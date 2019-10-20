2019-10-20T16:11:46+03:00
Спорт

«Уфа» вырвала ничью в матче с ЦСКА в чемпионате России

Представляем вашему вниманию обзор матча 13 тура РПЛ Уфа – ЦСКА, который прошел на стадионе «Нефтяник» 20 октября 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На гол Ильзата Ахметова (на фото) «Уфа» ответила выстрелом Вячеслава Кротова. Фото: ПФК ЦСКА.На гол Ильзата Ахметова (на фото) «Уфа» ответила выстрелом Вячеслава Кротова. Фото: ПФК ЦСКА.
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В 13 туре РПЛ встречались соседи по турнирной таблице «Уфа» и ЦСКА. Однако назвать их так можно с большой натяжкой – идущие на 5-ом месте «армейцы» опережали подопечных Вадима Евсеева, которые расположились после 12 туров на 6-ом месте, на 10 очков.

Единственное, на что могли уповать хозяева в этом матче – своя смелость. На это и сделал ставку Вадим Евсеев. «Уфа» начала дерзко, организовав несколько хороших атак. Но всем им не хватало самого главного – остроты. ЦСКА отвечал быстро и хлестко. Одна из таких атак завершилась взятием ворот.

«Армейцы» разыграли очень красиво. В две передачи ЦСКА вышел в контратаку, Никола Влашич ворвался в штрафную хозяев, оттянул на себя добрую половину обороняющихся игроков «Уфы» и отдал передачу в свободную зону, куда ворвался Ильзат Ахметов. Полузащитник сильным ударом отправил мяч в ворота. Футбольный снаряд от перекладины опустился за спиной вратаря «Уфы» Беленова – 0:1.

Пропущенный мяч не сломил хозяев. Подопечные Вадима Евсеева продолжали атаковать и довольно успешно оборонялись. Особенно активным выдался промежуток в несколько минут в начале второго тайма. Тогда «Уфа» обрушила на защиту ЦСКА шквал атак, но и им не хватало остроты.

Еще был момент в самом конце первого тайма, когда Тилль бил головой по воротам Игоря Акинфеева с границы вратарской. Но в створ атакующий полузащитник хозяев не попал.

Гости на классе полностью переиграли хозяев. ЦСКА был опаснее, быстрее и техничнее. «Уфа» пыталась нивелировать все это желанием. И в какой-то момент хозяевам это удалось.

К 72 минуте «Уфа» собрала все свое желание в кулак и выдала изумительную серию атак. Сначала вышедший на замену Круговой пробил из-за пределов штрафной площади, но Игорь Акинфеев в прыжке спас свою команду. Тут же по воротам ЦСКА пробил Кротов, но и здесь вратарь гостей оказался там, где нужно.

Вячеслав Кротов оказался наконечником копья «Уфы». Он мог принести своей команде и победу, если бы не поймавший кураж Игорь Акинфеев.

Удача отвернулась от голкипера ЦСКА лишь однажды - на 83 минуте. После подачи стандарта Табидзе сбросил головой мяч на Кротова, и тот успел остановить футбольный снаряд и распечатать ворота «армейцев» - 1:1.

ЦСКА бросился забивать, но сделать этого не смог. Матч так и закончился вничью, которая, безусловно, на руку «Уфе». Подопечные Вадима Евсеева снова, как и с «Зенитом», «Спартаком», «Ростовом», отобрали очки у фаворита.

Между «Уфой» и ЦСКА по-прежнему 10 очков, однако уфимцы опустились с 6-го места на 8-ое, пропустив вперед «Крылья Советов» и «Урал», и могут оказаться еще ниже, если тульский «Арсенал» обыграет «Сочи».

ЦСКА делит с «Ростовом» и «Краснодаром» 3-5 места, но «быки» в этом туре еще не играли.

Через 10 дней «Уфе» снова предстоит матч с ЦСКА. На этот раз в рамках Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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