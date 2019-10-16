«От исторического центра ничего не останется»: самарцы просят защитить старый город от неуемных аппетитов застройщиков

"Застройщик не должен делать все, что ему заблагорассудится"

С призывом сохранить исторический центр Самары выступили неравнодушные горожане. На сайте change.org представители регионального отделения всероссийского общества охраны памятников и объектов культурного наследия (ВООПиК) создали петицию, в которой просят у главы региона Дмитрия Азарова присвоить областному центру статус исторического поселения – только не регионального, а федерального значения. Авторы обращения говорят, что это один из лучших юридических механизмов, позволяющих развивать город, привлекая ресурсы извне.

- В старом городе можно будет строить без каких-либо дополнительных бюрократических препон, но в строго регламентированных параметрах, - говорят авторы петиции. - Федеральный статус лишит застройщиков возможности делать все, что им заблагорассудится. Отклонения от утвержденных норм нужно будет согласовывать не на местном уровне, а в Министерстве культуры РФ.

В петиции напоминают все неприглядные последствия огульной застройки исторического центра, замены целых территорий банальными «спальными» районами и точечными небоскребами.

- Город безвозвратно теряет свою неповторимую атмосферу и масштаб среды, в центре переполнены школы и детсады, острая нехватка парковочных мест, новые огромные здания подключаются к коммуникациям прошлого века в ущерб существующим постройкам. Из этого печального опыта пора извлечь уроки, - уверены авторы петиции.

Авторы петиции просят защитить старую Самару от неуемных аппетитов застройщиковФото: change.org

«В город придут деньги»

Напомним, границы исторического поселения предлагается проложить от Хлебной площади до улицы Полевой, за исключением нескольких кварталов, и от Волги до реки Самары. Разработаны и конкретные регламенты. Строительство не запретят, но высотность будет зависеть от уже существующих памятников культуры – через каждые 15 метров от такого объекта можно будет «прибавлять» по этажу. Так, в зоне от Хлебной площади до площади Революции предполагается строительство зданий от 2-3 этажей до 5, а ближе к Полевой — от 6 до 8 этажей.

Идеолог фестиваля сохранения исторической среды ТомСойерФест Андрей Кочетков уверен - статус исторического поселения - это инвестиции и привлечение в город денег.

- Сейчас обсуждаются механизмы по привлечению инвестиций из-за пределов региона, - рассказал он журналисту «Комсомолки». – Думаю, когда благодаря статусу исторического поселения в город начнут приходить существенные финансы, количество заинтересованных в сохранении нашей истории людей значительно возрастет.

В общей сложности финансирование проекта оценивается в 195 млрд рублей. В эту сумму входит комплексное оснащение территории современными инженерными сетями и последующее благоустройство улиц.

«Застройщик хочет заработать»

Напомним, региональные власти не поддержали предложение ввести временный мораторий на строительство в историческом центре Самары. Наложить такой запрет еще летом предложило реготделение ВООПиК – до тех пор пока не будут приняты регламенты исторического поселения, которые должны защитить старую Самару от неумеренных аппетитов застройщиков. Предполагалось ограничить выдачу разрешений на строительство на территории от Хлебной площади до улицы Полевой. Тогда идею на словах поддержали многие, но соответствующий документ так и не был подписан. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечает, что юридических механизмов для введения моратория сегодня просто нет.

Моратория не будет. Почему у застройщиков есть все шансы уничтожить исторический центр Самары 00:00 00:00

- Де-юро ввести такой мораторий, наверное, физически невозможно, потому что закон нормы такой не предусматривает, но власти стараются ограничивать выдачу разрешений в историческом центре, - рассказал депутат журналисту «Комсомольской правды - Самара». - Да, любой застройщик хочет максимально заработать, за это его ругать глупо, как глупо собаку ругать за то, что она лает. Но есть очевидный общественный вектор движения, настроения людей, позиция властей. И есть понимание, что историческое поселение – это уже не миф, а реальность, которая будет.

Статус исторического поселения уравновесит архитектурный облик городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все пытаются запрыгнуть в последний вагон

Но пока ограничительные меры не приняты, застройщики вовсю стараются успеть «заскочить в последний вагон» и начать стройку по старым правилам в надежде, что авось потом все «как-нибудь обойдется». Так, например, летом этого года местными жителям с трудом удалось на публичных слушаниях отстоять от застройки территорию 109 квартала в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой – компания «Трансгруз» хотела воткнуть здесь несколько небоскребов. А недавно администрация Самары утвердила документацию по планировке территории в границах улиц Степана Разина, Максима Горького, Некрасовской и Льва Толстого. Лакомый кусочек территории рядом с Волгой на Некрасовском спуске готовы отдать застройщику под многоэтажки – здесь могут возвести жилые дома до 13 этажей.

Советник губернатора самарской области по градостроительной политике Виталий Стадников откровенно говорит о том, что этот проект утвердили без учета перспектив утверждения исторического поселения.

- Он сам по себе вызывает опасения, - считает Виталий Стадников. - Просто происходит процесс, когда все пытаются запрыгнуть в последний вагон, а билет начинает стоить все дороже.

Градозащитники надеются, что проект исторического поселения все же получит официальный статус. Но пока суд да дело – застройщики вряд ли оставят попытки напоследок урвать свой «кусок пирога» в историческом центре