2019-10-19T17:31:21+03:00
Общество

Минутка подзарядки: Для производственной гимнастики в Самаре бесплатно обучат 30 инструкторов

Областной конкурс здорового образа жизни и массовых зарядок продолжится до 15 ноября, в нем участвуют 17 предприятий.
Айна УТИБАЕВА
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В Самаре многие компании уже присоединились к "здоровому" движениюВ Самаре многие компании уже присоединились к "здоровому" движениюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области многие крупные предприятия внедрили пилотную программу по укреплению здоровья работников. А 1 сентября областная Федерация профсоюзов запустила конкурс на лучшую организацию производственной гимнастики.Специальные комплексы 15-минутных разминок разработали специалисты, ролики разослали всем желающим. Встать с рабочего места и сделать комплекс упражнений -все, что требуется от сотрудников компаний, которые участвуют в конкурсе.Но чтобы победить, нужно организовать зарядки регулярные и массовые. И участники стараются.

В сентябре массовую гимнастику устроили в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. Более 140 медиков вышли на спортплощадку.

Инструкторов, которые будут помогать офисным работникам правильно двигаться, научат всему бесплатно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инструкторов, которые будут помогать офисным работникам правильно двигаться, научат всему бесплатноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Свежий воздух, положительные эмоции. Работа после таких разминок спорится. А о пользе движения мы как медицинские работники знаем буквально изнутри, - улыбались участники.

За тем, как медики выполняют простой комплекс упражнений, наблюдали другие участники конкурса и брали на вооружение. Через несколько дней экспертный совет конкурса к себе пригласил уже областное Управление пенсионного фонда.У них на зарядку вышли 178 сотрудников. Комплекс упражнений выполняли под музыку, повторяли за подготовленными инструкторами.

Рекордсмены на сегодняшний день - студенты и преподаватели педагогического университета. У них на гимнастику вышли 498 человек.

- Сегодня, 16 октября, жюри конкурса пригласили к себе отделения Пенсионного фонда Кировского и Промышленного районов. Эта организация интересна тем, что у них руководят процессом гимнастики сразу восемь инструкторов. Зарядку сотрудники делают в коридорах на разных этажах, - рассказали в оргкомитете конкурса.

Кстати, для того чтобы занятия проходили правильно и с пользой для здоровья сотрудников, областное Министерство спорта бесплатно обучает сотрудников предприятий. На первый поток курса «Инструкторы производственной гимнастики» записались 30 челочек из разных компаний. Занятия организуют на факультете физкультуры в педагогическом университете с 19 октября.

От работы нужно отрываться Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

От работы нужно отрыватьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Не верьте мифам о здоровом образе жизни!»

Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр Муравец

- «Если вам не плохо после тренировки, то вы не достигли своего уровня нагрузки», «нужно постоянно соревноваться с кем-то», «скорость прежде всего - качество придет позже» - знакомые мифы, правда? Но все они могут быть верны только для узкой категории спортивных молодых людей. Для тех, кто постарше и никогда не был дружен со спортом, такие установки могут принести только вред. Для поддержания здоровья им нужны невысокие правильно подобранные нагрузки.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Двигайтесь правильно!

Дмитрий Шипуля, сотрудник областного центра медпрофилактики:

- Люди - существа ленивые. Мы внедряли массовые гимнастики в парках, сначала все было хорошо, но людям сложно перестроиться. Особенно людям, которые весь день работают сидя. Система нагрузки на организм сейчас изменилась, поэтому я рекомендую в течение дня умные разминки. Не напрягаться, делая приседания и отжимания, а правильно расслабляться. Вот несколько простых упражнений, которые можно делать даже не вставая из-за стола.

1. Разминайте шею. Медленно наклоняя голову влево, вправо, наклоняя (но не закидывая резко!) назад.

2. Используйте рабочий стол как тренажер. Положите одну ладонь на стол, вторую под столешницу и давите, будто выталкивая столешницу и удерживая ее другой рукой. На счет три расслабьтесь и поменяйте руки. Так же можно «растягивать» столешницу, положив обе руки на стол.

3. Можно взять пояс и тянуть двумя руками за концы, фиксировать позвоночник, голову. Не нужно резких движений, «дышите спиной», спокойно.

4. Используйте простой инвентарь. Например, короткую гимнастическую палку. Вращая ее, можно размять спину, руки, а еще палку можно использовать как массажер (см. видео).

Запомните, движение - жизнь, но только если это правильное движение. А неправильное движение приводит к боли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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