2019-10-11T16:56:04+03:00
Общество

«Для нас это был настоящий сюрприз!»: в Самаре наградили лучших директоров школ

В пресс-центре «КП» чествовали лучших директоров школ, по версии читателей kp.ru.
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Лучшим директорам вручили подаркиЛучшим директорам вручили подаркиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На работе этих людей держится все в школе: взаимопонимание в коллективе, уверенность родителей в качестве учебного процесса и особая атмосфера. Об этом и не только говорили финалисты конкурса «Мой любимый директор», который «Комсомолка» организовала накануне Дня учителя.

Директора поделились своим мнением о системе образования в Самаре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директора поделились своим мнением о системе образования в СамареФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В течение месяца родители и ученики присылали в редакцию фото, короткие статьи о директорах своих школ и голосовали за них. Победителей трое - Владимир Михайлович Кильдюшкин, Валентина Григорьевна Новоселец, Татьяна Федоровна Буховец. Оказалось, что директор может быть любимым независимо от того, в насколько большой школе он работает. Кильдюшкин руководит современным образовательным центром в Южном городе, где учатся более трех тысяч человек. Под крылом Буховец - 1 239 человек школы № 72 в Кировском районе, а у Новоселец - 700 ребят в школе № 146 Красноглинского района.

Владимир Кильдюшкин считает, что двери кабинета директора всегда должны быть открыты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Владимир Кильдюшкин считает, что двери кабинета директора всегда должны быть открытыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- В любом образовательном учреждении может быть добрая и семейная атмосфера. Просто и ученики, и педагоги, и родители должны знать, что они могут прийти к руководителю со своими вопросами, проблемами, что дверь всегда будет открыта, - считает Владимир Кильдюшкин.

Валентина Новоселец поделилась опытом в управлении небольшой школой на 700 ребятишек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Валентина Новоселец поделилась опытом в управлении небольшой школой на 700 ребятишекФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коллеги с ним согласились.

- Я уже тридцать лет работаю в школе. Сразу поставила себе главную задачу: человек может быть успешен тогда, когда он внутренне раскрепощен и чувствует себя комфортно. У нас дети очень талантливые. Есть традиция: и учителя, и все дети танцуют вальс, все ученики прекрасно говорят, сами ведут школьные мероприятия, - гордится коллективом Валентина Новоселец.

Школа № 72 в этом году отмечает золотой юбилей. За 50 лет она выпустила немало достойных людей, и здесь, кстати, когда-то работал нынешний министр образования.

Татьяна Буховец рассказала, как готовится к юбилею школы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Татьяна Буховец рассказала, как готовится к юбилею школыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Сейчас готовим большой праздник, который назвали «Мы вместе». На сцену выйдут родители с детьми, ученики с учителями. Желающих выступить очень много, даже бабушки и дедушки рвутся на сцену, - улыбается Татьяна Буховец.

- Желаем вам успехов в нелегком труде, здоровья. Пусть ученики только радуют! - поздравила лучших директоров редактор самарской «Комсомолки» Айна Утибаева. Победитель голосования - Владимир Кильдюшкин - получил главный приз от базы отдыха «Циолковский», а всем участникам «Комсомолка» вручила памятные дипломы и подарки от партнеров конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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