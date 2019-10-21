2019-10-21T17:58:53+03:00
Здоровье

Травматологический пункт «РЕАВИЗ»

Опытные врачи, современная диагностика, качественные расходные материалы и возможность продолжить лечение здесь же, в многопрофильной клинике «РЕАВИЗ»
Евгения ВАСИНА
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Прием ведут опытные врачи-травматологи-ортопеды и рентгенологическая служба.Прием ведут опытные врачи-травматологи-ортопеды и рентгенологическая служба.
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Услуги травмпункта:

На базе Многопрофильной клиники «РЕАВИЗ» работает травматологический пункт. Здесь есть все необходимое для оказания специализированной медицинской помощи. Прием в режиме 24/7 ведут опытные врачи-травматологи-ортопеды и рентгенологическая служба.

- консультация врача ортопеда-травматолога;

- цифровая рентгенография;

- обработка ушибов, ссадин, ожогов, обморожений;

- наложение гипса и повязок из современных материалов;

- снятие гипса и повязок;

- выправление вывихов;

- удаление инородных тел из мягких тканей;

- оказание медицинской помощи при укусах животных;

- хирургическая обработка ран;

- вакцинация после укусов животных и клещей;

- госпитализация в круглосуточный стационар;

- проведение оперативного лечения в стационаре;

- оформление листа нетрудоспособности.

Современная диагностика: цифровой рентген и 64-срезовый компьютерный томограф; малоинвазивные хирургические вмешательства, включая артроскопию; качественные расходные материалы – все это травматологический пункт «РЕАВИЗ».

После оказания первой помощи здесь же, в Многопрофильной клинике «РЕАВИЗ», можно пройти дальнейшее лечение и реабилитацию. Для этого в клинике есть:

- амбулаторное лечение травм;

- профилактика вторичного смещения под контролем рентген аппарата;

- оперативное лечение любых типов переломов, эндопротезирование;

- физиотерапевтическая реабилитация последствий травм;

- уникальные малоинвазивные методики хирургического вмешательства.

Как найти?

Адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, 243

Тел.: 8 (846) 321-02-03

Сайт: reaviz.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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