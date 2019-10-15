Проще, чем игрушку сшить: как самарцам уже сейчас стать самозанятыми и чем это полезно для бизнеса

С 1 января этого года в России стартовал пилотный проект налога на профессиональный доход (НПД), иначе говоря, налог для самозанятых. По факту, это не новый налог, потому что россияне и так должны отправлять в налоговую часть от прибыли, а льготный режим для тех, кто хочет работать сам на себя. «Комсомолка» решила разобраться, что такое самозанятость и как включиться в льготный налоговый режим самарским предпринимателям, если Самарская область не вошла в число пилотных площадок проекта.

Самозанятость. Кому это надо?

Фрилансеры, кондитеры, бизнес-тренеры и даже инженеры! Самозанятые - это не только мастера ногтевого сервиса, принимающие у себя дома. Это все те, кто решил работать на себя и зарабатывать на любимом деле, при этом не привлекая наемных сотрудников, и в год зарабатывают не более 2,4 млн рублей. Это те, кто превратил хобби в дополнительный или основной доход. Раньше таким людям приходилось или оформлять ИП, или готовить в налоговую декларацию о доходах. А это время, потраченное на подготовку документов, и нервы. Иначе - штрафы. Причем немаленькие. Теперь самозанятые могут работать законно, платить налоги и спокойно спать по ночам.

- Сложного ничего нет. Все что нужно сделать - скачать на телефон приложение «Мой налог» и зарегистрироваться там. Приложение самостоятельно формирует чек, который можно отправить на электронную почту клиента, само считает, какую сумму я должна перечислить в налоговую. Но больше всего меня радует то, что я могу трудиться законно, рекламировать себя, участвовать в выставках, работать с юридическими лицами, - рассказывает Алия Сабирова.

Женщина шьет гипоаллергенные детские игрушки из натуральных тканей и наполнителей. Сначала начала делать их для старшего ребенка и племянниками, потом для младшего ребенка и в подарок друзьям, а теперь шьет на продажу. Хобби превратилось в подработку.

- Сейчас я в декрете, так что дополнительный доход не помешает. Думала оформить ИП, но пугают отчеты и размер налога. Получила статус «самозанятый» и без страхов работаю. Я точно знаю, что если я ничего за месяц не заработаю, то и в налоговую ничего платить не нужно, - отмечает мама двоих детей.

В Самарской области налог на самозанятых, в отличие от республики Татарстан, Москвы, Московской и Калужской областей, пока не введен. Однако, предприимчивые самарцы, работающие с Татарстаном или желающие расширить свой бизнес, уже скачали приложение, получили статус «самозанятый» и покоряют новые рынки. Причин у такого решения много.

Считаем преимущества

Те, кто решат выйти из тени и работать сам на себя, официально могут больше не переживать о том, как получить справку о доходах, необходимую для оформления, например, визы. Ведь предприниматели, получившие статус «самозанятые», отчисляют налоги и фиксируют свои доходы официально, следовательно, и справку получат без проблем.

Самозанятые платят минимальные налоги - всего 4% или 6% с каждой суммы оплаты. А еще могут оформить налоговый вычет. При работе с юридическими лицами вычет составляет 2%, но не более 10 тыс. рублей, а при работе с физическими лицами - 1%.

Также для самозанятых разработан целый комплекс сервисов и ресурсов, которые помогут во всем разобраться и развить свои бизнес.

Ресурсы и площадки, где рады самозанятым

Так в Республике Татарстан создана автономная некоммерческая организация «Центр поддержки самозанятых». Этот центр бесплатно проводит консультации для предпринимателей, зарегистрированных в Республике Татарстан, ведет образовательные программы, которые помогают адаптироваться к новому налоговому режиму. Обратиться туда могут и самарцы, зарегистрированные в качестве самозанятых в Татарстане.

Операторы электронных площадок и кредитные организации для самозанятых граждан предлагают специальные программы и продукты, которые можно интегрировать с системой «Мой налог». Перечень электронных площадок, которые предоставляют возможности для быстрой и удобной работы в качестве «самозанятых», есть на сайте Федеральной налоговой службы.

Здесь же есть список банков-партнеров, которые предоставляют возможность регистрироваться в ФНС России, начислять и оплачивать налоги напрямую через мобильное приложение «Мой налог».

Действует специальная программу страхования самозанятых граждан, предусматривающая возмещение затрат по больничному листу и юридическую поддержку.

На сайте Агентства по государственному заказу Республики Татарстан «Биржевая площадка Республики Татарстан» (http://bp.zakazrf.ru), которое является 1 из 9 федеральных операторов государственных закупок, появился специальный ресурс «Самозанятые». Регистрация на данном ресурсе обеспечивает самозанятым доступ к гарантированному рынку поставок, работ и услуг. Участвовать в торгах за государственные и муниципальные заказы могут и самарцы, зарегистрированные как самозанятые в Республике Татарстан.

Это далеко не полный список ресурсов-помощников, способных вывести небольшой бизнес на новый уровень.

Справка КП:

Подробнее о новом налоговом режиме можно узнать в «Центре поддержки самозанятых».