA — плотно спрессованный туристический коврик, если по-простому.

Образы из пены - проверенный способ любителей косплея Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Образы из пены - проверенный способ любителей косплеяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сами герои из Тольятти, занимаются косплеем уже 6 лет и все наряды стараются делать сами.

Пеннивайз традиционно был в хорошем настроении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пеннивайз традиционно был в хорошем настроенииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пеннивайза из «Оно» не узнать невозможно. Он тоже был на тусовке и своим жутким видом напугал многих. Исключение составил разве что охранник ОДО.

— Мы персонажи из аниме Оверлорд. Я вампир, а она — суккуб, начальник стражей. Мы все костюмы шили сами. Парики сами укладывали. В обычной жизни я бухгалтер и тренер. У меня свой коллективов, — делится с нами попавшаяся на пути кровопийца.

Без вампиров накануне тоже тоже не обошлось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без вампиров накануне тоже тоже не обошлосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ее спутница в фиолетовом платье добавляет:

— А я бывший госслужащий, была помощником судебного пристава. Сейчас я работаю секретарем и офис менеджером, поэтому мне попроще заниматься косплеем. На прошлой работе мне не запрещали, но и не воспринимали всерьез мое хобби.

Пара, кстати, приехала из Саратова.

После косплея в армию

Корпорация Амбрелла в полном составе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корпорация Амбрелла в полном составеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корпорация Амбрелла из трилогии «Обитель зла» напомнили бойцов СОБРа. Ребята говорят, что выступают неким «мясом», которое главная героиня и ее друзья уничтожают. К слову, один из участников шоу делится, что скоро будет держать в руках и настоящее оружие. Он собирается в армию.

Ярким получился и некромант по иллюстрациям японской художницы. Костюм барышня делала своими силами. Забор — это трубки ПВХ, они с обратной стороны скручены проволокой.

Иногда на костюм приходится раскошелиться, но тут никто об этом не жалеет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иногда на костюм приходится раскошелиться, но тут никто об этом не жалеетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Строительным феном я придавала им нужную форму. Обошелся в 15 тысяч рублей костюм, — признается девушка, которая в косплей пришла 5 лет назад, а вне хобби является инженером-метрологом.

На сцене у нее упал забор, однако умелица не растерялась и продолжила свое дефиле.

В ожидании новых встреч

Центурион даже успел присмотреть себе шубу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центурион даже успел присмотреть себе шубуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я в этом костюме езжу на ролевые игры. Сделал его из всего, но в основном из пены EVA. За 2 недели. Бюджет костюма, если по материалам, то тысяч 5-6 придется потратить, — признается Центурион из фоллаута NewVegas.

Мужчине 38 лет. Свою настоящую профессию он называет «крафтер» — то кует, то делает бутафорию, то настоящие вещи.

У гостя из Саратова это первый женский образ в карьере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У гостя из Саратова это первый женский образ в карьереФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нет-нет, это не Кончита Вурст. Знакомьтесь, Летти Латс, бородатая женщина из мюзикла «Величайший шоумен». Костюм 33-летний госслужащий из Саратова сделал вместе со своим другом. Он обошелся в 14 тысяч рублей.

Отдельная история тут у каждого участника. Во время выступления на сцене о тратах на костюмы они забыли. Концерт включал в себя танцы, песни, дефиле и многое другое прошел в дружественной обстановке людей, объединенных одними интересами. Любители косплея долго не хотели расходиться и уже начали планировать свои образы на следующие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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