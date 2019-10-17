«Она снова ходит!» В Самаре собака бросилась под машину, чтобы спасти любимого хозяина

Беда в семье Надежды Барсученок произошла в ноябре 2018 года. Ее папа Юрий попал под машину вместе с семейной любимицей собакой Глорией. Девятилетний бордосский дог принял весь удар на себя, собака словно подушка безопасности, оказалась между машиной и человеком.

- Она смягчила удар, и папа не пострадал. Собаку домой принесли на руках. На лапы Глория не вставала, хотя видимых повреждений не было. Нам с сестрой папа звонить боялся. Глорию любят все, она отлично ладит и с детьми и с животными. Папа надеялся, что она придет в себя и сама встанет на ноги. О том, что случилось мы узнали только спустя сутки. Это было воскресенье, - вспоминает Надежда. – Мы ехали в ветклинику и у меня замирало сердце. В голове крутилось: «Перелом позвоночника. Приговор для животного. Это не жизнь!»

«Она всю жизнь с нами»

Глория попала в семью щенком. Выросла на глазах, подружилась с котом, играла с детьми.

- Папа очень любит собак. Сколько себя помню, у нас всегда жили хвостатые. До Глории была овчарка. Она умерла старушкой. Папа несколько лет тосковал, а потом принес домой щенка, взял у соседей, - рассказывает Надежда.

Сейчас Глории 9 лет. Для собак её породы это внушительный возраст! Средняя продолжительность жизни у бордосского дога 8-10 лет. От этого еще сильнее сжималось сердце Надежды по дороге в ветклинику. Чем старше собака, тем тяжелее ей оправиться от травм.

- В клинике мы были очень долго. Показалось, что прошла целая вечность. Несколько раз перекладывали собаку на рентген аппарате, проверяли ГБЧ (глубокая болевая чувствительность) вкололи обезболивающее. И вот врач огласил диагноз: подвывих позвоночника, назначена медикаментозная терапия, рекомендовано сделать МРТ, - вспоминает женщина.

Щенок появился в семье очень давно

Глория вернулась домой, но на лапы так и не вставала. Ежедневно ей делали уколы, под 50 килограммовой собакой меняли пеленки. Вся семья верила, что собака вот вот встанет.

- Начались проблемы с туалетом. Лора терпела до последнего, она же не привыкла испражняться дома, только на улице. Не ходила в туалет по несколько дней, на улице осень, дождь. Приходилось стаскивать 50 килограммовую собаку на одеяле со второго этажа вниз и потом поднимать по лестнице. Это было нереально делать несколько раз в день. Да и что с собакой делать на улице – класть на мокрый асфальт? Лора не вставала совсем! Даже на передние лапы!

«Лора начала терять мышечную массу»

Всеобщая любимица не переворачивалась, не ползла, а просто лежала в одной позе и периодически виляла хвостом. Смотрела грустными глазами.

- На 6-ой день безрезультатных процедур мы поехали другую ветклинику, «Самарская Лука». Собаке сразу же сделали томографию, сообщив о протрузии межпозвоночного диска. Нужна была операция, чтобы убирать компрессию, которая как бы «защемила» нерв, и установить титановые пластины, - вспоминает Надежда.

Глория и ее лучший друг, 19-летний кот, который недавно умерФото: Личный архив

Врачи сделали всё что могли, операция прошла успешно, прогнозы были хорошие. Но позже выяснилось, что этого недостаточно.

- Лора начала терять мышечную массу, позвоночник сильно выпирал. Врачи сказали, что срочно необходимы массаж и бассейн, и делать это нужно срочно, пока не началась атрофия мышечной ткани! – Рассказывает историю борьбы за жизнь собаки Надежда. - В теории всё просто, а вот на практике. Иногда нападала хандра, даже думали, неужели всё это было зря: уколы, дорогущая операция. Решили не сдаваться.

Каждое утро в 6 утра Надежда приезжала к папе, чтобы сделать Лоре массаж и зарядку.

- Приседания, хождение на передних лапах. В обед и вечером процедуры делал папа, давал собаке лекарства, перекладывал с боку на бок каждые 2 часа, чтобы избежать пролежней. Но самое важно говорил с ней, и все время гладил, - вспоминает Надежда. - Каждые выходные мы перекладывали Лору на одеяло, спускали на улицу, затаскивали на заднее сиденье машины и везли на 5 просеку в бассейн для собак, и так все 4 месяца!

Первые шаги и поездка на дачу

Усилия семьи не прошли даром. В марте Лора начала понемногу вставать, а в мае уехала с хозяином на дачу на всё лето. Она прихрамывала, но, как и любая другая собака, по 20 в день бегала к воротам, проверить всё ли в порядке или ругалась на пробегающих мимо собак.

- Иногда Лора забывалась и, услышав подозрительные голоса за воротами, неслась так, что невозможно было сказать, что эта собака была когда-то практически обездвижена, - улыбается Надежда.

Хозяева Глориии говорят, что друзей бросать нельзя

Не отказывайтесь от собак – спинальников!

Сейчас у Лоры всё отлично. Она гуляет с папой 2-3 раза в день, сама ходит, бывает и бегает. Немного заваливается на правый бок, когда встает или если устала, но это мелочи.

- Я рассказала эту историю, в надежде, что кому-то она может помочь сделать верное решение в пользу восстановления своего питомца! Не бойтесь лечить собак спинальников! Не спешите отказываться от них, не спешите ставить на них крест! Верьте в них, верьте в себя! Да, возможно будет не просто, но вы сможете! Оглянитесь, вы – не одни! – Обращается Надежда ко всем, кто столкнулся с похожей ситуацией. - На нашем пути попалось очень много хороших людей: замечательные врачи, соседи, которые помогали нести Лору, хозяйка бассейна, которая морально и физически поддерживала Лору, девушка, которая отдала инвалидную коляску для животных, показала, как делать массаж. Эту девушку я видела, не больше 40 минут, но до сих пор я помню её и историю восстановления когда-то «безнадежной» собаки.