Гол красавец и драка в концовке: "Крылья Советов" в эмоциональном матче обыграли "Оренбург"

Матч "Крыльев Советов" и "Оренбурга" в рамках 13-го тура РПЛ обещал быть напряженным. Не удивительно, команды - соседи по турнирной таблице, у них было одинаковое количество очков и каждый рассчитывал только на победу.

Встреча проходила в Оренбурге на стадионе "Газовик". Хозяева начали активнее. За первые 10 минут они подали несколько опасных угловых. Хорошо бил с линии штрафной Алвеш, но Сергей Рыжиков поймал мяч.

Голкипер хозяев вышел в кепке и черном свитере - в честь Льва Яшина, которому 22 октября могло бы исполниться 90 летФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

На 10-й минуте огрызнулись самарцы. Зиньковский накатил под удар Анюкову и тот отлично приложился с дальней дистанции - чуть мимо.

На 17 минуте Деспотович дабы не отдавать мяч Гацкану выбил его назад - на свою половину поля. Климович взял круглого в руки, и судья вполне логично назначил свободный удар. Подачу Комбарова отбил Терехов - прямо на ногу Антону, который с линии штрафной слету пробил голкипера "Оренбурга". 0-1.

Почти сразу Антон мог сделать дубль, снова хорошо пробив с дальней дистанции, но угодил в штангу.

Оренбург - Крылья Советов. 0:1. Паул-Виорел Антон, Российская Премьер-Лига, 13 тур 19.10.2019.Оренбург - Крылья Советов. 0:1. Паул-Виорел Антон

В дальнейшем игра выровнялась. "Оренбург" искал подходы к воротам, но гости успешно отбивались, иногда не стесняясь фолить. Также "Крылья" хорошо контратаковали, но до удара дело доходило редко. Первый тайм так и завершился - 0-1.

Вторую половину соперники начали без замен. Подопечные Федотова пытались отыграться. Аюпов опасно бил из-за пределов штрафной, но промахнулся. Угодил в штангу примерно с этой же дистанции Алвеш. Он же вскоре пробил в руки Рыжикову.

"Крылья" на 52-й минуте имели шанс отличиться. Зарядил в перекладину со штрафного, который заработал Соболев, Комбаров. Кажется, Климович коснулся мяча, но судья не назначил угловой.

А вот "Оренбург" после подачи с угла поля едва не сравнял счет. Радакович пробил в падении, но Рыжиков вытянулся в струнку и спас ворота!

Зиньковский хорошо бил издали, но Климович поймал мяч. 17-й номер "КС" со своей скоростью вообще хорошо смотрелся во время ответных атак гостей. Так, на 65-й минуте он снова приложился из-за пределов штрафной, но Климович отбил мяч.

Оренбуржцы имели еще несколько моментов после угловых. Радакович здорово скидывал мяч партнерам, но те в выгодной позиции проявляли себя не очень.

На 67-й минуте напомнил о себе Деспотович. После его удара мяч летел в девятку, но Рыжиков в очередной раз сыграл здорово.

На 74-й минуте Сергей бы уже не помог, но Рогич с нескольких метров пробил выше, оказавшись перед пустым углом ворот. Соболев был не очень заметен. Запомнился разве что его выстрел с правого фланга. Климович поймал мяч.

Спорная ситуация возникла на 84-й минуте. Терехов упал в штрафной гостей, но судья не поставил пенальти. Отбор оказался чистым по мнению арбитра.

В самой концовке в штрафной "Крыльев" был еще один спорный момент. Мяч попал в руку Чернову, судья не дал пенальти и начался конфликт с участием обеих команд. Анюков ударил игрока "Оренбурга", в к месту разборок прибежали Федотов и Божович. Как итог - и наставники, и опытный защитник "КС" получили красные карточки. Миодраг после этого повел себя неожиданно - выбежал в центральный круг и стал заводить болельщиков "КС". Возможно, теперь черногорскому специалисту дадут длительную дисквалификацию.

На поле же больше ничего не произошло. Эмоциональная встреча закончилась в пользу "Крыльев Советов". Они набирают важные три очка и готовятся к борьбе с "Зенитом" на "Самара Арене". "Оренбург" ждет испытание с "Краснодаром".