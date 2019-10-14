"Меня попросту обманули": самарский автолюбитель “попал” на деньги, обратившись к "серым" сервисменам

Сев в солнечное субботнее утро за руль своего Kia Rio, самарец Игорь Комаров даже не представлял, какие приключения ждут его в ближайшие дни из-за, казалось бы, проверенного сервиса

- Еду по Гагарина и чувствую, что стук какой-то в подвеске появился. Я вообще не люблю ездить на неисправных машинах, поэтому решил заехать в сервис, тем более я подозревал, что “закончился” ШРУС (шарнир равных угловых скоростей, - прим. ред.).

Самарец уже год пользовался услугами автосервиса X, о котором были хорошие отзывы в интернете, да и знакомые советовали. Короче говоря, Игорь станции технического обслуживания доверял.

Странный ремонт

- На диагностике сказали - левый шарнир отжил свое. Цену объявили в 2500 за ШРУС, но при замене у них 2000 и гарантия, мойка, полная диагностика. За работу - 3000 рублей. Все вместе обошлось в 5000 рублей.

Каково же было удивление Игоря, когда после замены вой никуда не делся. Вернувшись в сервис, мастер согласился прокатиться на авто, чтобы убедиться в дефекте. А дальше история стала напоминать плохой анекдот.

- И говорит мне мастер - правый ШРУС, вот прям 100% он. Но надо еще одну диагностику пройти утром, а пока езжайте домой, - вспоминает автомобилист.

Огорченный и уже пожалевший о выборе сервиса Игорь утром следующего дня приехал к ремонтникам, хотя уже сильно сомневался в квалификации “экспертов”.

- Собрали они целый консилиум с “опытнейшими” механиками, один из которых начальник цеха. Говорят - давай прокатимся. Едем, слушаем, едем, слушаем, и они мне говорят: "Так это автоматической коробке хана! ШРУСами заниматься не надо, “автомат” накрылся".

Все возражения нашего героя о том, что коробку диагностировали во время последнего ТО, которое было 3 тыс. км назад, сервисмены проигнорировали. Разговор на повышенных тонах с менеджером тоже слабо помог в ситуации - в сервисе настаивали, что нужен дорогостоящий ремонт коробки передач. На станции техобслуживания также не хотели отвечать за свою предыдущую ошибку с левым шарниром. И только когда опечаленный владелец настоял на том, чтобы по предоплате заменили правый внутренний ШРУС, ремонтники нехотя сделали это.

- Решил оплатить, а после разбираться. 3 часа томительного ожидания, приходят, говорят, что ШРУС новый был почти, зря менял и отдают ключи. Расстроился, но решил проверить. Сел, завел, поехал и, о чудо, тишина!

Как итог, самарец потерял несколько выходных и 10 тыс. рублей из-за нерадивых мастеров. Или с мастерами в сервисе все в порядке и они просто выманивали деньги из автомобилиста. Игорь собирается обратиться в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило добросовестность сервиса X.

Автосервис в Самаре нужно внимательно подбирать

Мнение экспертов

А вот что делать самарским водителям, чтобы не попасть в подобную ситуацию и не стать “дойной коровой” для сервисменов? Спросили у экспертов сервиса "КИА Центр Самара и КИА Центр на Московском".

- Автомобиль KIA - это совершенный и сложный механизм. Только у официальных дилеров KIA имеется полный перечень специального инструмента, необходимого для быстрого и качественного технического обслуживания и ремонта. Отсутствие такого инструмента может затянуть, а иногда просто сделать невозможным выполнение важных ремонтных операций.

И, конечно, мы понимаем, какую важную роль в обслуживании и ремонте автомобиля играют специалисты. Для поддержания качества сервисных работ на неизменно высоком уровне сотрудники дилерских предприятий регулярно участвуют в различных корпоративных программах по обучению, что дает им возможность постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень и выполнять любые работы по обслуживанию автомобилей KIA в соответствии с высокими стандартами качества компании. Для достижения этой цели мы используем исключительно оригинальные запчасти KIA и привлекаем к выполнению сервисных работ только квалифицированных механиков. Обращайтесь к официальным дилерам KIA и убедитесь сами. Мы будем рады вашему визиту!

Куда надо ехать на ремонт?

КИА Центр Самара на Ново-Урицкой 22

Телефон: (846) 977 77 00

КИА Центр на Московском шоссе 262А

Телефон (846) 205 99 99

Часы работы: пн — пт: 8:00 — 20:00 сб, вс: 8:00 — 20:00

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