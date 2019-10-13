2019-10-13T14:43:58+03:00
Общество

Робот-мусоросборщик, самый маленький хищник и чудо-таблетка: чем удивляли самарцев на Всероссийском фестивале науки

«Комсомолка» побывала в Самарском университете, где в эти выходные хвалятся своими достижениями юные и опытные ученые
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Юным самарцам показали массу интересного из мира наукиЮным самарцам показали массу интересного из мира наукиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Животный уголок

В Самарском университете проходит региональный этап Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+. Там работали тематические площадки, на которых гости узнали много интересного.

Сова во время фестиваля немного уморилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сова во время фестиваля немного умориласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одним из самых популярных для гостей стал уголок городского зоопарка. Посетителям рассказали об особенностях поведениях животных

— У нас тут представлены краснокнижные виды. С собой мы привезли европейскую болотную черепаху, южнорусского тарантула, сову, самого маленького хищника России — ласку и не только, — похвалился в разговоре с «КП-Самара» заведующий отделом акватеррариума Андрей Болтушко.

Выставка животных получилась одной из самых популярных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выставка животных получилась одной из самых популярныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того на необычных зверьков можно было посмотреть на фотографии. Причем не только на них.

— У нас проводится традиционный экологический конкурс «Зимородок». Любой житель региона может прислать фотографию животных и растений. Так, нам прислали Венерин башмачок — редкую орхидею, которую нашли в Кинельском районе. Есть скопа — маленькая редкая птичка. Много усача альпийского в этом году, — объяснил главный зоотехник учреждения Александр Кузовенко.

Восстание машин

Изучить особенности анатомии человека, измерить давление, проверить остроту зрения — все это можно было сделать на площадке биологического факультета.

Гостям показали, как развивается скелет человека с самого раннего возраста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостям показали, как развивается скелет человека с самого раннего возрастаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экспонаты можно было потрогать и этим активно пользовались Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экспонаты можно было потрогать и этим активно пользовалисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Самый необычный экспонат у нас, пожалуй, это скелет ребенка, которому всего два месяца, — говорит студентка 3 курса Василиса Тимофеева. — В нем видно все особенности строения детского организма.

Биология заинтересовала многих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Биология заинтересовала многихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даниил Блайберг — председатель научного клуба ROBOTIC — рассказал о новых стартапах, которые он с единомышленниками разработал. Так, парень показал нам робота — сортировщика мусора. Этот экспонат вполне пригодится нашему городу.

— Благодаря ультразвуковому датчику он определяет тип тары — от пластикового до жестяного. После этого отправляет мусор в определенный сектор, — делится Даниил. — Представьте, он часа в четыре утра катается по парку, собирает бутылки. Часам к восьми-девяти парк уже будет чистым!

Роботы выходят на новый уровень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роботы выходят на новый уровеньФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Блайберг также продемонстрировал возможности 3D-принтера и анонсировал появление робота, которым можно будет управлять на любой дистанции. Такой пригодится и в бою, и в медицине, и где угодно.

В сухом пайке все вкусно!

Для юных защитников много нужного поведали ребята с военной кафедры Самарского университета. Они показали, как выглядит настоящий сухой пайок, сборку и разборку автомата, а еще дали детям пострелять в лазерном типе.

Военные показали, как обращаться с оружием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военные показали, как обращаться с оружиемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курсанты заверяют, что сухой паек вкусный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курсанты заверяют, что сухой паек вкусныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— У нас много занимательного. Например, вот набор для индивидуального рационного питания. Все вкусное: фруктовая палочка, шоколадка, есть даже таблетки, дезинфицирующие воду, — рекламирует свою выставку курсант военного учебного центра Никита. — Также, среди необычного — ветроустойчивые спички.

Также участников фестиваля — он особо по душе пришелся детям — удивили своими экспериментами химики, порадовали словом филологи, заставили задуматься психологи и многие другие профессионалы своего дела из самых разных сфер. Не обошлось и без космической темы, в частности, сегодня состоялась лекция по поводу борьбы с космическим мусором. К слову, все занятия проходят с участием высококвалифицированных педагогов.

Начинающие исследователи были внимательны ко всему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начинающие исследователи были внимательны ко всемуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости фестиваля весело провели время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости фестиваля весело провели времяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Форум завершится уже сегодня. Любознательных посетителей уже приглашают посетить его в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пеннивайз и судебный пристав в фиолетовом платье: в Самаре персонажи фильмов, комиксов и аниме оккупировали Дом Офицеров
В городе состоялся традиционный косплей-фестиваль DRAGONFEST 2019, который собрал вместе самых необычных и известных героев из мира массовой культуры
Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком
В сельской школе не хотят проблем из-за продвинутых ребят, переехавших из Сербии и живущих с отцом без телевизора и мультиков про Чебурашку
Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком
В сельской школе не хотят проблем из-за продвинутых ребят, переехавших из Сербии и живущих с отцом без телевизора и мультиков про Чебурашку
Отар Кушанашвили: В Юрмале Кикабидзе предложил — выпьем за русский народ!
В программе «Простыми словами» в эфире Радио "Комсомольская правда" Андрей и Юлия Норкины расспросили журналиста Отара Кушанашвили об отношениях России и Грузии, о шоу-бизнесе и политике, о демографии [видео]
Новости 24
Под Самарой КамАЗ врезался в "Газель" и иномарку, есть пострадавшие
От чего они сбежали? В Самаре бесследно исчезли женщина и двухлетний ребенок
В Тольятти "Тойота" влетела под поезд, очевидцы сделали фото
Держался за пах и головой разбил окно: в Самаре лысеющий мужчина разгромил аптеку
"Сызрань-2003" на последних минутах вырвала победу у самарских "Крыльев Советов"
"Выбивали окна, настолько сильным был огонь": в Тольятти на балконе и в квартире произошел серьезный пожар
В Самарской области 19-летний пьяный лихач рассекал на своей "Гранте" по улицам
Поплыли! В Самаре на Карла-Маркса "Шевроле" ушла под воду
Под Сызранью у дальнобойщика загорелось колесо фуры
В Самаре 47-летний мужчина чуть было не сгорел вместе с вещами в квартире
Кому плазма, кому ковер: в Самаре на стене дома печати появился необычный телевизор
Майор из Сызрани или капитан из Приволжского? В Самаре выбирают "Народного участкового", который сможет стать лучшим в стране
Задраить люки, погружаемся: на Заводском шоссе легковушка провалилась в яму под лужей
В Самаре мужчина разбил турникет, чтобы не платить за проезд, а теперь заплатит 10 тыс. рублей
Выходные в Самаре пройдут в тумане и дожде
Встречи с пистолетом и жучки в автомобиле: экс-главу СГ "Компаньон" в Самаре обвиняют в организации нападений на людей
В Самаре ищут водителя, который, припарковавшись на газоне, проехал по ноге пешехода
В Зубчаниновке водитель такси отправил пенсионерку в больницу
Чуть не убил семью с ребенком! Нетрезвый водитель Митцубиши сбежал с места ДТП в Самаре
Бутылки налево, пакеты направо: В Новокуйбышевске заработала сортировочная станция для мусора
Тольяттинский ветеринар за взятку накормил военных некачественным мясом
Штраф за "травку": экс-сотрудник ФСИН признал вину в покупке наркотиков и не прогадал
Вот это формы! Самарская звезда "Дом-2" продемонстрировала подтянутые ягодицы в открытых комбинациях
Адвокат задержан за вымогательство миллиона рублей у жителя Сызрани
Просто кракен какой-то! Тольяттинский рыбак в сложной борьбе добыл 9-килограммового судака
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
В Самаре появятся около 1800 мусорных евроконтейнеров и 50 бункеров-накопителей
В Сызранском районе ввели карантин по туберкулезу крупного рогатого скота
Стала известна судьба пропавшей 15-летней девушки из Тольятти