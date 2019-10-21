В Самаре летчика-героя, спасшего людей, хотят посадить за миллионные хищения

Геройский поступок не забыт

— Во время проведения авиашоу на Параде Памяти 7 ноября мы звеном на ЯК-52 выполняли пилотаж. При проходе над колонной демонстрантов, на высоте двести метров появились перебои в работе двигателя, а затем он вовсе остановился. Решили уводить самолет подальше от построек и дорог, где могли быть люди, ведь он запросто мог рухнуть на жилые дома. Получилось! Мы приводнились на реку Татьянка, выбрались из кабины, а самолет начал тонуть, — вспоминает чудесное приземление пилот утонувшего несколько лет назад воздушного судна Александр Палагичев.

С того едва не закончившегося трагедией события прошло уже почти три года. Александр описывает ситуацию так, точно все случилось вчера.

Судьбы пилотов сложились по-разному. Палагичеву, например, пришлось вынужденно прекратить полномочия депутата городской думы и уволиться с работы — с завода «Электрощит», которому он посвятил почти всю свою жизнь. Мужчина трудился на предприятии 32 года, а сейчас уехал из родного города с болью в сердце и медалью за заслуги перед «Электрощитом» и наградным знаком Министерства Обороны РФ. Сегодня он главный инженер на «Волжском дизеле» в Саратовской области.

Однако вскоре летчик может остаться без работы. Ему приписывают участие в коррупционных схемах на «Электрощите» и присвоении чужих денег. Уголовное дело возбудили в феврале этого года. Поводом послужило заявление нынешнего руководителя предприятия о хищениях на сумму в несколько миллионов рублей.

Защитники уверяют, что летчик невиновен

По мнению следователей, Палагичев может быть причастен к составлению ведомостей-расчетов, согласно которым с сентября 2017 по август 2018 года ему и еще нескольким сотрудникам приходили премии за выполнение спецпроекта по оборонному заказу. На карту Александра за этот период были перечислены 1 миллион 200 тысяч рублей. Правоохранители и руководство «Электрощита» утверждают — он их получил путем обмана.

Сейчас с экс-депутата взыскивают материальный ущерб больше трех миллионов рублей. Сторона защиты называет эту ситуацию крайне абсурдной. Поскольку Александру, как руководителю всего лишь подразделения, никогда в жизни никто бы не позволил самостоятельно распоряжаться деньгами целого предприятия на зарплату и премии себе и сотрудникам, а тем более их самостоятельно начислять.

— Ответственность за соблюдение законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций на предприятии в период с сентября 2017 по август 2018 года несли генеральный директор и главный бухгалтер. То есть начисляла и выплачивала премию работникам бухгалтерия по приказу гендиректора. Палагичев не имел ни права, ни возможности подписывать бухгалтерские документы о начислении и перечислении денег в банк на расчетные счета сотрудников предприятия», — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» адвокат Александра — Сергей Арзиани. — Он имел право лишь вносить предложения о размере поощрения сотрудников и направлять расчет о расходах, о фонде оплаты труда, средства которого распределял генеральный директор. К тому же привлеченные по делу свидетели в один голос подтверждают, что ущерб предприятию не нанесен и размеры выплат для них определял и подписывал гендиректор.

По словам юриста, суд отказался рассматривать банковские документы, подтверждающие невиновность его подзащитного.

Внезапно узнал, что может лишиться свободы

Сам инженер узнал о претензиях внезапно. В апреле к нему пришли стражи порядка и уведомили, что уголовное дело было возбуждено еще в феврале. Несколько раз Палагичева пытались заключить под стражу, но Кировский районный суд не находил для этого оснований.

— Перед возбуждением уголовного дела Александра даже не опрашивали о выдвинутых в отношении него претензиях. Более того, решение о его задержании и направлении в суд ходатайства об аресте следователь принял еще до опроса Палагичева, — делятся мнением заступники летчика. — Кажется, разбирательство по делу идет таким образом, что мнение Палагичева в нем вообще никого не интересует, его даже не спрашивают и практически не замечают.

Очевидно, что свою вину Александр Палагичев не признает, а друзья и близкие называют его «разменной картой», считая все происходящее провокацией и последствием внутреннего конфликта между бывшими и нынешними собственниками и руководителями «Электрощита». Между тем, теперь обвиняемому грозит реальный срок лишения свободы. Расследование дела продолжается.

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