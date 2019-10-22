2019-10-22T16:09:13+03:00
Общество

«Любой окурок и могло случиться непоправимое»: самарский полицейский спас прохожих и детей от взрыва машины

Владимир Самойлов в свой выходной перекрыл проезжую часть и остановил утечку газа из припаркованной в людном месте «одиннадцатой» [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Владимир Самойлов считает, что поступал в соответствии с ситуациейВладимир Самойлов считает, что поступал в соответствии с ситуациейФото: принтскрин видео.
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— Рядом играли дети, стояли автомобили, два жилых стоквартирных пятиэтажных дома, рынок. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы он прошел мимо, — такие слова пишут жители самарского поселка Мехзавод начальнику ГУ МВД России по Самарской области Александру Винникову.

Речь в письме идет про участкового уполномоченного отдела полиции № 8 Владимира Самойлова. На днях мужчина спас горожан от взрыва газа в машине. Причем случилось это в выходной для стража порядка день.

— Майор полиции, находясь возле одной из стоянок на территории 5 квартала, почувствовал запах газа. Он быстро сориентировался и установил, что утечка происходят из припаркованного у дороги автомобиля ВАЗ-2111, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Ситуация была действительно угрожающая. Любая спичка и искра, попавшая под «одиннадцатую», могла вызвать возгорание и взрыв.

— У него из-под днища прям фонтаном выходил газ, — отмечает сам Самойлов. — Любой случайный окурок и могло случиться непоправимое.

Владимир при помощи своего авто перекрыл движение на проезжей части. Прохожих он попросил отойти, автолюбителей - отъехать, родителей — отвести своих детей на безопасное расстояние.

Мужчина оперативно нашел родственников владельца «газовой» машины. Получив от них разрешение, он проник в салон, закрыл кран и перекрыл подачу газа. Беды удалось избежать.

— Нормальный участковый. Мы его знаем и уважаем, — делится очевидец произошедшего и житель Мехзавода Александр Кузнецов.

Сейчас руководство МВД решает вопрос о поощрении отличившегося сотрудника. Владимир Самойлов же особого значения своему поступку не придает. Правоохранитель считает, что поступал в соответствии со сложившейся ситуацией. Сейчас он продолжает службу.

Участковый спас от взрыва жителей Мехзавода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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