Улыбаемся красиво: все, что нужно знать о лечении зубов

Выровнять без брекетов и вылечить без боли. Самарские стоматологи отвечают на самые важные вопросы о здоровье зубов 00:00 00:00

- Добрый день, это Наталья Борисовна. Мой сын потерял шесть зубов, какие технологии протезирования могут ему помочь? Реально ли сделать все за один визит к врачу?

Матвей Софронов (М.С.):

- В клиниках «Реавиз» работает специальная программа «Зубы за один день». За один операционный день пациенту устанавливаются четыре имплантата в ту челюсть, которая требует восстановления. И на этих имплантатах в тот же день фиксируется несъемный протез. Такая концепция лечения применяется более двадцати лет, имеет убедительные долгосрочные наблюдения и подходит пациентам, у которых зубы на верхней или нижней челюстях отсутствуют вовсе, либо уже несостоятельны и подлежат удалению. В этом случае удаление происходит непосредственно перед имплантацией, в тот же день. Протез готовится заранее – за две недели до операции. Для этого пациенту потребуется два раза посетить врача-ортопеда. В Европе, например, такая операция обойдется 8-10 раз дороже, чем в клиниках Медицинского университета «Реавиз». Если же у вашего сына оставшиеся зубы крепкие и здоровые, то можно просто провести ему дентальную имплантацию каждого потерянного зуба.

- Здравствуйте, это Анатолий Александрович, мне 88 лет. Подскажите, пожалуйста, какая технология сегодня пришла на смену съемному протезу?

М.С.: - На смену съемным протезам пришла дентальная имплантация. В челюсть устанавливается титановый стержень, который заменяет корень зуба. Титан – инертный материал. Организм его как бы «не замечает», поэтому не возникает отторжение. На этот стержень крепится несъемная коронка.

- А можно ли проводить такую имплантацию в моем возрасте?

М.С: - Возраст не является противопоказанием к дентальной имплантации. Современные имплантаты одинаково хорошо приживаются у всех возрастных групп.

- Здравствуйте, меня зовут Ольга, моей бабушке 76 лет, у нее проблемы с сердечно-сосудистой системой. Можно ли ей поставить имплантаты, или при ее заболевании это проблема?

М.С.: - Возраст и сердечно-сосудистые заболевания не являются препятствием для проведения дентальной имплантации. Единственный момент – нужно будет обязательно сдать все анализы и пройти консультацию терапевта и анестезиолога, чтобы правильно подобрать обезболивающий препарат.

- Добрый день, это Ирина. Хотела бы поподробнее узнать про имплантацию зубов. Как проходит эта процедура? Она проводится под местной анестезией?

М.С. –В стоматологических клиниках «Реавиз» большой популярностью пользуется технология «Зубы за один день», во время которой пациенту полностью меняют зубы на верхней, нижней или обеих челюстях. Процедура состоит из нескольких этапов. Первый – хирургический: в течение 2-3 часов удаляются несостоятельные, поврежденные зубы и на челюсть устанавливается четыре специальных титановых стержня, которые будут выполнять функции корней зуба. Эта процедура может проводиться под местным обезболиванием. Однако возможны и более комфортные для пациента и врача формы наркоза – это седация, или контролируемый сон, и общая анестезия. Для этих целей используются самые современные препараты с минимальным побочным воздействием на организм. Сегодня общую анестезию выбирают уже 20-30% всех наших пациентов. Как врачу мне гораздо комфортнее работать с пациентом, который «не присутствует» на собственной операции. Для пациента это тоже удобно, в первую очередь это эмоциональный комфорт. После хирургического этапа и небольшого перерыва пациент поступает в распоряжение ортопеда, который устанавливает на титановые стержни несъемные коронки.

Игорь Переславцев (И.П.):

- Важное преимущество проведения имплантации в многопрофильной клинике «Реавиз» - это наличие в одном месте самых разных специалистов. Лично я бы не решился на серьезную хирургическую операцию в маленьком стоматологическом кабинете. А в «Реавизе» пациент может пройти предоперационное обследование, сдать все анализы. Здесь же имеется штатная анестезиологическая бригада, которая дежурит на операциях.

- Добрый день, беспокоит Наталья. Скажите, пожалуйста, есть ли сегодня какая-то альтернатива брекетам для выравнивания зубов?

И.П.: - Действительно, такая альтернатива есть – это элайнеры, или тончайшие прозрачные пластиковые капы. В США так выравнивают зубы в 70% случаев, в России подобная система пока в новинку. Но я занимаюсь исправлением прикуса уже много лет, последние годы проработал в Арабских Эмиратах, где как раз активно используются элайнеры, и после перехода на работу в «Реавиз», привез весь свой опыт в Самару. Преимущества элайнеров – это, во-первых, их абсолютная незаметность для окружающих, что позволяет всем категориям граждан, в том числе публичным людям, исправлять прикус и не испытывать при этом психологического дискомфорта. Во-вторых, элайнеры не мешают во время еды, так как на время приема пищи и гигиены рта их легко снять. А в-третьих, они гораздо менее травматичны, чем брекеты. Стоимость и время ношения элайнеров сопоставимы с брекетами.

- А коррекция эмали и профессиональная чистка при ношении элайнеров нужны?

- Да, не менее чем раз в полгода. Что касается коррекции, то она проводится по мере необходимости в зависимости от движения зубов. Это не опасно и не вредно для зубов.

- Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня слетел протез, а соседний с ним зуб удалили. Сейчас стоматолог предлагает поставить съемный мост, а я не хочу. Есть ли какая-нибудь альтернатива?

М.С.: - Ваш случай – это классическая ситуация. К нам часто обращаются такие пациенты. Мы предлагаем им альтернативную технологию – дентальную имплантацию. Во время этой операции врач-хирург вживляет в челюсть титановый винт, на который надевается несъемная коронка.

- Добрый день, это Валерия. Подскажите, обязательно ли ставить брекеты и на верхнюю, и на нижнюю челюсть? И есть ли возрастные ограничения по выравниванию зубов?

И.П.: - Мы рекомендуем ставить не брекеты, а элайнеры – прозрачные пластиковые капы, абсолютно незаметные, изготовленные с идеальной точностью при помощи самых современных компьютерных технологий. Во время еды или чистки зубов их нужно снимать. Необязательно ставить их на обе челюсти, все зависит от конкретной ситуации у пациента. Возрастных ограничений нет, можно ставить элайнеры и в детском, и во взрослом возрасте. Главное, если речь идет о детях, чтобы они отнеслись к лечению ответственно и не снимали капы втайне от родителей.

- Здравствуйте, меня зовут Юрий Васильевич. Скажите, обязательно ли при имплантации вырывать остатки здоровых корней. У меня на верхней челюсти зубов почти не осталось, но сами корни крепкие, здоровые…

М.С: - Если корни крепкие, то их можно использовать как опору для установки ортопедических коронок, избежав процедуры дентальной имплантации.

- Добрый день, это Татьяна. У меня здоровые зубы, но цвет их мне не нравится – наверное, сказывается большое количество выпиваемого кофе. Кроме того, есть сколы на эмали. Как часто можно проводить отбеливание и профчистку? И не помешает ли большое количество пломб? Что можно сделать, чтобы зубы были красивыми?

И.П.: - Отбеливание и профессиональную чистку зубов рекомендуется проводить не чаще, чем раз в три месяца. Если же форма или цвет своих зубов не устраивает пациента, например, при наличии множественных пломб, то мы можем установить виниры – снять слой поврежденной эмали, обновить проблемные пломбы и приклеить к наружной поверхности зуба тончайшие керамические пластинки. Они раскрашиваются вручную, благодаря чему приобретают натуральный цвет, и совершенно незаметны.

- Здравствуйте, меня зовут Анна, мне 38 лет. Четыре года назад я поставила металлокерамические мосты, но сейчас мои родные передние зубы из-за этого сместились. Это можно исправить?

И.П: - Да, конечно, для начала Вам будет необходимо прийти к нам на консультацию, в ходе которой мы проведем все необходимые исследования, выявим причину и предложим варианты по её исправлению. Наше подразделение находится в здании многопрофильной клиники, мы имеем возможность привлекать докторов других специальностей, благодаря чему видим каждую проблему намного шире, чем в других клиниках, обеспечивая комплексный подход.

- Здравствуйте, это Михаил. Слышал, что в стоматологии сейчас используются лазеры. Это правда? Зачем они нужны?

- М.С.: - Вы правы, в стоматологии действительно используются два вида лазеров.Эрбиевый лазер необходим для работы с твердыми тканями, а диодный помогает делать разрезы на мягких тканях бескровным методом. Кроме того, лазер обладает антибактериальным эффектом. Мы его используем для обработки и обеззараживания труднодоступных каналов. Лечение при использовании лазера практически безболезненно и в большинстве случаев не требует укола анестезии.

- Здравствуйте, это Николай Георгиевич. Моему брату 78 лет, у него проблемы с зубами. Что можете посоветовать кроме съемных протезов? И можно ли чем-то помочь в таком возрасте?

М.С.: - Могу посоветовать дентальную имплантацию, возраст для нее не помеха. В челюсть вживляется титановый стержень, который безвреден, стерилен и не отторгается организмом. На него ставится несъемная коронка. Операция может проводиться как под местной анестезией, так и под общим наркозом или седацией (искусственный сон). Наркоз тщательно подбирается анестезиологом с учетом индивидуальных особенностей пациента.

- Здравствуйте, меня зовут Иван. У меня на зубах большие пломбы, они часто вылетают. К имплантации я пока не готов. Есть ли какие-то другие варианты поправить ситуацию?

- И.П.: - В нашей клинике мы готовы установить вам циркониевые или металлокерамические коронки. Они полностью повторяют форму и цвет естественных зубов. Получить конкретную консультацию по вашему случаю можно на очном приеме. Приходите!

- Добрый день, меня зовут Нина Васильевна, у меня во рту несколько съемных конструкций, они держатся на зубах, которые начали качаться. Что делать?

- М.С.: - Нужно провести очный осмотр. Зубы могут качаться из-за инфекции, которая проникла в костные ткани. В этом случае зафиксировать их и спасти можно, только если поражение не превышает 50%. Нужно оценить состояние костных карманов на очном приеме. Если спасти эти зубы не удастся, можно посоветовать имплантацию.

- Здравствуйте, это Николай Степанович. Я пенсионер, гипертоник. У меня проблемы с зубами, но я боюсь реакции на анестезию.

М.С.: - Оптимальный вариант для вас – обратиться в многопрофильную клинику, такую как «Реавиз». Там есть специалисты всех направлений, и вы сможете получить грамотную консультацию и сопровождение анестезиолога.

Многопрофильная клиника "РЕАВИЗ"

г. Самара, ул. Советской Армии, 243.

Тел. (846) 3-21-21-21

www.reaviz.com

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