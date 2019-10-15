Учительница истории из Самары написала поэму, посвященную району «Кошелев»

Учитель истории рассказывает школьникам о памятниках города и района, о названии улиц. В том числе и улиц района «Кошелев». Фото: «Волга Ньюс».

«Поверьте, много лет пройдет, но доброе всегда ведь помнится». Такими строками завершила свою поэму самарская поэтесса и учительница истории и обществознания школы №7 в районе «Кошелев» Анна Князева. Свое произведение молодой педагог посвятила микрорайону, в котором живет и работает.

В «Кошелев» Анна переехала два года назад. Поначалу молодая учительница работала в центре Самары – приходилось каждый день ездить на автобусе до работы. В прошлом году ей на глаза попалась вакансия учителя истории и обществознания местной школы.

Теперь молодой педагог прививает ученикам не только любовь к своей стране и своему городу, но и к району.

- Мне, как историку, очень нравится, что улицы микрорайона названы в честь героев, - рассказывает Анна Князева в выпуске передачи «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс». – В этом прослеживается современная политика – поддержание патриотизма, формирование духа ответственности за то, что было сделало предыдущими поколениями. Я считаю своим долгом рассказывать ученикам школы №7 о том, в каком удивительном месте они живут.

Учитель истории рассказывает школьникам о памятниках города и района, о названии улиц. В том числе и улиц района «Кошелев».

Анна – творческая натура. Преподаванием девушка не ограничивается. Он еще пишет поэмы о религии, истории России и Самарского края. Поэма о районе «Кошелев» вошла в последний сборник Анны Князевой. На обложке, кстати, красуются достопримечательности нового района.

- Раз я здесь живу, хоть и недолго, я решила включить часть моей жизни нового периода на обложку, - улыбается девушка.