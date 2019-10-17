Любовь, которая разрушает: «Малефисенту» в Самаре покажут с полным погружением

17 октября в прокат в кинотеатрах Самары выходит долгожданное продолжение истории темной феи Малефисенты. Ее крестница подросла и собирается замуж, но героиня по-прежнему не верит в любовь и считает, что это всего лишь самообман и источник нескончаемых бед. Она готова объявить войну всему миру, чтобы доказать свою правоту. Но вот жизнь волшебного леса она ставит под угрозу.

Смогут ли Малефисента и Аврора понять друг друга? Какие интересы преследует королева Ингрит – мать принца? И кто они – новые союзники темной феи?

Войну между людьми и волшебными существами, путешествие в страну соплеменников Малефисенты жители Самары смогут наблюдать не только в 2D и в 3D, но и в формате IMAX 3D.

Полетаем с Владычицей Тьмы

Именно в кинотеатре IMAX зритель сможет оценить все усилия команды, работавшей над фильмом. Вместе с Малефисентой вы пролетите над волшебным лесом, почувствуете трепет леса, которому угрожают войной люди и окунетесь в битву двух королев.

Добиться такого эффекта позволяет выверенная геометрия зала в сочетании с уникальным киноэкраном. Он дает зрителям более широкую картинку, задействует периферийное зрение. Кажется, что действие происходит не где-то впереди, а вокруг вас.

Любуемся игрой актеров

Говорят, что эта роль – одна из самых любимых у Анджелины Джоли. Да и поклонники в восторге. Чудесные рога, подчеркнутые скулы. Актрисой здесь хочется любоваться каждую минуту и технологии IMAX позволяют сделать это. Фирменная технология IMAX Digital Re-Mastering повышает качество изображения, так что вы не пропустите ни единого момента на экране и сможете заново познакомиться с любимыми с детства героями. А еще камеры IMAX имеют самое высокое разрешение в мире!

Фильм в прокате уже с 17 октября

Побывать в волшебном лесу

Поклонники первой части ленты уже успели влюбиться в волшебный лес и его обитателей. Прогуляться по чудесному миру, как будто он расположен в соседнем парке, позволят современные технологии. Единственный в Самаре зал IMAX оснащен цифровыми проекционными системами IMAX, включающими сразу два проектора со встроенной запатентованной системой настройки изображения. Поверьте, это будут незабываемые несколько часов.

Помочь Авроре и Малефисенте найти свое счастье

Благодаря технологии IMAX погружение в картину фильма будет максимально полным и каждый зритель станет невольным помощником одной из сторон в этом фильме. Выбирайте, кого вы поддержите в этой битве и скорее отправляйтесь в IMAX на главную волшебную сказку этой осени.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В IMAX в САМАРЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Для любителей фильмов пожестче, IMAX в Самаре представляет фантастический боевик «Гемини». Драки, погони, взрывы, динамичное повествование и таинственный сюжет. Фильм в нашем городе показывают в 3D+HFR формате, который благодаря увеличенной частоте кадров создает еще больший эффект присутствия, чем обычная 3D картинка. Зритель оказывается в самом центре происходящего и все, что он видит на экране, воспринимается зрением как абсолютно реальная картинка. Больше изображений в минуту – больше глубина, которая позволяет испытать намного больше впечатлений в рамках одного кадра.