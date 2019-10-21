Самарская офтальмологическая клиника: полная диагностика и качественное лечение
Самарская офтальмологическая клиника предлагает полный спектр услуг от подробной высокотехнологичной диагностики заболеваний глаз с использованием современного офтальмологического оборудования до хирургического лечения заболеваний органа зрения. Профессиональную консультацию и лечение на самом высоком уровне здесь могут получить как дети, так и взрослые. В Самарской офтальмологической клинике используют как консервативные, так и передовые методы лечения.
Клиника обладает обширными лечебными возможностями: разнообразные, индивидуально подобранные курсы аппаратного и медикаментозного лечения для пациентов с близорукостью, амблиопией, косоглазием, зрительным утомлением. Квалифицированное лечение воспалительных и дистрофических заболеваний переднего и заднего отделов глазного яблока, инъекции, лазерные процедуры и многое другое.
Оптика Самарской офтальмологической клиники обеспечит очками любой сложности. При изготовлении очков используются только оригинальные линзы и оправы от лучших мировых производителей, в том числе гибкие, которые особенно удобные для детей.
Среди уникальных процедур, которые проводят в этой клинике - лечение косоглазия без операции.
Как найти?
Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б.
Тел.: +7 (846) 991-90-91
Сайт: www.zrenie63.ru.
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