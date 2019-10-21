2019-10-21T17:47:24+03:00
Здоровье

Стоматологическое отделение Многопрофильной клиники «Реавиз»

Здесь трудятся более 50 врачей-стоматологов по направлениям: терапия, хирургия, пародонтология, ортопедия и ортодонтия
Евгения ВАСИНА
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Первое стоматологическое отделение на Димитрова, 75 было открыто в 2014 году в составе клиник Медицинского университета «Реавиз». Появилась оно как клиническая база кафедры стоматологии последипломного образования Медицинского университета «Реавиз».

Второе отделение было создано в 2016 году в рамках открывшейся Многопрофильной клиники «Реавиз» на Советской Армии, 243.

В 2018 году была создана Академия стоматологии Медицинского университета «Реавиз» - центр специализированного образования, научных исследований и оказания услуг населению в стоматологической области.

В стоматологических отделениях «Реавиз» трудятся более 50 врачей-стоматологов по направлениям: терапия, хирургия, пародонтология, ортопедия и ортодонтия. Есть и отделение детской стоматологии.

При лечении пациентов в стоматологических отделениях «Реавиз» используют инновационные технологии и авторские разработки, признанные мировой медициной. Все это значительно повышает качество оказываемых услуг и сокращает время лечения. Здесь внедрен междисциплинарный подход, который подразумевает лечение пациента в едином профессиональном информационном пространстве узкоспециализированными специалистами (стоматологи терапевты, хирурги, ортопеды, ортодонты) и, как следствие, получение высококачественного и предсказуемого результата.

Одно из ведущих направлений работы стоматологических отделений «Реавиз» - имплантология. Доктора не только сами являются высококлассными специалистами в этом направлении, но также и обучают врачей-стоматологов, выступая в роли докладчиков на симпозиумах и конференциях в России и за рубежом.

Сегодня стоматологические отделения Академии стоматологии «Реавиз» заслуженно считают центром апробации инновационного оборудования и базой для повышения квалификации врачей региона.

Современная технология «Зубы за один день» успешно применяется на базе «Центра несъемного протезирования» уже не первый год, решая проблемы человека с полным отсутствием зубов за один день и с минимальными затратами. Данная методика позволяет врачу, не выполняя костную пластику, установить несъемный протез прямо в день операции на 4 имплантатах. Срок лечения максимально сокращается. Пациент выходит из клиники уже с красивой улыбкой и может «пользоваться» новыми зубами сразу в день выписки.

Как найти?

Тел.: 8 (846) 321-21-21

Адреса: Самара, ул. Г. Димитрова, 75; ул. Советской Армии, 243

Сайт: reaviz.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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