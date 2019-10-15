«Качество нашей игры лучше, чем позиция в турнирной таблице»: интервью с главным тренером «КС» Миодрагом Божовичем

В Российской премьер-лиге передышка на игры сборных. Есть возможность передохнуть и у «Крыльев Советов». Самарцы сейчас в хорошем настроении – команда выиграла два последних матча, поднялась в турнирной таблице на 10-ую строчку, а лучший бомбардир «КС» и РПЛ Александр Соболев впервые был вызван в сборную России.

Эта пауза – отличная возможность встретиться с главным тренером «Крыльев» Миодрагом Божовичем. Наставник самарцев дал эксклюзивное интервью радио «КП-Самара» 98.2 FM.

- Артем Дзюба снова забил в матчах за сборную, вы его обычно поздравляете. В этот раз тоже?

- Да, я его поздравил. Сказал ему: «Поздравляю, ты король!». Он ответил сразу, поблагодарил.

- Как вам сборная?

- Команда делает хороший результат и находится на очень хорошей дороге к чемпионату Европы. 7 побед подряд, я смотрел эти игры и могу сказать, что самое главное, что есть результат. Очень здорово, что команда будет на Евро.

- Есть ли шансы с Бельгией?

- Знаете, в одной игре, в один день - все возможно. Все зависит от настроения и, думаю, что сейчас атмосфера в сборной России очень хорошая. Почему не выиграть? Любая команда может выиграть любую команду.

- На Евро сможем повторить результат чемпионата мира?

- Почему нет? У игроковхороший настрой, глаза горят. Уже достаточно долго со сборной работает один человек. Всегда ведь тренера меняются и трудно что-то сделать, а Станислав Черчесов очень хорошо работает.

- Вам предлагали возглавить сборную России?

- На серьезном уровне нет.

- Не хотелось возглавить сборную России или команду другой страны?

- Думаю, что для меня еще пока рано. Это работа для человек в более старшем возрасте, который не против не работать каждый день, а у меня еще есть желание работать каждый день.

Миодраг Божович работает в «КС» с октября прошлого года.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Вызов в сборную Соболева пошел ему на пользу?

- Я думаю, что да. Своими играми он заслужил вызов. Когда травмировался Смолов, я подумал:«Может быть, сейчас он получит приглашение?» И я очень рад, что так получилось. Жалко Смолова, но я рад за Соболева.

- Есть шанс у Соболева конкурировать с Дзюбой в сборной?

- Артем сейчас нападающий номер один, но и он потихоньку достигает серьезного возраста и я думаю, что у Соболева перспектива хорошая и он может заменить Артема через какое-то время.

-Соболев в прошлом году сидел в «Крыльях» на скамейке, уехал в аренду. Ожидали, что Александр так ярко выступит в этом сезоне?

- Не ожидал. Не знаю, что случилось, но он вернулся с другой головой. Может быть, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок. Ранее он иногда себя вел на тренировках, как звезда. Вернулся из аренды, прибавил и начал очень хорошо работать. Все, что он сделал - это результат его работы. Он очень хорошо прогрессирует.

- На сборах не было сомнений, кто основной нападающий? Появился Радонич, например.

- Были поводы для опасений: Корниленко заканчивал, Шейдаев ушел в «Динамо», у Канунникова были проблемы с травмой. Так что нужно было усиление. Радонич тоже очень хороший и качественный нападающий, но Соболев так здорово работал и тренировался, что он занял эту позицию.

- И результативность у него хорошая...

- Очень хорошая, важно, что он не только забивает, но и очень хорошо делает голевые передачи. Важно, что он вообще не жадный. Передача, которую он отдал Канунникову с «Тамбовом» - вообще шедевр.

- В чем секрет успеха Соболева? Кто-то говорит, что это просто фарт.

- О фарте не может быть разговора. Бывает один раз фартит, два раза. Но он забивает постоянно. Просто он очень хорош в штрафной площади, хорошо пользуется и левой, и правой ногой, и головой. Думаю, что работа над собой, которую он сделал, помогла в достижении такой игры.

До «Крыльев» черногорский специалист был наставником 6 российских клубов, а также нескольких иностранных.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Миодраг, давайте поговорим о «Крыльях». Подведите итоги прошедших 12 туров?

- Могу сказать, что должны были набирать больше очков. Качество игры лучше, чем позиция, на которой мы находимся. Были игры, где нам вообще не фартило. Что касается футбола, то, может быть, «Арсенал» из Тулы был лучше нас. Первый тайм в Самаре они очень хорошо выглядели. Все остальные игры мы были близки к победе, но и в итоге проигрывали.

- Почему так часто пропускали в концовках? «Спартак», «Локомотив»...

- С«Локомотивом» мы сравняли счет на 86-й минуте. Уже в концовке сравняли, получается. Даже я тогда на скамейке подумал: «Мы сейчас можем выиграть». Мы много бегали вперед, поэтому и пропустили. Но надо отдать должное Крыховяку. Возможно, это сейчас один из самых лучших иностранных игроков в России. Он забил красивый гол.

- Команда сейчас показывает тот футбол, который вы хотели?

- Мы можем еще лучше играть. Самое главное, что команда достаточно много забивает. Создаем моменты, в этом есть прогресс по сравнению с прошлым годом. Мы забили 17 голов. Но и пропускаем много - 16. Я люблю играть в открытый футбол, автобус мы не паркуем. Редко, когда в наших играх нет голов.

- Кажется, что в последних играх «Крылья» нащупали нужную игру. Не пропускают, забивают. Пауза на игры сборных не повлияет?

- Думаю, что нет. Перед нами непростые противники. Потому что с «Оренбургом» придется играть на искусственном поле. И вообще это неудобный противник для «Крыльев». Да и не только для нас, для всех, кто там играет. Неуступчивая команда. Но надеюсь, мы сейчас все понимаем, что «Крылья» способны показать хороший результат в Оренбурге.

- «Оренбург» уволил сначала Кононова, потом Хохлова. Не опасаетесь?

- Нет, у тренеров такая работа. Думаю, что это не «Оренбург» уволил Хохлова и Кононова. Просто болельщики очень много ждали от этих команд [«Динамо» и «Спартак»], а они не показывали то, что люди хотели. Это большие клубы, которые ждут хороший результат. Они и делают все для этого, много денег тратят. Не знаю, кто сделал ошибки, но видно, что это так.

- Какой-то план на игру с «Оренбургом» есть?

- Знаете, мы никогда специально не готовимся ни к одной команде, всегда отталкиваемся от себя. Всегда, когда разговариваю с игроками, отмечаю, что не так важно, с кем мы играем, важно то, как мы играем. В большинстве игр, где мы теряли очки, были наши ошибки. Поэтому надо думать о своей игре и не совершать их.

- Кого выделите в составе соперника?

- Очень нравится Деспотович. Терехов играет очень хорошо. Кроме того, там есть Алвеш, Родич, Радакович. Зотов неплохо играет в последних матчах. Команда неплохая. В ее игре очень много единоборств, стандартов, навесов. Готовимся к борьбе. В прошлом году мы очень неудачно там сыграли – играли хорошо, у нас было достаточно моментов, но уступили.

На посту главного тренера «Крыльев Советов» Божович вменил Андрея Тихонова.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Сейчас три футболиста «Крыльев» находятся в расположении национальных сборных – Гынсарь, Соболев и Антон. Лучше было бы, чтобы они были с командой или сборная – это хорошо?

- Не знаю, всегда трудно сказать, что лучше. Все тренеры любят, когда вся команда вместе, когда все футболисты готовятся. А в сборной – если футболисты играют, они возвращаются в хорошем настроении, а если не играют… Не знаю, что лучше.

- Будем надеяться, что они вернутся в хорошем расположении духа.

- Соболев точно будет в хорошем настроении. Антон – не знаю, будет ли он играть, посмотрим. И Раду [Гынсарь] тоже.

Думаю, что самое плохое, когда ты приезжаешь в сборную и вообще не играешь. Тогда чуть-чуть выпадаешь из ритма.

- Но не в случае Соболева, я думаю. Первый вызов в сборную – он должен быть окрылен.

- Согласен. Он должен быть на подъеме.

- После «Оренбурга» будет «Зенит». Уже думаете об этой встрече? Как сдержать Дзюбу, Азмуна?

- Не думаю. Просто потому, что самая главная – следующая, ближайшая игра. А вторая – она там, далеко.

- Давайте вернемся к «Крыльям». Что скажете об Антоне Зиньковском? У него начался так называемый синдром второго сезона. Игрок резко сдал. Сейчас, кажется, он возвращается на свой прежний уровень.

- Он очень чувствительный. Антон начал очень здорово, потом у него был какой-то спад. Сейчас – в последних играх – он на подъеме и играет очень хорошо. Думаю, он может гораздо лучше, потому что качества у него очень хорошие: Антон очень скоростной игрок, у него хорошая обводка, удары с левой и правой ноги. Все зависит от него. Он может, а вот как сильно он этого хочет – это сейчас главный вопрос.

Думаю, пока он не играет на своем уровне, может гораздо лучше.

- Зиньковский изменил имидж. Это как-то связано, что он начал сезон не слишком удачно и решил что-то поменять. Или это не связано?

- Честно, не знаю. Я только пошутил на тренировке по этому поводу.

- В команде есть неожиданные лидеры. Кабутов, Карпов. По сути, до того, как они перешли в «Крылья» в Самаре о них никто не знал. Расскажите о них.

- Что касается Карпова – он (по данным и по качеству), можно сказать, родился, чтобы играть центрального защитника. Он начинал свою карьеру в «Зените». Это сильный защитник, с неплохой техникой. Когда мы брали его в прошлом году, то я думал, что из него может получиться качественный игрок. Но что из него получится в итоге – это вопрос. Все зависит от него самого. Если ты работаешь хорошо, если ты следишь за собой, тогда очень большие шансы стать хорошим футболистом. По данным, я думаю, Карпов может добраться до сборной.

- А что скажете про Кабутова?

- Кабутову уже 27 лет. Думаю, что он чуть-чуть поздно вышел на такой уровень. У него есть очень хорошие качества, например, подача. Он уже три голевые отдал на Соболева. Дмитрий хорошо бежит по флангу, может обыграть, может обострить. Его подачи очень опасны. Плюс он хорошо исполняет стандарты.

- Самарский Бекхэм.

- Да, да (смеется).

- Кто из «Крыльев» вслед за Соболевым может получить вызов в сборную России? Карпов, вы сказали.

- В команде есть пара очень перспективных игроков. Это те, о которых мы говорили. Еще есть молодой Данила Смирнов. Не хочу говорить про сборную, но надеюсь, что через какое-то время он начнет играть в основном составе «Крыльев».

- С «Торпедо» вы его выпускали на поле.

- Да. Я его выпустил не на его позицию. Но все равно это был для него хороший опыт. Еще у нас есть очень хороший вратарь Богдан Овсянников. Мы надеемся, что через какое-то время он будет одним из лидеров «Крыльев». Егор Голенков очень приятно меня удивил. Он сделал очень большой шаг вперед. Жалко, что у него была травма. У него была операция, сейчас он может спокойной быть на скамейке и выходить играть на замену.

Никита Чернов у нас здорово выглядит.

- Он вызывался уже в сборную при ФабиоКапелло…

- Да. Он хорошо тренируется и хорошо работает. Все могут, только от здоровья все зависит.

- Кроме молодых игроков в «Крыльях» есть опытные ветераны. Гацкан, Анюков, Комбаров. Что скажете о них?

- Могу сказать о них только хорошее. У нас было не так много времени. Мы сначала играли стыковые матчи, потом сразу начали подготовку к сезону, потом эти игроки приехали попозже. Если учитывать, сколько времени у них было, они очень хорошо вписались. Последнюю игру против «Сочи» и Гацкан, и Анюков, и Комбаров очень хорошо сыграли.

- По сравнению с прошлым годом «Крылья» стали слабее по именам или сильнее?

- Я думаю, что «Крылья» стали сильнее. И надеюсь, что будут еще сильнее.

- Как идет адаптация Виталия Лысцова? Пока он вышел, если не ошибаюсь, в Кубке России.

- Он здорово выглядит. У него была очень серьезная травма, он восстановился после нее, сейчас работает и прибавляет. Виталий показал, что мы можем на него серьезно рассчитывать.

- В будущем это игрок состава или ротации?

- Я думаю, что он быстро станет игроком состава.

- Что скажете про его сильные качества? Для самарских болельщиков Лысцов – темная лошадка.

- Он очень хорошо играет головой, выигрывает единоборства, неплохая техника, он очень хорошо развивает атаку, один в один очень хорошо действует.

- Опыт игры в Португалии сказывается?

- Я думаю, да.

- Но пока основная пара защитников – это Чернов и Карпов?

- Да.

- Как себя чувствует Тарас Бурлак?

- Тарас был травмирован, сделал операцию в Германии. Вернулся, сыграл в матче с «Торпедо» в Кубке. Сейчас он конкурирует за место в составе. Думаю, еще будет возможность увидеть его на поле.

- В зимнюю паузу будут какие-то усиления или пока такого разговора в клубе не было?

- Начинаем потихоньку разговаривать. Позиции не будут озвучивать. Будем стараться усиливаться еще.

Главным претендентом на чемпионство в этом сезоне наставник «КС» считает «Зенит».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Давайте немного отвлечемся от «Крыльев» и поговорим о чемпионате. Как вам в этом году РПЛ и кто главный претендент на чемпионство?

- Каждый год в России много иностранных игроков меняется: много уходят, много качественных приезжают. Им нужно время, чтобы освоиться здесь, потому что российский чемпионат очень тяжелый. Эти ребята из других стран приезжают и думают, что здесь будет легко играть, а здесь вообще не легко. Очень много борьбы, много непростых противников.

В этом году, можно сказать, ровный. Наверху пять команд, внизу тоже очень много команд с одинаковым числом очков. Борьба идет.

Что касается качества команд, я думаю, «Зенит» фаворит в борьбе за чемпионство.

- В лидирующую группу затесался «Ростов». Не чужой для вас клуб. Удивляет игра команды Карпина?

- Не удивляет. Они сделали очень хорошую селекционную работу. Они забрали Романа Еременко, Ивелина Попова. Не знаю, как они дошли до Норманна, он очень здорово выглядит. В этом сезоне очень здорово играет Шомуродов, забивает достаточно. Еще есть опытный Козлов. Команда боевая.

- Большие деньги в трансферную кампанию влил «Спартак», но что-то не пошло. Как думаете, почему у Кононова не получилось в «Спартаке»?

- Знаете, «Спартак» - это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.

- В том числе и давление болельщиков. Вам когда-нибудь приходилось с чем-то подобным сталкиваться?

- Я работал в «Црвене Звезде», там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо».

- В «Спартаке» с трибун Кононову кричали такие вещи – буквально ненависть была к тренеру…

- Я не знаю, как так случилось, что они так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы.

- А в «Црвене Звезде» полегче в этом плане? Мы же знаем, как там болельщики относятся к футболу, к команде, еще есть принципиальное дерби с «Партизаном».

- Там меня болельщики любили, никаких проблем в этом плане не было, меня болельщики поддерживали.

- Мы уже отметили, что очень плотная турнирная таблица в этом году. Миодраг, скажите, есть ли шанс у «Крыльев» зацепиться за еврокубки в этом сезоне?

- Я думаю, сейчас для нас самое главное приобрести стабильность, чтобы не было больше никаких стыков, чтобы финишировать в чемпионате в первой десятке, чтобы болельщики были довольны. Что касается Европы, то это процесс, нужно время, нужна правильная трансферная политика, чтобы усиливаться. В России это сложно.

- Миодраг, скажите, кто для вас лучший футболист РПЛ прямо сейчас?

- Мне больше всех нравятся Норманн и Дзюба. Потом Крыховяк очень здорово играет. Соболев – он один из тех, кто привлек очень большое внимание к себе. Баринов – он проводит сезон очень-очень здорово. Есть достаточно много футболистов, которые играют хорошо.

- А как вам российские клубы в Европе? Есть шансы у «Зенита», «Локомотива» и остальных?

- Почему нет? Посмотрите, «Локомотив» уже побеждал, «Зенит» тоже. Все еще впереди. Можно зацепиться и за плей-офф.

В одном матче можно сыграть с любым противником. Надо только верить.

До «Крыльев» черногорский специалист возглавлял тульский «Арсенал».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Два сезона вы проработали в чемпионате Сербии. Сильно он отличается от чемпионата России?

- Да, очень сильно. Прежде всего, здесь уровень повыше. Но не только это. В Сербии команды никогда не пользуются самолетом, всё на автобусе. Всё ближе. А в России сложный чемпионат из-за перелетов, надо много времени на дорогу. Еще в России после чемпионата мира остались очень красивые стадионы. Очень приятно играть – везде, где играем, очень классные стадионы. Чувствуешь себя очень хорошо здесь.

- А когда работали в Белграде, не поступали предложения? Из России, например.

- Разговоры и слухи какие-то были, но тогда не хотел уходить.

- А вы сейчас следите за чемпионатом Сербии? Кто-то из игроков может стать в будущем звездой? Может быть, кто-то подошел бы «Крыльям»?

- Я слежу, но что-то про молодых игроков сказать не могу. А те, кто в возрасте, не усилили бы. Хотя, вы знаете, в «Црвене Звезде» играет Родич. Он выступал за «Крылья» и играет за сборную.

В Сербии много иностранных игроков. Самый лучший игрок чемпионата - Марко Марин, но ему уже 30 лет. Это футболист, который усилил бы «Крылья» 100%. Он играет на позиции под нападающими, выступал за «Олимпиакос». Вратарь в «Црвене Звезде» очень сильный, но он тоже в возрасте.

- Миодраг, вы много где поработали. Какой период в своей карьере вы назвали бы самым удачным?

- Самый удачный, я думаю, был в Перми. В первый год мы заняли четвертое место и прошли в Лигу Европы, играли в финале Кубка России с ЦСКА. Проиграли в серии пенальти, но были близки к трофею – вели 2:0. Игра была очень тяжелой, ЦСКА в тот год был очень сильным.

Еще Кубок России с «Ростовом».

- Чья тренерская философия вам ближе?

- Я больше всего любил всегда голландских тренеров. Не могу сказать, кто конкретно мне больше всех нравится. Я сам поиграл в Голландии два года: мне нравились тренеры, которые работали со мной.

Кроме того, давно нравятся два тренера в Нидерландах – это Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

Ближайший матч «Крылья Советов» сыграют на выезде. 20 октября подопечные МиодрагаБожовича встретятся с «Оренбургом». Матч начнется в 12:30 по самарскому времени.

Следом будут две домашние игры – 27 октября с «Зенитом» и 4 ноября с «Рубином».