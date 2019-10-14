2019-10-14T15:01:49+03:00
Общество

«Валерка, тебе посвящаем свои песни»: ко дню рождения Грушина его друзья привели в порядок памятник на реке Уде

В этом году Валерию Грушину, в честь которого уже больше 50 лет проходит фестиваль авторской песни в Самарской области, исполнилось бы 75 лет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Барельеф с лицом Валерия Грушина над рекой Хадамой (притоком Уды) установили в 1968 году.Барельеф с лицом Валерия Грушина над рекой Хадамой (притоком Уды) установили в 1968 году.
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Быстрая, таежная река с порогами, ледяной водой. Фигурки детей около перевернувшейся лодки… И студент-походник Валера Грушин на берегу – скидывает одежду и уверенно входит в воду, толкает к берегу девочку, выталкивает из воды мальчишку… Но его самого подхватывает течение и уносит далеко вниз… Тело Валеры так и не нашли многочисленные экспедиции за полгода. Но память о нашедшем полюс мужества Валерии Грушине его друзья сумели сохранить на долгие годы. Нерукотворным памятником для студента КуАИ стал Грушинский фестиваль: уже на следующий год после смерти друга товарищи Грушина собрались вместе, чтобы исполнить авторские песни под гитару. Сегодня это стало масштабным мероприятием, собирающим гостей со всего земного шара. И каждый год на поляне им. Грушина, на гитаре, вспоминают друзья своего товарища, навсегда оставшегося в памяти молодым и смелым студентом, поют о реке Уде и кедрах, которые шумят о Валере…

А там, на скале, поднимающейся над рекой Хадамой (притоком Уды), в 1968 году появился барельеф с лицом Валерия Грушина. И на протяжении многих лет этот памятник был местом притяжения походников из Куйбышева, да и со всей страны. Они приходили в гости к Валере, пели песни и ухаживали за скульптурной группой. Но в 90-х годах эта традиция прервалась. И, несмотря на то, что в Самарской области продолжал проходить фестиваль и Валерия вспоминали каждый год, сам памятник приходил в запустение. Исправить это решили члены клуба им. В. Грушина.

Память о Валерии Грушине жива - в песнях и концертах.

Память о Валерии Грушине жива - в песнях и концертах.

Экспедицию собирали долго, к самарцам - а многие из отправившихся в дальний поход знали Грушина лично – присоединились любители авторской песни из Иркутска. И вот, практически в преддверии дня рождения Валерия Грушина 23 октября группа из десятка человек добралась до метеостанции на Хадыме. Спасая детишек именно начальника этой станции и погиб тогда Грушин.

- Это был наш совместный проект, среди участников экспедиции восемь самарцев и шесть жителей Иркутска. Мы, во-первых, сделали все необходимое для восстановления памятника – теперь он снова блестит и хорошо виден тем, кто сплавляется мимо. А еще на каждой остановке мы рассказывали о подвиге Валерия Грушина. А в гостевом доме на метеостанции оставили подборку посвященных Грушину книг, повесили его портрет, - рассказывает технический директор экспедиции Сергей Ильин. Он отметил, что экспедицию поддержали в правительстве Самарской области, лично губернатор Дмитрий Азаров – в ином случае возможности добраться практически на другой конец страны у членов клуба не нашлось.

Участницей экспедиции стала и 78-летняя Тамара Муравьева, лично знавшая Валерия Грушина. Она каждый год привозит на фестиваль экспозицию, посвященную истории семьи Валеры, его подвигу. И об этом она готова рассказывать часами.

- Я была на месте гибели Валеры уже в 9 раз. Здесь все изменилось, и сама река как будто поменяла свое русло. Но памятник стоит, и кедры с ним рядом шумят все те же, - вспоминает о поездке она.

Участники экспедиции пели авторские песни и спорили о судьбе бардовской культуры в маленьком сельском доме культуры в Нижнеудинске, а также в Иркутске.

Участники экспедиции пели авторские песни и спорили о судьбе бардовской культуры в маленьком сельском доме культуры в Нижнеудинске, а также в Иркутске.

Туда, на место гибели Валерия самарцев привез вертолет. На железной птице участники экспедиции улетели обратно. Потом они побывали на Байкале и здесь, в маленьком сельском доме культуры в Нижнеудинске, а также в Иркутске, тоже пели авторские песни и спорили о судьбе бардовской культуры – уже в рамках «Грушинских сезонов на Байкале».

В 2019 году 23 октября Валерию Грушину исполнилось бы 75 лет. И поездкой к его памятнику мемориальные мероприятия не ограничатся.

23 октября в Самаре пройдет юбилейный концерт «Листая дневники Валеры» в Самарском университете, в третьем корпусе бывшего КуАИ, на Московском шоссе.

В 2019 году 23 октября Валерию Грушину исполнилось бы 75 лет.

В 2019 году 23 октября Валерию Грушину исполнилось бы 75 лет.

24 октября Грушина вспомнят в Новокуйбышевске, в школе №20, которая носит его имя. А 25 октября торжественный концерт пройдет в Кинель-Черкассах – именно сюда после войны переехала семья Грушиных из Заполярья, именно здесь проходил мини-Грушинский фестиваль в период, когда большой был в опале на пять лет.

Ну а за памятником теперь обещают следить: и иркутские поклонники Грушинского фестиваля, и самарские. И – если все удастся – решили участники экспедиции каждый год собираться под кедрами на реке Уде, и рассказывать молодым о человеке, который еще долго может служить примером мужества, решимости и смелости не одному поколению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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