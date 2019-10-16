Расписание телетрансляций Скейт Америка - 2019: кто представит Россию

Турнир Скейт Америка - 2019 открывает серию Гран-при нового сезона среди взрослых фигуристов. Это первые и долгожданные соревнования, на которых уже в новом статусе выступят звездные и многообещающие воспитанницы Этери Тутберидзе. Соревнования пройдут с 18 по 20 октября в Лас Вегасе.

Участниками этапа станут 12 одиночников, 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов. Те, кто займет первое место, получает 15 очков, второе - 13, третье - 11.

В российской команде на первый этап Гран-при сезона 2019/2020 Дмитрий Алиев и Роман Савосин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также три танцевальные пары: Софья Шевченко и Егор Еременко, Александра Степанова и Иван Букин и Стеффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Следить за их успехами можно будет в трансляциях Первого канала - на ТВ и в интернете. Представляем расписание телетрансляций и всех прокатов турнира Скейт Америка - 2019.

18 октября 2019 года

22.55 Короткая программа. Пары (прямой эфир на сайте Первого канала)

19 октября

00:20 Мужчины. Короткая программа (прямой эфир на сайте Первого канала)

5:00 Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир из США. Телетрансляция

07:00 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из США. Телетрансляция

23.05 Пары.Произвольная программа (прямой эфир на сайте Первого канала)

20 октября

00:55 Мужчины. Произвольная программа (прямой эфир на сайте Первого канала)

04:50 Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир из США. Телетрансляция

06:10. Фигурное катание. Прямой эфир из США. Женщины. Произвольная программа. Телетрансляция

13.45 Лучшие моменты Скейт Америка

23.45 Показательные выступления (прямой эфир на сайте Первого канала)

Ранее kp.ru сообщал о составе сборной России по фигурному катанию на сезон 2019/2020.