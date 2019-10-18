Бег, лыжи и ГТО: как Новокуйбышевский НПЗ заботится о здоровье сотрудников

Награда от министерства РФ

Уже не первый год на НК «Роснефть» реализуется корпоративная программа «Живите дольше». АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» - один из активных ее участников. В этом году предприятие стало победителем конкурса Министерства энергетики Российской Федерации на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в номинации «За развитие культуры здорового образа жизни».

- Мы в этом конкурсе участвуем впервые. Результат говорит за себя: нам есть чем гордиться, - рассказывает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Елена Калманович. - На мой взгляд, эта победа - оценка вклада руководства НК НПЗ в создание условий для сохранения здоровья персонала, так и каждого сотрудника в популяризацию здорового образа жизни.

В первую очередь надо отметить, Новокуйбышевский НПЗ - одно из немногих предприятий, сохранившее социальную инфраструктуру для оздоровления и полноценного отдыха своих сотрудников: санаторий-профилакторий «Дубки», детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина, базу отдыха «Утес». На самом предприятии созданы все условия для занятий спортом. После трудового дня работники НК НПЗ отправляются в тренажерный зал, расположенный на территории завода, занимаются в секциях. Футбол, баскетбол, волейбол, фигурное катание, фитнес, йога - всего 32 секции и группы здоровья по различным видам спорта - доступны не только заводчанам, но и членам их семей. Для взрослых и маленьких любителей активно отдыхать завод приобретает абонементы в бассейн, ледовый дворец «Роснефть-Арена». И все это за счет предприятия - было бы желание.

В последнее время одним из любимых видов спорта стал бег. Фото: АО "НК НПЗ"

За ЗОЖ - всей семьей

Желание есть: всего охвачены всевозможными направлениями поддержки здорового образа жизни и занятиями спортом около двух с половиной тысяч сотрудников НК НПЗ (а всего их около 3800). Многие занимаются спортом, показывая серьёзные результаты: не случайно команда предприятия достойно выступает на Спартакиадах «Роснефти». В этом году сборная НК НПЗ вошла в тройку лидеров корпоративных соревнований. Но особое внимание на заводе уделяется спорту массовому, привлечению людей к здоровому образу жизни. К примеру, дважды в день по заводскому радио звучит зарядка. «После разминки и работать веселее», - признаются нефтепереработчики. Раз в квартал на заводе проходят Дни здоровья - в прошлом году в них приняли участие около 1300 человек.

- Мы стараемся проводить именно семейные мероприятия, - отмечает Елена Калманович. - Зимой для заводчан и членов их семей открыта лыжная база. Она работает даже в новогодние каникулы. Маленькие новокуйбышевцы часто именно здесь впервые встают на лыжи и коньки. Все популярнее среди заводчан становятся спортивные семейные турниры, которые организаторы превращают в настоящий праздник. Это и соревнования по сдаче норм ГТО, футбольный турнир «Отцы и дети», фестиваль «Нефтяной герой» и многие другие.

По инициативе сотрудников на предприятии был создан беговой клуб.

- Руководство с удовольствием поддержало нашу идею, впрочем, как и всегда в подобных начинаниях, - рассказывает специалист по корпоративной, социальной политике Мария Серенкова. - Клуб мы открыли весной весёлым праздником с забегом около заводоуправления и мастер-классом от известной новокуйбышевской легкоатлетки Инги Абитовой. Бег в стране становится все популярнее, и мы тоже с удовольствием поддерживаем это направление.

К примеру, в Самаре в «Космическом забеге» в апреле наша команда была самой многочисленной - 28 человек. Спортсмены бегового клуба НК НПЗ также были участниками марафона в Туапсе, 6 октября бежали национальный полумарафон в Казани. В планах - массовый забег 4 ноября в Самаре.

Не остаются без внимания бывшие заводчане - пропагандой здорового образа жизни активно занимается совет ветеранов. При организации создан клуб скандинавской ходьбы, для старшего поколения был организован мастер-класс по этому виду спортивного увлечения, в котором приняли участие более 200 ветеранов.

«Здоровье сотрудников - наша забота!» - это основной тезис руководства НК НПЗ. На территории предприятия успешно работает собственная медицинская служба. Цеховые терапевты следят за здоровьем нефтепереработчиков.

- Медики понимают, какие факторы влияют на здоровье наших сотрудников, знают, на что нужно обратить внимание в первую очередь, какое лечение и профилактику назначить. Для сохранения здоровья и активной жизнедеятельности предприятие обеспечивает своих работников всесторонней высококачественной медицинской помощью, - объясняет Елена Калманович. - И такая тактика приносит плоды: итоги 2018 года показывают, что сотрудники НК НПЗ в среднем болеют реже, чем жители региона и России. А это значит, что программа оздоровления АО «НК НПЗ», включающая в себя множество мероприятий, отлично работает.

Заводчанам и их детям доступны 32 секции и группы здоровья по различным видам спорта. Фото: АО "НК НПЗ"

Активные и талантливые

В конкурсе министерства энергетики Российской Федерации на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли АО «Новокуйбышевский НПЗ» получило еще одну награду: диплом за социальное партнерство на корпоративном уровне.

- При поддержке с профсоюзной организации на предприятии проводятся не только оздоровительные и спортивные мероприятия, но и культурно-массовые, творческие, - рассказывает Елена Калманович. – Свои таланты сотрудники НК ПНЗ показывают на корпоративном фестивале «Роснефть зажигает звезды». В свободное от работы время заводчане с удовольствием занимаются творчеством.

Подавая пример социальной ответственности, предприятие в сотрудничестве с профактивом с каждым годом увеличивает число и качество льгот и гарантий для своего персонала и членов семей. На сегодня коллективный договор включает 61 позицию.

На Новокуйбышевском НПЗ реализуется программы поддержки ветеранов, оздоровления и отдыха, поддержки молодых семей, добровольного медицинского страхования и программа диспансеризации работников.

Предприятие выполняет все свои гарантии, поэтому сотрудники НК НПЗ уверены в своем настоящем и будущем.