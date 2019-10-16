2019-10-15T17:00:42+03:00
Общество

Ешь и худей! Может ли хлеб быть здоровой пищей

16 октября - Всемирный день хлеба. Развенчиваем мифы и разбираемся, почему за обедом без хлеба не наешься, чем хороши хлебобулочные изделия из пророщенного зерна и все ли добавки одинаково полезны
Антон ЧЕРЕПОК
Поделиться:
Ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «ЗОЖ» Самарского хлебозавода №5 был отмечен наградой Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России-2019».Ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «ЗОЖ» Самарского хлебозавода №5 был отмечен наградой Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России-2019».
Изменить размер текста:

Хотите пользы - смотрите на состав

Наши предки утверждали, что хлеб - всему голова, и без пышного каравая за стол не садились. Сегодня многие поклонники правильного питания объявляют хлебу войну и утверждают, что его стоит полностью исключить из рациона. Резонов немало: от него полнеют, он забивает желудок и даже содержит глютен! Так что же, наши предки были настолько глупее нас? И хлеб действительно вреден?

- Это совсем не так! Хлеб не только не вреден, он полезен! Даже тем, кто худеет, мы рекомендуем обязательно есть хлеб. Главное - смотреть на состав и на то, какие добавки использует производитель, - поделилась с нами своим экспертным мнением главный диетолог минздрава региона Ольга Сазонова. - Да, около 3% населения Земли страдают непереносимостью глютена, но это не так много.

И тем, кто худеет, стоит помнить: обед с кусочком хлеба гораздо быстрее подарит чувство насыщения и потом долго не будет хотеться перекусить. Конечно, если вы расправитесь за раз с целым батоном, то это будет менее полезно. Так что во всем главное - знать меру и выбирать правильный, полезный хлеб.

- Лучше всего, если в составе хлеба будет мука грубого помола, вода и соль. Еще лучше, если хлеб содержит отруби. Это клетчатка, которая улучшает работу нашего желудочно-кишечного тракта. Сейчас на прилавках есть хлеб, который содержит семечки, сухофрукты и орехи, но тут нужно помнить, что если на эти продукты есть аллергия, то есть его не стоит, - говорит Ольга Сазонова. - Вообще мука и хлеб содержат большое количество пищевых волокон, а также микроэлементов и витаминов, особенно группы Б. Считается, что пророщенное зерно содержит еще больше этих веществ, так что такой хлеб действительно полезнее.

Для сторонников правильного питания выпускают все больше новых продуктов, и даже хлеб ЗОЖ не ограничивается одним сортом.

Для сторонников правильного питания выпускают все больше новых продуктов, и даже хлеб ЗОЖ не ограничивается одним сортом.

Меньше муки - больше пользы

На прилавках самарских магазинов таких полезных предложений немало. Самарский хлебозавод №5 вообще предложил целую линейку марки ЗОЖ - для поклонников здорового образа жизни и не только. Бездрожжевой хлеб из пророщенного зерна уже становится биологически активной добавкой для спортсменов и спасением для тех, кто следит за фигурой и хочет похудеть.

- Мы выпекаем этот хлеб по лицензированной технологии, которую разработал ученый из Красноярска, кандидат технических наук В.М. Антонов. Она позволяет сохранить всю ценность при выпекании хлеба. В таком хлебе содержится всего 3% муки, чтобы избежать излишней плотности. На приготовление хлеба марки «ЗОЖ» необходимо 36 часов, это очень трудоемкий процесс, ведь нужно сначала прорастить молодое зерно, измельчить его и уже из этой смеси выпекать хлеб, - поделились секретами рецептуры технологи предприятия.

Для сторонников правильного питания выпускают все больше новых продуктов, и даже хлеб «ЗОЖ» не ограничивается одним сортом.

- Недавно мы вывели на прилавки еще одну новинку - хлеб «ЗОЖ» с нулевым содержанием муки и осолодованными зернами ржи. Они придают хлебу более насыщенный вкус и карамельный цвет. Такой хлеб низкокалорийный, богат витаминами, минералами и антиоксидантами, так как содержит много клетчатки, - рассказывает коммерческий директор предприятия Наталья Назарова.

В общем, тот самый полезный хлеб, о котором говорила Ольга Сазонова, существует. Если хорош продукт из муки грубого помола, то в «ЗОЖ» муку вовсе заменило перемолотое зерно. Так что ешьте с удовольствием и будьте здоровы! Главное - знайте во всем меру. А хлеб «ЗОЖ» можно купить во всех магазинах крупных продуктовых сетей, так что он не только полезен, но и доступен каждому. Приятного аппетита!

Ешь и худей! Может ли хлеб быть здоровой пищей

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Самара оказалась в числе лидеров рейтинга по популярности услуг жриц любви
В Самарской области прокуратура приостановила работу строительной компании из-за проблем с зарплатами
Самарцам предлагают проверить, как им выгоднее платить за мусор
В торговом центре «Мега Сити» в Самаре вспыхнуло пламя
Самарцев могут пригласить на виртуальную экскурсию в музеи Мексики
Даже мусор бросать мимо не хочется: в Самаре преображают контейнерные площадки
В Самарской области нашли сайты по незаконной продаже паспортов и аттестатов
В Самаре уже месяц не могут закопать два коммунальных котлована во дворе на Авроре
Иржи Ярошик не против возглавить «Крылья Советов», если поступит предложение
ГЖИ проверит в Тольятти многоэтажку, которая покрылась трещинами
Появилось фото с места смерти 13-летнего мальчика у школы в Самаре
А в туалет весной сходим: в самарских парках до весны прикрыли стационарные "кабинки"
Самарским семьям с детьми будут давать льготную ипотеку всего под 3% годовых
В Самарской области прокуратура предложила штрафовать автомобилистов за шум под окнами
Самарская Хатико: кошка уже два месяца сидит на лавке и ждет бросивших ее хозяев
В Тольятти качество дорог и парковок оказалось лучше, чем в Самаре
Жителей Самары зовут посмотреть на тренировку «Крыльев Советов»
В Самаре ищут водителя, который сбил на «зебре» подростка и уехал
Фонд капремонта получил штраф за затягивание сроков работ по приведению в порядок дома в Тольятти
"Он вернулся из аренды с другой головой": Миодраг Божович открыл секрет успеха Соболева в "Крыльях"
В Самаре на парковке завода полыхала отечественная легковушка
В Самаре около школы на 6-й просеке нашли труп 13-летнего мальчика