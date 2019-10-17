А за дверью – Нарния? В Новой Самаре появился уличный шкаф-библиотека

В Новой Самаре появилась библиотека

Добро пожаловать в мир знаний

В Самаре в Красноглинском районе появилась уличная библиотека. Проход в мир знаний открылся возле дома №40, рядом с Московским шоссе. Шкаф с книгами – это подарок жителям от Общественной палаты и меценатов к началу строительства новой долгожданной школы.

- Мы просто гуляли с внуком и не смогли пройти мимо. Целый праздник здесь устроили, как Первое сентября. Школу мы очень ждем, и библиотека очень интересная появилась, думаю, будет пользоваться популярностью, - говорит Наталия Сульезнова. Она прогуливалась с внуком Максимом, который еще ходит в садик.

- Старшая внучка сейчас уже учится на Мехзаводе, но может и она успеет еще в новую школу сходить? Мы очень ждем, уже посмотрели стройку - уверены, что все достроят и это будет просто отличная школа, - продолжает Наталья.

Строят быстро и со вкусом

Сейчас строительство уже идет полным ходом. Площадку, где уже готовят фундамент под здание, проинспектировали члены Общественной палаты, которые темпы ее оценили.

- Мы сегодня увидели, как в основание новой школы ложатся первые кирпичи. И мы видим, что работа идет очень быстрыми темпами, упорядоченно ведется строительство. При этом застройщик подумал и о комфорте жителей, чтобы они не испытывали никаких проблем, обитая рядом со стройкой. И я уверен, что в обозначенные сроки здание школы будет готово, - говорит Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

Первоклашки уже оценили выбор книг

Председатель совета директоров ГК «Финстрой» Николай Коньков эту информацию подтвердил: сейчас по его словам строительство идет активно и даже с опережением графика.

- Здание школы уже будет готово к концу 2020 года. Это будет современный образовательный центр с большим спортивным залом, футбольным полем во дворе, баскетбольной и волейбольной площадкой, спортивными дорожками. И внутри все будет оформлено по последнему слову техники, - рассказывает он.

Жителей новый шкаф с книгами заинтересовал

Школу ждут с нетерпением

Сами жители «Новой Самары» открытия школы ждут с нетерпением. Для них это очень важный социальный объект: детские сады в районе уже есть, вопрос со взрослой поликлиникой тоже решается. Молодые мамы даже обращались с просьбой посодействовать скорому началу строительства на прямую линию к президенту Владимиру Путину. На встречу к жителям приезжала глава города Елена Лапушкина. И вот теперь работы начались.

- Это на самом деле долгожданная школа. Старший сын у меня учится на Мехзаводе, а с младшей мы точно должны пойти в новое учебное заведение, я в это верю, - улыбается местная жительница Олеся Дегтярева.

Ну а пока местная детвора может готовиться к первому классу, черпая знания из их традиционного источника – книги!

Павел Покровский рассказал о подарке

- Этот арт-объект мы подарили району в рамках нашего нового проекта «Орбита книг». Это шкаф для буккросинг, который мы заполнили книгами о краеведении, о роли Самарской области в деле Победы в Великой Отечественной войне. И мы уверены, что эти книги помогут подготовиться к походу в новую школу и узнать больше об истории своей страны и родного края, - говорит Павел Покровский.

Сами жители уже оценили новую библиотеку и обещают беречь ее и пополнять. И конечно же, все молодые мамы очень ждут открытия новой школы, которое точно станет праздником для всех.