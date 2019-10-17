«Страдают дети»: федерацию хоккея Самарской области собираются обезглавить или уничтожить

В хоккее Самарской области грядут перемены. Министерство спорта региона недовольно работой областной федерации хоккея и лично президента Станислава Рузова. Основная претензия – федерация не занимается развитием хоккея в Самарской области.

- У министерства спорта есть претензии по организации спортивных мероприятий: федерация их не проводит, не готовит судей, отказывается работать с организациями. Сейчас проведения спортивных мероприятий в регионе под угрозой срыва. Календаря до сих пор нет. Президента федерации найти невозможно, а на всех документах должна быть его подпись, - рассказала заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта Лидия Рогожинская.

По сути, федерация просто перестала выполнять свои обязанности. Это не нравится и хоккейной общественности – представителям клубов, хоккейных школ, лиг и тренерам. Они вместе с минспорта собираются отправить в федерацию хоккея России письмо, чтобы там приостановили аккредитацию областной федерации.

Однако процесс прекращения аккредитации может затянуться надолго, если президент федерации не согласится сам покинуть свой пост. Однако, по словам Лидии Рогожинской, Станислав Рузов живет в Москве, в Самару не собирается и телефонные звонки игнорирует.

В Самарской области несколько детских хоккейный клубов, в том числе и частных, и от бездействия федерации страдают в том числе и они. Фото: ФК «Олимп» (Самара) vk.com/hcolimp63.

Дело еще и в деньгах

Однако отказ организовывать мероприятия не единственное, что беспокоит властей и общественность. Федерация хоккея не осваивает деньги, которые ей в качестве субсидий выделяют из бюджета региона, влезает в долги и требует от министерства спорта денег.

- На начало этого года мы получили ряд писем, адресованных главе региона, что мы, как министерство, задолжали федерации крупную сумму денег, - рассказывает Рогожинская. - Министерство федерации никогда ничего не должно. Федерация получает субсидии на поддержку деятельности некоммерческих организаций. Бюджет, предусмотренный как поддержка федерации, в размере 2 млн рублей так и не был востребован. Более того, у федерации есть долги перед рядом спортивных объектов, где проходили мероприятия.

Кстати, на должность президента Станислава Рузова и выбрали из-за денег. Он обещал давать федерации каждый год по 6 млн рублей из своего кармана. Первый год так и было, а потом что-то пошло не так.

Некоторые решения федерации хоккея выглядят и вовсе странными. В частности, Рузов отказался работать с Ночной хоккейной лигой.

- Федерация не может сказать, что с какой-то организацией она не будет работать, а с какой-то будет. Тем более, с Ночной хоккейной лигой. В уставе лиги ясно и четко написано, что ее учредителем являются Минспорта РФ и федерация хоккея России. То есть все хоккейные мероприятия в России проходят под эгидой ФХР, - объяснил президент Поволжской федерации хоккея Владимир Асеев.

По сути, весь хоккей держится на неравнодушных к этому виду спорта людях. И все они не работают в федерации.

- Хоккей держится на неравнодушных людях, на том, что есть профессиональные клубы, у которых есть своя инфраструктура, в том числе катки, и непрофессиональные клубы, - считает Лидия Рогожинская. - Мы многократно обращались, чтобы в федерацию принимали людей, которые заинтересованы в продвижении хоккея в регионе, у кого много идей, кто занимается детским спортом, профессиональным, любительским. Они должны были войти в эту федерацию. Этого не произошло.

Среди таких неравнодушных людей – арбитры, которые работали на матчах детских команд. Зарплату им в федерации не заплатили, пришлось вмешаться министерству спорта. В итоге свои деньги судьи получили.

Самарская область – не самый хоккейный регион, но этот вид спорта здесь любят многие. Фото: vk.com/samlhl

Что будет дальше?

Скорее всего, федерация хоккея Самарской области просто перестанет существовать. На ее место должна будет прийти друга организация, которая получит аккредитацию от ФХР. Такая организация сейчас есть – это федерация хоккея Самарского региона.

- Что будет с хоккеем в Самарской области - это вопрос. Все будет зависеть, как пройдет и чем закончится импичмент федерации хоккея по Самарской области. Если все пройдет гладко, то будет созвана конференция по созданию новой федерации хоккея в регионе. Юридически она уже есть - федерация хоккея Самарского региона. По плану туда сможет вступить любой желающий и работать в ней на благо развития хоккея в нашей области. Но как будет организована работа на самом деле, покажет время и те люди, которые встанут у руля новой федерации. Все будет зависеть от тех «рабочих лошадок», которые будут делать всю грязную работу, - прокомментировал корреспонденту samara.kp.ru глава федерации хоккея Самары Сергей Кизоркин.

Пока ясно только одно – с хоккеем в Самарской области не все в порядке. И страдают от этого прежде всего дети, которые уже взяли в руки клюшки и надели на ноги коньки. Учитывая огромную популярность футбола, развивать хоккей должны люди, которые действительно любят этот вид спорта и готовы пахать, чтобы повышать его популярность.