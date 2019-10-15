Учительница истории из Самары написала поэму, посвященную району «Кошелев»
Молодой педагог посвятила району "Кошелев" поэму."Кошелев" прогрессивный и быстро развивающийся район, где работают молодые специалисты. Учитель истории и обществознания Анна Князева выбрала его, потому что здесь есть все для карьерного роста. На уроках она рассказывает ученикам, в честь кого названы улицы района и какая история есть у исторических памятников "Кошелева". В новом эпизоде проекта "Жизнь в стиле К" поэт и преподаватель истории и обществознания рассказала, сразу ли она нашла работу рядом с домом, и почему решила написать поэму о районе "Кошелев".
Учитель истории рассказывает школьникам о памятниках города и района, о названии улиц. В том числе и улиц района «Кошелев». Фото: «Волга Ньюс».
«Поверьте, много лет пройдет, но доброе всегда ведь помнится». Такими строками завершила свою поэму самарская поэтесса и учительница истории и обществознания школы №7 в районе «Кошелев» Анна Князева. Свое произведение молодой педагог посвятила микрорайону, в котором живет и работает.
В «Кошелев» Анна переехала два года назад. Поначалу молодая учительница работала в центре Самары – приходилось каждый день ездить на автобусе до работы. В прошлом году ей на глаза попалась вакансия учителя истории и обществознания местной школы.
Теперь молодой педагог прививает ученикам не только любовь к своей стране и своему городу, но и к району.
- Мне, как историку, очень нравится, что улицы микрорайона названы в честь героев, - рассказывает Анна Князева в выпуске передачи «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс». – В этом прослеживается современная политика – поддержание патриотизма, формирование духа ответственности за то, что было сделало предыдущими поколениями. Я считаю своим долгом рассказывать ученикам школы №7 о том, в каком удивительном месте они живут.
Учитель истории рассказывает школьникам о памятниках города и района, о названии улиц. В том числе и улиц района «Кошелев».
Анна – творческая натура. Преподаванием девушка не ограничивается. Он еще пишет поэмы о религии, истории России и Самарского края. Поэма о районе «Кошелев» вошла в последний сборник Анны Князевой. На обложке, кстати, красуются достопримечательности нового района.
- Раз я здесь живу, хоть и недолго, я решила включить часть моей жизни нового периода на обложку, - улыбается девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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