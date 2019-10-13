Робот-мусоросборщик, самый маленький хищник и чудо-таблетка: чем удивляли самарцев на Всероссийском фестивале науки

Животный уголок

В Самарском университете проходит региональный этап Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+. Там работали тематические площадки, на которых гости узнали много интересного.

Сова во время фестиваля немного умориласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одним из самых популярных для гостей стал уголок городского зоопарка. Посетителям рассказали об особенностях поведениях животных

— У нас тут представлены краснокнижные виды. С собой мы привезли европейскую болотную черепаху, южнорусского тарантула, сову, самого маленького хищника России — ласку и не только, — похвалился в разговоре с «КП-Самара» заведующий отделом акватеррариума Андрей Болтушко.

Выставка животных получилась одной из самых популярныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того на необычных зверьков можно было посмотреть на фотографии. Причем не только на них.

— У нас проводится традиционный экологический конкурс «Зимородок». Любой житель региона может прислать фотографию животных и растений. Так, нам прислали Венерин башмачок — редкую орхидею, которую нашли в Кинельском районе. Есть скопа — маленькая редкая птичка. Много усача альпийского в этом году, — объяснил главный зоотехник учреждения Александр Кузовенко.

Восстание машин

Изучить особенности анатомии человека, измерить давление, проверить остроту зрения — все это можно было сделать на площадке биологического факультета.

Гостям показали, как развивается скелет человека с самого раннего возрастаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экспонаты можно было потрогать и этим активно пользовалисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Самый необычный экспонат у нас, пожалуй, это скелет ребенка, которому всего два месяца, — говорит студентка 3 курса Василиса Тимофеева. — В нем видно все особенности строения детского организма.

Биология заинтересовала многихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даниил Блайберг — председатель научного клуба ROBOTIC — рассказал о новых стартапах, которые он с единомышленниками разработал. Так, парень показал нам робота — сортировщика мусора. Этот экспонат вполне пригодится нашему городу.

— Благодаря ультразвуковому датчику он определяет тип тары — от пластикового до жестяного. После этого отправляет мусор в определенный сектор, — делится Даниил. — Представьте, он часа в четыре утра катается по парку, собирает бутылки. Часам к восьми-девяти парк уже будет чистым!

Роботы выходят на новый уровеньФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Блайберг также продемонстрировал возможности 3D-принтера и анонсировал появление робота, которым можно будет управлять на любой дистанции. Такой пригодится и в бою, и в медицине, и где угодно.

В сухом пайке все вкусно!

Для юных защитников много нужного поведали ребята с военной кафедры Самарского университета. Они показали, как выглядит настоящий сухой пайок, сборку и разборку автомата, а еще дали детям пострелять в лазерном типе.

Военные показали, как обращаться с оружиемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курсанты заверяют, что сухой паек вкусныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— У нас много занимательного. Например, вот набор для индивидуального рационного питания. Все вкусное: фруктовая палочка, шоколадка, есть даже таблетки, дезинфицирующие воду, — рекламирует свою выставку курсант военного учебного центра Никита. — Также, среди необычного — ветроустойчивые спички.

Также участников фестиваля — он особо по душе пришелся детям — удивили своими экспериментами химики, порадовали словом филологи, заставили задуматься психологи и многие другие профессионалы своего дела из самых разных сфер. Не обошлось и без космической темы, в частности, сегодня состоялась лекция по поводу борьбы с космическим мусором. К слову, все занятия проходят с участием высококвалифицированных педагогов.

Начинающие исследователи были внимательны ко всемуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости фестиваля весело провели времяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Форум завершится уже сегодня. Любознательных посетителей уже приглашают посетить его в следующем году.