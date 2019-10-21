2019-10-21T17:03:11+03:00
Здоровье

Самарская офтальмологическая клиника: полная диагностика и качественное лечение

Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам любого возраста с заболеваниями органа зрения
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Полный спектр услугПолный спектр услуг
Изменить размер текста:

Самарская офтальмологическая клиника предлагает полный спектр услуг от подробной высокотехнологичной диагностики заболеваний глаз с использованием современного офтальмологического оборудования до хирургического лечения заболеваний органа зрения. Профессиональную консультацию и лечение на самом высоком уровне здесь могут получить как дети, так и взрослые. В Самарской офтальмологической клинике используют как консервативные, так и передовые методы лечения.

Клиника обладает обширными лечебными возможностями: разнообразные, индивидуально подобранные курсы аппаратного и медикаментозного лечения для пациентов с близорукостью, амблиопией, косоглазием, зрительным утомлением. Квалифицированное лечение воспалительных и дистрофических заболеваний переднего и заднего отделов глазного яблока, инъекции, лазерные процедуры и многое другое.

Оптика Самарской офтальмологической клиники обеспечит очками любой сложности. При изготовлении очков используются только оригинальные линзы и оправы от лучших мировых производителей, в том числе гибкие, которые особенно удобные для детей.

Среди уникальных процедур, которые проводят в этой клинике - лечение косоглазия без операции.

Как найти?

Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б.

Тел.: +7 (846) 991-90-91

Сайт: www.zrenie63.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый статус? Виктор Кузнецов стал советником губернатора Самарской области
"Дорожный пристав" и ГИБДД оставили без машин 50 жителей Самары
В Тольятти МЧСнику, которого подозревают в коррупции, разрешили встречать дочь со школы
Со следующего года девять частных клиник в Сызрани готовы принимать пациентов бесплатно
Устроили пробку: в Самаре на Московском шоссе не разъехались две иномарки
В Самаре завершили повторный ремонт фонтана в честь 30-летия Победы
Школьники и привидения: самарцам показали мюзикл «Тайны серого замка, или Каникулы с привидением»
В Тольятти автомобиль скорой помощи влетел в столб после столкновения с Largus
Деньги прятал в кулере: экс-прокурора судят за взятку в «родном» Промышленном районе
Светящиеся шары и колонны: в Самаре украсят склон площади Славы
Пляжные «Крылья Советов» стартовали в Кубке мировых чемпионов с уверенной победы
Появился список закрытия остановок речного транспорта в Самарской области
Думал проедет: в Самаре на Победе КамАЗ «поцеловал» автобус
Тольяттинская пловчиха выиграла 5 медалей на INAS Global Games в Австралии
Два дзюдоиста из Самарской области завоевали медали на чемпионате Европы
Дело бывшего гендиректора самарского РКЦ "Прогресс" отправили на дорасследование