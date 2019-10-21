Мифы о химии: отделяем факты от примесей

Химия – волшебная наука, позволяющая получать материалы с поразительными свойствами или в количестве, которое не может обеспечить нам природа для комфортной и сытой жизни. Мало кто сегодня может представить комфортный быт без гаджетов, автомобилей, удобной одежды. Однако одновременно мы привыкли считать вредными продукты и вещи, произведенные с помощью химии, в отношении которой мы ведем себя примерно так же, как наши средневековые предки, освистывающие идею круглой Земли.

Да, когда-то искусственные материалы заметно проигрывали натуральным – в капроновом платье, например, тело, практически, не «дышало», а искусственный мех считался очень плохой версией натурального. Развитие науки и современные технологии уже давно нивелировали эту разницу и многие блага цивилизации, которые сегодня имеет человечество, вряд ли были бы возможны без продукции большой и малой химии. От стереотипов избавиться гораздо сложнее, поэтому мы попробовали разобраться - что здесь правда, а что миф.

1. Сельхозкультуры, выращенные с помощью химии, губительны для здоровья.

Правда в том, что без «химии» что-либо вырастить в промышленных масштабах (а именно этого требует население мегаполисов, которое самостоятельно продукты питания не производит) попросту невозможно. Почва истощается – чтобы растения получали питание, ей нужны удобрения – азотные, фосфорные, калийные, серные, и, конечно, разнообразные микроэлементы. Эти действующие вещества есть и в органических удобрениях, но концентрация и объем не те. Химия же помогает бороться и с вредителями растений, и с сорняками. С ростом численности населения земного шара сельское хозяйство перешло на интенсивный путь развития, наращивая объемы не за счет распахивания новых территорий, а за счет более качественного использования имеющихся площадей. Грамотное применение удобрений позволит использовать возможности химии с умом и наибольшей ответственностью. Тогда ни о каких нитратах в продуктах даже вспоминать не придется.

Фото: Globallookpress

2. Искусственные ткани хуже натуральных.

Утверждение устарело. Новейшие искусственные ткани используются в пошиве одежды для детей, спортсменов и даже космонавтов. Они не только не мнутся, не теряют форму и цвет, не промокают и не продуваются, но и регулируют теплообмен человеческого тела, а также гипоаллергенны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Продукты питания с химическими добавками вредны.

Смотря с какими. Например, ряд добавок, маркированных буквой «Е» - различные эмульгаторы, загустители, подсластители, - действительно вредны и запрещены к использованию. Но есть и химические «Е-добавки», которые мы используем испокон веков каждый день. Например, Е-262 – натриевая соль уксусной кислоты, которую мы получаем гашением соды, - безвредный консервант, препятствующий размножению бактерий. Или Е-401 – абсолютно безобидная натриевая соль альгиновой кислоты – используется как загуститель и стабилизатор в соусах, желе и джемах. В этом случае, как и с удобрениями и другими активными химическими веществами в первую очередь требуется ответственность и осторожность.

Фото: Globallookpress

4. Пластиковая упаковка вредна для здоровья.

Для природы, без должной утилизации – вредна в силу своей долговечности, но не для здоровья человека. Безобидная для потребителя, «пищевая» пластмасса позволяет сохранить продукты свежими гораздо дольше, чем натуральные аналоги. Парадоксально, но факт: лимонад, который упакован в пластиковую бутылку, гораздо вреднее своей тары.

Барьерные многослойные пищевые пленки вообще творят почти чудеса в области хранения продуктов – за счет своих свойств не пропускать кислород-окислитель к продукту, а от продукта, наоборот, отводить лишнюю влагу, они позволяют увеличивать сроки хранения в разы без всяких консервантов.

Фото: Александр ГЛУЗ

5. Химические предприятия отравляют природу.

Насколько это утверждение устойчиво в наших головах, настоль же оно и спорно. Конечно, как любая промышленность, химическая так же воздействует на окружающую среду. Однако она и контролируется со стороны проверяющих органов наиболее жестко. Мы зачастую предвзято относимся к химикам, так как не связываем их работу с собственным благополучием, тогда как к энергетикам относимся более лояльно, хотя ТЭЦ выбрасывают практически соизмеримые объемы вредных веществ, но мы, любимые, получаем от них тепло и горячую воду. В то время как именно химическая отрасль – одна из самых инвестиционно активных. Только за прошлый год объем инвестиций в отрасль составил более 511 млрд руб. Немаловажен тот факт, что выбросы и сбросы зависят от применяемых технологий, объема потребляемого сырья и энергоресурсов. Чем прогрессивнее технологии, тем меньше ресурсопотребление и себестоимость продукции. Предприятия предпочитают модернизировать производство с учетом всех требований. Например, КуйбышевАзот только за последние пять лет вложил в переоборудование и модернизацию более 50 млрд руб. На сегодняшний день производство многих химпредприятий более безвредно, чем обычная автомобильная пробка, загрязняющая воздух выхлопными газами.