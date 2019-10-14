Минус свалки, плюс контейнеры: в Хворостянском районе внедряют новую систему обращения с отходами

Масштабные задачи

В области внедряют новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Это направление - часть нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Задачи масштабные. Решаются вопросы со строительством новых и ремонтом старых контейнерных площадок и оперативным и своевременным вывозом мусора. Налаживаются процессы сортировки, переработки и утилизации отходов. Огромное внимание уделяется вопросу сохранения благоприятной экологической обстановки. Эту работу необходимо вести планомерно.

До 2021 года проблему свалок в районе планируется решить полностью.

Стало чище

Работу по вывозу мусора в губернии осуществляет регооператор «ЭкоСтройРесурс». В зоне его ответственности 10 городских округов и 27 районов Самарской области. В том числе Хворостянский район. Тот результат, о котором говорит губернатор, здесь уже виден: во всех селах появляются новые контейнерные площадки, активно решается проблема свалок. Только в районном центре планируется установить 52 новых контейнера, а их общее количество в Хворостянском районе составляет 400 штук.

- На эти цели на льготных условиях выделяются денежные средства из областного бюджета: доля софинансирования из районного бюджета составляет всего 5%, - рассказывает глава Хворостянского района Виктор Махов. – Это дает возможность муниципалитету своевременно выполнять стоящие перед нами задачи.

Перемены налицо: люди довольны.

- Раньше контейнерная площадка у нас стояла в другом месте: в непогоду до нее приходилось идти по лужам и грязи. А сейчас перенесли ближе к дому, стало удобно, - показывает 78-летняя Раиса Ивановна Фомина.

Парк спецтехники растет.

По словам жителей, на новой площадке всегда чисто. Мусор вывозят три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

- Мы знаем, когда придет машина и стараемся принести мусор к этому времени, чтобы он не лежал долго, а контейнерные площадки выглядели опрятно, - говорит жительница Хворостянки Надежда Гнидина. – И мы видим: в поселке за этот год стало намного чище.

Кстати, услуга по вывозу мусора для населения стала дешевле: вместо 126 рублей, как раньше, частникам, сельчане платят 97.

Работы по установке новых контейнеров ведутся не только в Хворостянке, но и во всех 26 населенных пунктах района.

- 10 контейнерных площадок уже установлено, - рассказывает глава сельского поселения Абашево Галина Шабавнина. – Место для каждой из них было выбрано с учетом мнения абашевцев, чтобы им было удобно. Всего на территории села планируется установить 52 контейнера. К реформе мы относимся очень серьезно: не раз проводили сходы для жителей, объясняя, какие перемены нас ожидают.

На примере Хворостянки наглядно видно, как экологическая обстановка меняется к лучшему. С помощью регоператора крупнейшая свалка около села Чувичи на сегодняшний день почти ликвидирована - было три гектара, осталось меньше одного. Сейчас территория огорожена и используется для временного складирования мусора перед погрузкой в бункеры. Потом отходы вывозятся на полигоны, Еще три стихийные свалки будут убраны уже в этом году с последующей рекультивацией территории. До 2021 года проблему свалок в районе планируется решить полностью.

При поддержке регионального оператора Хворостянскому району была выделена современная техника: четыре «КАМАЗа».

Парк спецтехники растет

Для успешного внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами необходима мощная техника. В настоящее время в системе вывоза твердых коммунальных отходов с территории Самарской области задействовано 550 единиц спецтехники, в том числе 93 новых машины. Парк мусоровозов постепенно обновляется, Региональный оператор не остается в стороне.

- При поддержке регионального оператора Хворостянскому району была выделена современная техника – на данный момент три «КАМАЗа», планируется поступление еще одного, - рассказал исполнительный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав Дормидонтов. - Это дополнительные рабочие места в Хворостянском районе, а ТКО теперь будет вывозиться со всех дальних уголков этого района. Это значит, что новая система по обращению с отходами приходит в каждый, даже самый удаленный участок Самарской области.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

- Проблемы копились десятилетиями, сейчас мы только приступили к их решению. Многие вопросы решить наскоком невозможно, важна системная грамотная кропотливая работа по отладке уже существующих механизмов. На начальном этапе мы постарались максимально сохранить существующую модель - для того, чтобы не создавать излишних сложностей. Тем не менее, новая модель функционирования системы всегда сопряжена со сложностями переходного этапа, многие муниципалитеты с ними столкнулись. Люди должны в этот первый год увидеть результат. А результат - новые и отремонтированные контейнерные площадки, ликвидация свалок.

Михаил Захаров, директор ООО «ЭкоСтройРесурс»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил Захаров, директор ООО «ЭкоСтройРесурс»:

- В муниципальных районах области вывоз твердых коммунальных отходов зачастую осложняется неудовлетворительным состоянием дорог и отсутствием контейнерных площадок. В Хворостянском районе состояние инфраструктуры сравнительно благополучное. В данный момент на выделенные из бюджета средства идет активное строительство контейнерных площадок. Усилив парк специальной техники, ООО «ЭкоСтройРесурс» может обеспечить услугой вывоза практически все поселения района. В целом по области за первое полугодие услуга вывоза твердых коммунальных отходов впервые начала оказываться региональным оператором на территории более чем 160 сельских поселений.

ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2019 года

498 несанкционированных свалок ликвидировано

За 8 месяцев 2019 года

753 тыс. тонн отходов собрано и транспортировано

181 тыс. тонн отходов передано на обработку

18 тыс. тонн отходов утилизировано