Цифровая энергетика: студенты СамГТУ заглянули в будущее

Выгодно и интересно всем

Сотрудничество Самарского государственного технического университета и Т Плюс выходит на новый уровень: в этом году на базе вуза успешно реализуется проект «Умная среда». Подобные занятия со студентами профильных специальностей на территориях своего присутствия уже традиция для компании Т Плюс. Их цель – повышение интереса молодежи к учебе, популяризация теплоэнергетической отрасли в качестве перспективного места работы и профессиональная ориентация студентов. В Самаре для студентов теплоэнергетического факультета СамГТУ будет проведено 10 лекций, которые прослушают более 200 студентов старших курсов.

- Мы очень рады, что нам удалось наладить такие добрые отношения с Т Плюс. Переоценить важность таких мероприятий очень сложно. Ребята из первых уст получают самую актуальную информацию. Им это очень интересно, как и сотрудникам Т ПЛЮС, которые могут познакомиться со своими будущими сотрудниками, - уверен заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики СамГТУ Антон Еремин.

Офис в смартфоне

Очередную лекцию будущим теплоэнергетикам прочитал директор по продажам самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов. Впрочем, лекции в классическом понимании этого слова не было: завязалось живое, неформальное общение опытного специалиста и студентов, которые только делают первые шаги к профессии.

- В первую очередь я хотел услышать от студентов больше вопросов, больше мнений - ведь это наши будущие сотрудники. Многие приходят к нам, еще учась в университете, многие – сразу после окончания вуза. Мы довольны, что молодое поколение вовлекается в нашу работу и успешно выполняет поставленные перед ними задачи, отметил Юрий Рябов.

Директор по продажам самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» рассказал, чем живет компания сегодня, и о ее будущем. Оно, конечно, связано с цифровизацией. Традиционные, привычные людям старшего поколения офисы обслуживания клиентов скоро останутся в прошлом.

- Все идет к тому, чтобы сократить каналы офисного обслуживания, и, напротив, предоставлять те сервисы, которые необходимы клиенту, в удаленном доступе. Это будет удобно потребителям, так как позволит экономить время, а мы сможем снизить затраты. Выгодно всем. У человека с «ЭнергосбыТ Плюс» отношения будут выстроены через смартфон, - прогнозирует Юрий Рябов. И рассказывает также о будущем расширении сети агентов по приему платежей – с тем, чтобы каждый человек смог найти оптимальный для себя вариант. Уже сегодня рассчитаться с энергетиками можно как через терминалы, так и в личном кабинете банка, а также через платежную систему «Квартплата 24». «ЭнергосбыТ Плюс» уже сегодня работает максимально прозрачно – расчет за отопление осуществляется только в холодное время года, по системе 1/7.

Ребята получили ответы на актуальные вопросы.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Как устроиться на работу?

Диалог удался. Ребята задавали много вопросов, пользуясь возможностью узнать о будущей профессии не из учебников, а от человека, который прошел непростой путь от молодого специалиста до топ-менеджера преуспевающей компании

- Я очень вдохновлена сегодняшней лекцией. Юрий Вячеславович рассказал много интересного, о чем мы не знали, в том числе о мероприятиях по цифровизации, которые планируется осуществить уже в ближайшее время, до 2023 года, - поделилась впечатлениями Полина Щеголькова, студентка третьего курса энергетического факультета СамГТУ. – Мне было еще интересно услышать такой факт: к чемпионату мира по футболу фасады многих самарских домов были утеплены, Да, в квартирах стало теплее, но экономического эффекта люди не ощутили, потому что приборы учета есть далеко не везде. Об этом стоит задуматься каждому.

Один из актуальных для студентов вопросов – как попасть на работу у Т Плюс?

- Мне всегда были интересны именно продажи и сбыт. Поэтому для меня лекция - возможность поговорить напрямую с потенциальным работодателем, - говорит студент второго курса энергетического факультета СамГТУ Тимур Валеев. - Мне интересно узнать, чем я буду заниматься из первых уст, от людей, которые уже добились чего-то в этой сфере, о перспективах развития отрасли. Я узнал, что для молодых специалистов работа есть, главное – стремиться.

Стать сотрудником большой энергетической компании вполне реально – здесь заинтересованы в притоке новых кадров. Молодые, инициативные специалисты особенно нужны «Энергосбыту» в эпоху цифровизации .

- «ЭнергосбыТ Плюс» открыт для студентов. Мы не смотрим на стаж работы, нам важна активная жизненная позиция и знание основ профессии. Хорошая учеба - залог того, что к нам можно устроиться на работу и продвигаться по карьерной лестнице, - уверен Юрий Рядов.

ЦИФРЫ

«ЭнергосбыТ Плюс» сегодня – это 13 региональных филиалов на территории РФ.

В Самарской области работает 7 офисов обслуживания клиентов

Из них

4 в Самаре

2 в Тольятти

1 в Новокуйбышевске

1 в Сызрани