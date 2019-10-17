2019-10-17T15:28:56+03:00
Общество

Любовь, которая разрушает: «Малефисенту» в Самаре покажут с полным погружением

Наблюдать за развитием отношения темной феи и ее крестницы жители Самары смогут в формате IMAX 3D
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Фильм "Малефисента: Владычица Тьмы" покажут в формате IMAX 3DФильм "Малефисента: Владычица Тьмы" покажут в формате IMAX 3D
Изменить размер текста:

17 октября в прокат в кинотеатрах Самары выходит долгожданное продолжение истории темной феи Малефисенты. Ее крестница подросла и собирается замуж, но героиня по-прежнему не верит в любовь и считает, что это всего лишь самообман и источник нескончаемых бед. Она готова объявить войну всему миру, чтобы доказать свою правоту. Но вот жизнь волшебного леса она ставит под угрозу.

Смогут ли Малефисента и Аврора понять друг друга? Какие интересы преследует королева Ингрит – мать принца? И кто они – новые союзники темной феи?

Войну между людьми и волшебными существами, путешествие в страну соплеменников Малефисенты жители Самары смогут наблюдать не только в 2D и в 3D, но и в формате IMAX 3D.

Полетаем с Владычицей Тьмы

Именно в кинотеатре IMAX зритель сможет оценить все усилия команды, работавшей над фильмом. Вместе с Малефисентой вы пролетите над волшебным лесом, почувствуете трепет леса, которому угрожают войной люди и окунетесь в битву двух королев.

Добиться такого эффекта позволяет выверенная геометрия зала в сочетании с уникальным киноэкраном. Он дает зрителям более широкую картинку, задействует периферийное зрение. Кажется, что действие происходит не где-то впереди, а вокруг вас.

Любуемся игрой актеров

Говорят, что эта роль – одна из самых любимых у Анджелины Джоли. Да и поклонники в восторге. Чудесные рога, подчеркнутые скулы. Актрисой здесь хочется любоваться каждую минуту и технологии IMAX позволяют сделать это. Фирменная технология IMAX Digital Re-Mastering повышает качество изображения, так что вы не пропустите ни единого момента на экране и сможете заново познакомиться с любимыми с детства героями. А еще камеры IMAX имеют самое высокое разрешение в мире!

Фильм в прокате уже с 17 октября

Фильм в прокате уже с 17 октября

Побывать в волшебном лесу

Поклонники первой части ленты уже успели влюбиться в волшебный лес и его обитателей. Прогуляться по чудесному миру, как будто он расположен в соседнем парке, позволят современные технологии. Единственный в Самаре зал IMAX оснащен цифровыми проекционными системами IMAX, включающими сразу два проектора со встроенной запатентованной системой настройки изображения. Поверьте, это будут незабываемые несколько часов.

Помочь Авроре и Малефисенте найти свое счастье

Благодаря технологии IMAX погружение в картину фильма будет максимально полным и каждый зритель станет невольным помощником одной из сторон в этом фильме. Выбирайте, кого вы поддержите в этой битве и скорее отправляйтесь в IMAX на главную волшебную сказку этой осени.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В IMAX в САМАРЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Для любителей фильмов пожестче, IMAX в Самаре представляет фантастический боевик «Гемини». Драки, погони, взрывы, динамичное повествование и таинственный сюжет. Фильм в нашем городе показывают в 3D+HFR формате, который благодаря увеличенной частоте кадров создает еще больший эффект присутствия, чем обычная 3D картинка. Зритель оказывается в самом центре происходящего и все, что он видит на экране, воспринимается зрением как абсолютно реальная картинка. Больше изображений в минуту – больше глубина, которая позволяет испытать намного больше впечатлений в рамках одного кадра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Задержан подозреваемый в нападении на инфоцентр «Шиеса»
Резонансное нападение на информационный центр инвестора экотехнопарка «Шиес» в Яренске практически раскрыто. Как сообщили источники в силовых структурах, возможный злоумышленник задержан и дает показания правоохранительным органам
Третьяковка сияет светом поленовских полотен
На этой неделе, 15 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялось открытие выставки «Василий Поленов». Экспозиция посвящена 175-летию со дня рождения художника, прославившего Тульскую губернию - свою малую родину - на весь мир
Новости 24
Гаражи убрали, а мусор остался: в Самаре с площадки у дома на Панова вывезли 30 грузовиков с отходами
В Самарской области проштрафившийся автомобилист не смог соблазнить полицейского
До беды недалеко: самарские коммунальщики напомнили об опасности размещения детских площадок на сетях
Оздоровят Волгу: в Самаре начали реконструкцию системы очистки сточных вод
В Самаре утвердили документацию по планировке территории для новой контактной сети троллейбусов
На восстановление Фабрики-кухни в Самаре направят почти 1,4 млрд рублей из федеральной казны
Правила знают, но нарушают: ГИБДД выставила посты у школ, возле которых сбивали детей
В Самарской области поймали двоих браконьеров, которые ловили сетью рыбу в Волге
В Тольятти женщина на Kia протаранила световую опору
В Тольятти два предприятия уличили в негативном влиянии на окружающую среду
Под Сызранью грузовая «Газель» влетела в стоящую на обочине фуру: пострадали два человека
Еще больше звука! В Самаре открывается обновленный салон PULT.ru
Разве это не вандализм? В Самаре подростки устроили скейт-площадку на памятнике погибшим в ВОВ
В Самаре пройдет выставка-форум «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
В Самарской области нашли 200 тонн поддельного корма для птиц с мочевиной
В Самарской области селянин год держал на кухне банку с порохом умершего родственника
В Самаре Россельхознадзор выясняет, как предпринимателю удалось сделать из 5 тонн сливочного масла 30 тонн
Эвакуировали 17 человек: в Самаре на Дзержинского полыхал автосервис
Следствие предъявило окончательное обвинение экс-директору СОФЖИ
В музее Алабина выставили закладную плиту XV века, найденную в Шигонах
Гандболистки «Лады» обыграли «Астраханочку» 27:26
В Самарской области спорщицу наказали рублем за непристойности в суде
Места в шесть новых детских садов в Самаре распределят в два этапа
В Волжском районе неподалеку от дач нашли нелегальную свалку мусора
Подделывают духи, часы и кепки: в Самарской области завели еще 10 уголовных дел за контрафакт
На трассе в Самарской области водитель "Нивы" сбил насмерть пешехода