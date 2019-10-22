2019-10-22T13:21:14+03:00
Спорт

«ЦСКА» — «Ференцварош» 24 октября 2019 года: прогноз на матч Лиги Европы

Прогноз на матч 3-го тура группы H Лиги Европы «ЦСКА» — «Ференцварош». Игра пройдет 24 октября на стадионе «ВЭБ Арена»
Михаил ГОРЮНОВ
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В ЦСКА надеются, что Федор Чалов проявит в этой встрече свой бомбардирский талантВ ЦСКА надеются, что Федор Чалов проявит в этой встрече свой бомбардирский талантФото: с сайта ПФК ЦСКА.
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Прогноз на матч «ЦСКА» — «Ференцварош» 24 октября 2019 года в Лиге Европы — 3-1.

В ближайший четверг московский ЦСКА в рамках третьего тура Лиги Европы на стадионе «ВЭБ Арена» принимает своего соперника про группе H — венгерский «Ференцварош». Армейцы безусловный фаворит этой встречи, хотя и занимают сейчас последнее место в своем квартете.

Команда Гончаренко начала турнир ужасно. Два поражения в первых турах поставили их в крайне сложное положение. Спасти ситуацию сможет только победа — причем в обоих встречах против «Ференцвароша». По составу российский клуб явно сильнее, даже несмотря на то, что в коллективе много молодых ребят. Если у ЦСКА получится должным образом настроиться на ЛЕ- кажется, в этом была проблема в прошлых встречах — они смогут взять три очка.

«Ференцварош» — на третьем месте в таблице группы H. Они тоже не блещут, но это ожидаемо. Впрочем, венгры преподнесли сюрприз в первом туре — сыграли вничью на выезде с «Эспаньолом» — 1-1. «Лудогорцу» они уступили 0-3. Команда очень многонациональная — украинцы, белорусы, португалец, бразилец, грузин... Впрочем, знакомых нашим фанатам фамилий тут практически нет.

Букмекеры, ожидаемо, на стороне ЦСКА — на их триумф коэффициент 1,55. На гостей — 6,45. Ничья оценивается в 4,68.

Велики шансы, что хозяева забьют сразу несколько мячей. Влашич, Чалов, Сигурдссон — все лидеры готовы к поединку. Впрочем, пропустить Игорь Акинфеев тоже может — его защитники не всегда надежны.

Матч начнется в 19-55 по московскому времени (20-55 по самарскому). Следите за трансляцией samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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