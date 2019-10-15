В Самаре прошел Международный правовой банковский форум

На прошлой неделе в Самаре собрались ведущие эксперты и практики банковского, юридического и научного сообществ и представителей органов власти со всей страны, а также ближнего зарубежья. Здесь проходил Международный правовой банковский форум «Актуальные вопросы права в банковской сфере». Его организаторами выступили Поволжский банк ПАО Сбербанк, Самарский университет и Самарский государственный экономический университет. Качественное образование и подготовка грамотных кадров, тонкости регулирования права в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), особенности цифровизации и внедрения с этой сфере технологий искусственного интеллекта – все эти темы оказались на форуме в центре обсуждения.

Проведение Форума стало первым шагом к созданию в Самарской области центра компетенций по вопросам правоприменения и нормотворчества в банковской и кредитной сферах. Важным событием на пути к реализации поставленной цели стало подписание соглашения о сотрудничестве между Поволжским банком ПАО Сбербанк, Самарским университетом и СГЭУ.

- Соглашение о сотрудничестве между Самарским университетом и Сбербанком России - это не просто правовое оформление нашей совместной будущей работы, но и отражение уже существующих реалий. В текущем учебном году на площадке юридического факультета успешно реализован новый обучающий курс Сбербанка «Организация работы с проблемными активами и просроченной задолженностью». Его преподавателями выступают руководители профильных подразделений Поволжского Сбербанка. Этот курс вызвал большой интерес и живой отклик студенческого сообщества, - прокомментировал врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев.

- Потенциал и возможности такого сотрудничества безусловны нацелены на общественно полезный результат. Это не просто возможность для наших студентов развить дополнительные компетенции, проявить таланты и повысить свою ценность, как специалиста, в глазах потенциальных работодателей. Это возможность реального трудоустройства в ведущий банк страны. Трое лучших выпускников этой программы они будут трудоустроены в Сбербанке и это, конечно, колоссальная возможность для них, - пояснила ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.

Первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов также отметил, что это очень важный шаг – ведь для успешной реализации нацпроектов необходимы прежде всего грамотные кадры.

- Проведение подобных форумов способствует выработке позиций по правовому регулированию многих возникающих проблем, ведь ситуация меняется буквально каждый день. Когда собирается такое большое сообщество профессионалов, идут полезные дискуссии, формируется точка зрения на проблему, это ускоряет процесс правовых изменений, которые происходят в нашем законодательстве, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Отдельное внимание участники уделили теме правового регулирования ГЧП. Они подчеркнули, что сейчас реализуется большое количество проектов ГЧП, и потенциал рынка еще очень большой. Внеся изменения в законодательную базу можно увеличить количество реализованных проектов и создать дополнительную инфраструктуру.

Основная задача проведения Международного правового банковского форума–создание авторитетной экспертной площадки, на которой юристы и финансисты смогут обмениваться лучшими практиками, собирать законодательные инициативы, которые в перспективе станут основой изменений на благо граждан нашей страны, - отметил Александр Анащенко. - За эти два дня участникам удалось сгенерировать множество предложений и идей, которые окажут позитивное влияние на развитие правового поля банковской деятельности всей страны.

В рамках форума были выработаны решения и рекомендации, которые лягут в основу региональных законодательных инициатив и позволят сделать механизм реализации ГЧП в Самарской области более эффективным.