2019-10-18T12:58:21+03:00
Здоровье

Сеть стоматологических клиник Эденталь: качественная медицинская помощь и сервис

Широкий комплекс услуг и стоматологи с внушительным опытом работы
Евгения ВАСИНА
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Высокое качество предоставляемых услугВысокое качество предоставляемых услуг
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Эденталь - молодая сеть стоматологических клиник. Каждая клиника сети оснащена новейшей техникой немецких и японских брендов. Методы лечения и материалы, используемые докторами клиник Эденталь, соответствуют современным мировым стандартам. Здесь работают лишь стоматологи с внушительным опытом и серьезным портфолио. Перед тем как попасть в клинику Эденталь, персонал проходят тщательный отбор.

Главная ценность клиники - безопасность и здоровье пациентов. Поэтому здесь с особым трепетом подходят к стерильности инструментов и чистоте кабинетов.

- Для нас важно качество предоставляемых услуг и уровень обслуживания. Мы несем ответственность за здоровье и комфорт тех, кто обращается к нам за помощью, - говорят сотрудники клиники.

В отличие от других стоматологий, в клинике Эденталь пациенты получают не только медицинскую помощь, но качественный сервис, чувствуют искреннюю заботу со стороны персонала. К тому же в клиниках Эденталь приятная расслабляющая обстановка.

Основатели сети клиник: Ольга Смирнова – главный врач, стоматолог-терапевт и Иван Смирнов – директор.

В Эденталь оказывают следующие виды услуг:

- Комплексная диагностика от врачей-стоматологов (терапевтов, ортопедов, хирургов, имплантологов);

- Профессиональная гигиена полости рта и зубов УЗ и AirFlow. Глубокое фторирование эмали зубов. Профессиональное отбеливание зубов;

- Реставрация зубов. Лечение кариеса, периодонтита, пульпита. Восстановление зубов осуществляется с помощью высококачественных материалов из фотополимеров, керамических вкладок;

- Протезирование. Съемные протезы (пластиночные протезы из отечественной и импортной пластмассы, ACRY-FREE, T-CRISTAL, NEYLON; бюгельные протезы с кламмерной и замковой фиксацией);

- Восстановление зубов коронками (металлокерамическими, безметалловыми из диоксида циркония, цельнокерамическими IMAX);

- Удаление зубов от простого до сложного;

- Внутрикостная дентальная имплантация.

Адреса Эденталь в Самаре:

Клиника высшей категории - ул. Дыбенко, 27Б.

Тел.: +7 (846) 330-03-03

Клиника первой категории - ул. Авроры, 63.

Тел.: +7 (846) 201-04-47

Сайт: эденталь.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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