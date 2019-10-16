Ешь и худей! Может ли хлеб быть здоровой пищей

Хотите пользы - смотрите на состав

Наши предки утверждали, что хлеб - всему голова, и без пышного каравая за стол не садились. Сегодня многие поклонники правильного питания объявляют хлебу войну и утверждают, что его стоит полностью исключить из рациона. Резонов немало: от него полнеют, он забивает желудок и даже содержит глютен! Так что же, наши предки были настолько глупее нас? И хлеб действительно вреден?

- Это совсем не так! Хлеб не только не вреден, он полезен! Даже тем, кто худеет, мы рекомендуем обязательно есть хлеб. Главное - смотреть на состав и на то, какие добавки использует производитель, - поделилась с нами своим экспертным мнением главный диетолог минздрава региона Ольга Сазонова. - Да, около 3% населения Земли страдают непереносимостью глютена, но это не так много.

И тем, кто худеет, стоит помнить: обед с кусочком хлеба гораздо быстрее подарит чувство насыщения и потом долго не будет хотеться перекусить. Конечно, если вы расправитесь за раз с целым батоном, то это будет менее полезно. Так что во всем главное - знать меру и выбирать правильный, полезный хлеб.

- Лучше всего, если в составе хлеба будет мука грубого помола, вода и соль. Еще лучше, если хлеб содержит отруби. Это клетчатка, которая улучшает работу нашего желудочно-кишечного тракта. Сейчас на прилавках есть хлеб, который содержит семечки, сухофрукты и орехи, но тут нужно помнить, что если на эти продукты есть аллергия, то есть его не стоит, - говорит Ольга Сазонова. - Вообще мука и хлеб содержат большое количество пищевых волокон, а также микроэлементов и витаминов, особенно группы Б. Считается, что пророщенное зерно содержит еще больше этих веществ, так что такой хлеб действительно полезнее.

Для сторонников правильного питания выпускают все больше новых продуктов, и даже хлеб ЗОЖ не ограничивается одним сортом.

Меньше муки - больше пользы

На прилавках самарских магазинов таких полезных предложений немало. Самарский хлебозавод №5 вообще предложил целую линейку марки ЗОЖ - для поклонников здорового образа жизни и не только. Бездрожжевой хлеб из пророщенного зерна уже становится биологически активной добавкой для спортсменов и спасением для тех, кто следит за фигурой и хочет похудеть.

- Мы выпекаем этот хлеб по лицензированной технологии, которую разработал ученый из Красноярска, кандидат технических наук В.М. Антонов. Она позволяет сохранить всю ценность при выпекании хлеба. В таком хлебе содержится всего 3% муки, чтобы избежать излишней плотности. На приготовление хлеба марки «ЗОЖ» необходимо 36 часов, это очень трудоемкий процесс, ведь нужно сначала прорастить молодое зерно, измельчить его и уже из этой смеси выпекать хлеб, - поделились секретами рецептуры технологи предприятия.

Для сторонников правильного питания выпускают все больше новых продуктов, и даже хлеб «ЗОЖ» не ограничивается одним сортом.

- Недавно мы вывели на прилавки еще одну новинку - хлеб «ЗОЖ» с нулевым содержанием муки и осолодованными зернами ржи. Они придают хлебу более насыщенный вкус и карамельный цвет. Такой хлеб низкокалорийный, богат витаминами, минералами и антиоксидантами, так как содержит много клетчатки, - рассказывает коммерческий директор предприятия Наталья Назарова.

В общем, тот самый полезный хлеб, о котором говорила Ольга Сазонова, существует. Если хорош продукт из муки грубого помола, то в «ЗОЖ» муку вовсе заменило перемолотое зерно. Так что ешьте с удовольствием и будьте здоровы! Главное - знайте во всем меру. А хлеб «ЗОЖ» можно купить во всех магазинах крупных продуктовых сетей, так что он не только полезен, но и доступен каждому. Приятного аппетита!