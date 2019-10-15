2019-10-15T15:30:57+03:00
Общество

Учительница истории из Самары написала поэму, посвященную району «Кошелев»

Анна Князева живет в микрорайоне всего два года, но уже успела влюбиться в него
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:

Молодой педагог посвятила району "Кошелев" поэму."Кошелев" прогрессивный и быстро развивающийся район, где работают молодые специалисты. Учитель истории и обществознания Анна Князева выбрала его, потому что здесь есть все для карьерного роста. На уроках она рассказывает ученикам, в честь кого названы улицы района и какая история есть у исторических памятников "Кошелева". В новом эпизоде проекта "Жизнь в стиле К" поэт и преподаватель истории и обществознания рассказала, сразу ли она нашла работу рядом с домом, и почему решила написать поэму о районе "Кошелев".

Изменить размер текста:

Учитель истории рассказывает школьникам о памятниках города и района, о названии улиц. В том числе и улиц района «Кошелев». Фото: «Волга Ньюс».

Учитель истории рассказывает школьникам о памятниках города и района, о названии улиц. В том числе и улиц района «Кошелев». Фото: «Волга Ньюс».

«Поверьте, много лет пройдет, но доброе всегда ведь помнится». Такими строками завершила свою поэму самарская поэтесса и учительница истории и обществознания школы №7 в районе «Кошелев» Анна Князева. Свое произведение молодой педагог посвятила микрорайону, в котором живет и работает.

В «Кошелев» Анна переехала два года назад. Поначалу молодая учительница работала в центре Самары – приходилось каждый день ездить на автобусе до работы. В прошлом году ей на глаза попалась вакансия учителя истории и обществознания местной школы.

Теперь молодой педагог прививает ученикам не только любовь к своей стране и своему городу, но и к району.

- Мне, как историку, очень нравится, что улицы микрорайона названы в честь героев, - рассказывает Анна Князева в выпуске передачи «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс». – В этом прослеживается современная политика – поддержание патриотизма, формирование духа ответственности за то, что было сделало предыдущими поколениями. Я считаю своим долгом рассказывать ученикам школы №7 о том, в каком удивительном месте они живут.

Учитель истории рассказывает школьникам о памятниках города и района, о названии улиц. В том числе и улиц района «Кошелев».

Анна – творческая натура. Преподаванием девушка не ограничивается. Он еще пишет поэмы о религии, истории России и Самарского края. Поэма о районе «Кошелев» вошла в последний сборник Анны Князевой. На обложке, кстати, красуются достопримечательности нового района.

- Раз я здесь живу, хоть и недолго, я решила включить часть моей жизни нового периода на обложку, - улыбается девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кошелев Лайф»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Даже мусор бросать мимо не хочется: в Самаре преображают контейнерные площадки
В Самарской области нашли сайты по незаконной продаже паспортов и аттестатов
В Самаре уже месяц не могут закопать два коммунальных котлована во дворе на Авроре
Иржи Ярошик не против возглавить «Крылья Советов», если поступит предложение
ГЖИ проверит в Тольятти многоэтажку, которая покрылась трещинами
Появилось фото с места смерти 13-летнего мальчика у школы в Самаре
А в туалет весной сходим: в самарских парках до весны прикрыли стационарные "кабинки"
Самарским семьям с детьми будут давать льготную ипотеку всего под 3% годовых
В Самарской области прокуратура предложила штрафовать автомобилистов за шум под окнами
Самарская Хатико: кошка уже два месяца сидит на лавке и ждет бросивших ее хозяев
В Тольятти качество дорог и парковок оказалось лучше, чем в Самаре
Жителей Самары зовут посмотреть на тренировку «Крыльев Советов»
В Самаре ищут водителя, который сбил на «зебре» подростка и уехал
Фонд капремонта получил штраф за затягивание сроков работ по приведению в порядок дома в Тольятти
"Он вернулся из аренды с другой головой": Миодраг Божович открыл секрет успеха Соболева в "Крыльях"
В Самаре на парковке завода полыхала отечественная легковушка
В Самаре около школы на 6-й просеке нашли труп 13-летнего мальчика