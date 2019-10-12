Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком

В социальных сетях на этой неделе разгорелся нешуточный скандал. Многодетный отец из Хворостянки заявил, что у него отбирают сыновей, потому что они не смотрят телевизор, не знают, кто такой Чебурашка, вяжут крючком и не ходят в школу. Ситуация получила максимальную огласку и корреспондент КП-Самара отправилась в село Новотулка Хворостянского района, чтобы поговорить с "слишком умными" ребятишками и их папой и разобраться во всем на месте.

В СЕЛЕ ДЕШЕВЛЕ, А ДЛЯ СВЯЗИ С МИРОМ ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ

В село Новотулка семья Сидоровых переехала из Сербии несколько лет назад. Сначала в полном составе: папа Иван, мама Алина, четверо сыновей и одна дочка. Жили не очень дружно - пара постоянно расходилась, потом сходилась снова. В 2018 году Алина Сидорова подала на развод и уехала в Самару с младшими детишками Петей и Алисой. Остальных Иван не отдал - старшие дети остались с папой. Ребята и сами не хотели разделяться: дружные, и папа для них - непререкаемый авторитет и кумир.

Нас семья встречает в прихожей, которая одновременно служит кухней и гостиной. Обстановка спартанская, но почти на всех столах - ноутбуки, компьютеры, смартфоны. Хозяин дома говорит: первое, что сделали, въехав в этот дом, - это провели интернет. Ему он нужен для удаленной работы на крупную голландскую компанию.

Иван считает, что в деревне их не могут простить за то, что они не такие, как всеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Иван рассказывает: в село переезжали в надежде, что жить здесь многодетной семье будет дешевле. А что школа здесь сельская, развлечений и возможностей для молодежи маловато - не беда. Пусть дети всю нужную им информацию черпают из интернета. У самого Сидорова, по его словам, 4 высших образования и диплом Гарварда, правда своими глазами мы увидели лишь российские и сербские документы об образовании, плюс несколько заграничных благодарностей и сертификатов, которые говорят о том, что Иван в свое время немало путешествовал.

Утро у ребят начинается с того, что они выгоняют коз на пастбищеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Утро мальчишек начинается с ухода за небольшим стадом коз - пока старшие их доят, выгоняют на выгул и чистят за животными загон, младший, Костя, кашеварит. В свои 11 лет мальчик умеет не только готовить каши и супы, но и закрывать на зиму самостоятельно сваренное варенье.

Настоящее увлечение Кости - это пение, он тренирует голос, исполняет песни на сербском и русском языках, любит композиции Григория Лепса и мечтает о выступлениях на сцене.

Костя любит петь и обожает животныхФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Средний брат Степан знает несколько языков программирования, этим летом он написал себе компьютерную игру и разработал программу, которая может помочь отследить интересы подростка в соцсетях, "диагностировать" его склонность к суициду и установить, состоит ли он в группах по интересам (типа Синего кита). Папа с гордостью говорит, что 13-летним Степой уже интересуется известный интернет-банк, и как только ему исполнится 14, он сможет принять предложение о работе с ним.

Степан написал программу, которая может диашгностировать интересы подростка в соцсетяхФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Старший из братьев, Владимир, погружен с головой в биологию и физиологию, с помощью интернета уже проводил несколько несложных операций на домашних питомцах. Плюс он ведет youtube-канал про природу, занимается варкой металла при желании легко может поработать болгаркой – в общем, парень рукастый.

Юный любитель биологии из Села Новотулка ведет свой канал.

Учеба в школе Владимиру не очень нравится, зато он очень увлечен биологиейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"НЕ НУЖНА НАМ ВАША ШКОЛА"

Эрудиция и любознательность ребят в итоге и привели к "громкому" конфликту: дети то и дело стали подлавливать сельских учителей на промахах ("Представляете, нам говорят, что слово "дочь" как появилось, так и не изменялось и звучит одинаково во всех славянских языках, а на самом деле на сербском дочь - это cerka").

Мальчишки растут хозяйственные и самостоятельныеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вот братья и заявили в этом году, что в школу ходить не хотят, стали опаздывать, сбегать с уроков, а то и вовсе прогуливать без уважительной причины.

Руководство школы, конечно, обратилось к отцу.

- В 2018 году пропуски тоже были, но этом году ситуация усугубилась. Двое братьев приходят, один - нет, на следующий день меняются, плюс опаздывают на уроки и убегают с них, - говорит директор Новотульской школы Александр Писарев. - Иван Николаевич нам заявил, что его детям не нужно образование и они отлично проживут без аттестатов и дипломов, они и так найдут работу. А Владимир, между прочим, в 9 классе, ему в этом году ГИА сдавать.

Мальчишке жить здесь нравитсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Руководство школы обратилось в комиссию по делам несовершеннолетних, а они вызвали Ивана Сидорова на очередное свое заседание.

- Мы ему задали единственный вопрос: почему ваши дети не ходят в школу, - уверяетруководитель комитета по вопросам семьи, материнства и детства Хворостянского района Мария Курова. - А он повел себя агрессивно, так что диалога не получилось.

Пока старшие разбираются с козами, младший мальчишка кашеваритФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А вот Иван Сидоров утверждает, что на заседании ему заявили, что отберут у него детей, которые не смотрят телевизор и даже не знают, кто такой Чебурашка.

- Мы слишком отличаемся от них, - горько говорит Сидоров в разговоре с корреспондентом КП-Самара. - У них дети до сих пор Лунтика обсуждают, а мы вечерами итальянское или французское кино смотрим для расширения кругозора.

Справедливости ради стоит отметить, что с Чебурашкой Сидоровы-младшие действительно "познакомились" лишь в этом году. Плюс им не нравится "Ну, погоди!", зато "заходит" иностранщина - "Симпсоны" и "Футурама".

"Ну и что тут такого? - недоумевает отец. - Мои дети вправе выбирать".

Иван Сидоров также в августе 2019 года направил заявление руководству школы, где попросил перевести его детей на индивидуальное обучение, но получил отказ со ссылкой на то, что для этого нет медицинских и социально-педагогических показателей. Законность этого решения сейчас проверяет районная прокуратура.

Иван работает удаленноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ПРИЮТСКАЯ БЫЛЬ

Тем временем в Хворостянском районе началось настоящее противостояние: Ивана Сидорова обвиняют в неадекватности ("Да он в "Пусть говорят" обвинял жену в изменах и говорил, что дети не его"), а он окружающих - в приступе мании величия ("Мне говорили, что им закон не писан, и детей у меня легко отберут, если только захотят").

11 октября в Хворостянском районе собрали заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетним с участием представителей как местных, так и областных соцслужб и надзорных ведомств.

Выяснилось, что семья накопила приличные долги за коммуналку (Сидоров уверяет, что частично их уже погасил), плюс стоит на учете не только как многодетная, но и как проблемная - в прошлом году Алина Сидорова обращалась в полицию с заявлением о том, что Иван негативно влияет на старших мальчиков, после чего детей на время забирали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный лучик», ограничили их общение с обоими родителями провели специальные экспертизы, чтобы выяснить, насколько сильно ссоры и бракоразводный процесс родителей повлиял на их психику.

Кипа дипломов и сертификатовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- В мае за нами в школу пришла мама в сопровождении участкового, они забрали нас с уроков, сказали, что едем на майские праздники в лагерь. После мы узнали, что это на самом деле приют, - до сих пор с обидой вспоминает то время Владимир. - Нам дали подписать какие-то бумаги, оказалось, что это согласие находиться там на протяжении 3 месяцев. Там было ужасно: не с кем поговорить, нечем заняться, на рыбалку ходить нельзя, видео для youtube снимать – тоже. Это была тюрьма, только без решеток".

Иван Сидоров утверждает: не знал, что с его детьми - они просто не вернулись однажды со школы. И никто не мог ему сказать, где они. Мама мальчиков Алина Сидорова в свою очередь говорит, мол, якобы муж звонил ей вечером и она сказала: ребята - в Самаре.

На комиссии решали, что же делать в этой ситуацииФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- После этого он целый месяц не интересовался их судьбой. Я сделала это в надежде переломить ситуацию и оставить их всех со мной, но ничего не вышло. В итоге я поняла, что от нашей с Иваном "войны" страдают дети, и оставила все, как было: старшие мальчики хотели остаться с ним, он для них - авторитет, поэтому с тех пор я особо не вмешиваюсь, - рассказала журналисту "КП-Самара" Алина.

С мамой мальчики часто созваниваются, по очереди ездят к ней в гости в Самару, но про то, что они прогуливают школу и из-за этого оказались в центре скандала, Алина Сидорова узнала из СМИ. По ее словам, вопрос о необходимости школьного образования раньше часто становился причиной семейных ссор, как теперь повлиять на мужа и детей, она не знает.

Конечно, семья забралась в очень отдаленное селоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На межведомственной комиссии тоже долго ломали голову над этой проблемой: как заинтересовать в обучении детей, которые считают, что всему самому главному могут научиться у отца? Судя по всему, сельская школа точно не для них.

К делу решили дополнительно подключить психологов и педагогов, консультировать их будут областные специалисты. А по факту публикаций в СМИ свою проверку начала прокуратура.

КП-Самара будет следить за развитием событий.

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