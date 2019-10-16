"Это удобное место для решения рабочих вопросов": "КуйбышевАзот" стал участником "Золотой осени - 2019"

Выставка "Золотая осень" в Москве каждый год становится главным событием отрасли сельского хозяйства. На территории ВДНХ в эти дни собираются сельхозпроизводители, крупнейшие предприятия агропромышленного сектора, представители власти, банкиры, ученые. Эта выставка становится тем самым местом, где заключаются важнейшие соглашения, встречаются партнеры, которые могут помочь друг другу в реализации проектов. Ежегодно в этом мероприятии принимает участие и делегация Самарской области.

На выставке регион представлен отдельной экспозицией: задача - продемонстрировать экспортный потенциал региона, возможности для инвестиций. На стендах можно увидеть и научные разработки местных специалистов, и лучшие образцы продукции предприятий АПК. Уже по традиции участником выставки становится и крупнейшее предприятие химической отрасли региона, "КуйбышевАзот" - производитель удобрений для сельскохозяйственных предприятий.

Представители предприятия пообщались с партнерами и властями

- Участие в выставке «Золотая Осень – 2019» для «КуйбышевАзота» становится традиционным мероприятием. Нам удалось провести целый ряд рабочих встреч как с представителями властных структур, так и с партнерами предприятия. Очень удобно, когда на одной площадке представлены ведущие аграрные регионы и предприятия российского АПК, это создает наиболее комфортные условия для диалога.Достигнутые договоренности позволят нам наиболее эффективно планировать и строить работу по целому ряду направлений, - поделился итогами работы на выставке коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Былинин.

На выставке есть много возможностей для делового общения и решения важных задач

На предприятии рассказали, что эта выставка получилась очень плодотворной. По итогам общения были заключены важные соглашения. Наиболее актуальные вопросы получилось обсудить с с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, профильными министерствами российских регионов и стратегическими партнерами предприятия.

- Мы плодотворно отработали выставку «Золотая осень – 2019» и высоко оценила уровень организации прошедшего мероприятия, - поделились на предприятии.