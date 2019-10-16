2019-10-16T13:50:20+03:00
Происшествия

"У всех был шок!": в Новокуйбышевске в школе-интернате во время прогулки умер 10-летний ребенок

Медики прибыли на место за считанные минуты и боролись за жизнь мальчика до последнего, но спасти его так и не удалось
Александра БУДАЕВААнастасия ФИЛАТОВА
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Мальчик упал без сознания во время прогулки, медики не смогли его спастиМальчик упал без сознания во время прогулки, медики не смогли его спасти
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Во вторник, 15 октября, в Новокуйбышевске в школе-интернате имени Егорова произошло ЧП. Там во время прогулки педагогов с детьми скончался ученик 4 класса. У мальчика внезапно отключился кардиостимулятор.

- Ребенок был сердечником. Летом ему установили кардиостимулятор. Во время прогулки он отключился, и ребенок на глазах воспитателей упал. Медики школьные прибежали через минуту, а врачи кардиоцентра - через 15 минут. Они ничего не смогли сделать. У всех шок. Никто не ожидал, - рассказала местная жительница, знакомая с ситуацией.

Информацию о случившемся подтвердило и руководство школы. Директор учебного заведения сообщила в соцсетях, что о заболевании мальчика было известно всем педагогом. Он был под постоянным присмотром, потому что всегда был риск возникновения нештатной ситуации. Мама ребенка была постоянно на связи с воспитателями и прибежала в школу в течение нескольких минут.

- Ребенок получал все необходимое лечение и соблюдал режим, ему предписанный. Помощь ему была оказана сразу и грамотно. Есть диагнозы, при которых вероятность летального исхода достаточно высока, у ребенка был именно такой. Единственная на данный момент версия произошедшего - синдром внезапной смерти на фоне ряда острых кардиологических заболеваний, - рассказали представители школы.

В прокуратуре Новокуйбышевска "Комсомольской правде - Самара" сообщили, что по факту происшествия сейчас проводится проверка. Необходимые материалы уже переданы в СУ СК по Самарской области. Следователи, в свою очередь, добавили, что будет назначена экспертиза, которая должна установить точную причину гибели ребенка.

- Бригада скорой медицинской помощи приехала на вызов в течение 11 минут, до ее приезда первую помощь оказывала медсестра интерната. Медработники службы скорой помощи оказали все необходимые реанимационные мероприятия, - сообщили "КП - Самара" в минздраве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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