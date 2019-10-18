«Думала живодеры, оказалось спасители»: в Самаре собак пытались закопать заживо, но помешал котенок

Наталья Есенникова в тот вечер уже собиралась ехать домой. Закрыла киоск в посёлке Гранный, подошла к машине и вдруг услышала громкое мяуканье. Звук доносился с пустыря, что находился неподалеку от торговой точки. Из-за высокой травы и кустарников не было видно, что там происходит. Но было слышно, что кошачий плач доносился от компании молодых людей.

- Я услышала, как громко мяукает котёнок на том самом пустыре и увидела, что там находится компания молодых людей. Конечно, первой мыслью было, что они могут мучить бедное животное, иначе, зачем ещё им забираться в эти кусты и почему так громко мяукает котёнок? Раздумывала я недолго, собралась и пошла проверить, что же там происходит. Однако то, что я там увидела, нисколько не соответствовало моим догадкам, - вспоминает Наталья.

Неугомонный котенок спасал щенков

Молодые люди, которых женщина приняла за живодеров, наоборот оказались спасителями.

- Ребята что-то пытались достать из-под земли, я подошла ближе, спросила что происходит. Оказалось, что они пришли на пустырь в кусты на громкое мяуканье того самого котёнка и услышали тихий писк и скулёж. Котенок, заметив людей, немного успокоился и терся об ноги, требуя внимания, но не уходил. Откуда доносился звук, было непонятно. Только подойдя ближе, ребята разглядели под ногами узкую и глубокую яму, похожую на те, что остаются, когда из земли вытаскивают столбы. В яме пищали щенки, - пересказывает о случившемся в тот ноябрьский вечер Наталья.

Ребята не смогли просто так уйти, но и дотянуться руками до щенков не получалось. Молодые люди принесли из дома лопату и начали потихоньку откапывать края, чтобы расширить отверстие и достать щенков.

- Вместе мы достали из ямы пять щенков, они лежали друг на друге, те, что были снизу, не могли стоять на лапах, настолько они были обессиленные и замёрзшие.

Достать из-под земли, только часть спасательной операции

Если бы не котенок и добрые люди, малыши бы просто замерзли заживо, погребенные в глубокой яме.

- Я понимала, что никто из ребят не сможет взять щенков домой, они подростки, у всех дома свои животные и родители не разрешили бы принести с улицы щенка, который к тому же находится в таком плачевном состоянии. Поэтому я погрузила щенков в машину и на ночь глядя поехала в стационар «Флагман», - рассказывает Наталья.

Пока женщина ехала в стационар, директор Инна подготовила все необходимое для помощи замершим щенкам.

- Первым делом мы отмыли щенков. Все - глаза, нос - было забито песком и землей. У двух малышей не измерялась температура, настолько они были замёрзшие. Девочки поставили капельницы совсем ослабшим, кормить тех, кто был в относительно нормальном состоянии, - вспоминает Наталья.

Так спасенные неугомонным котенком щенки попали в добрые руки. Началась борьба за их жизнь.

- Позже выяснилось, что у щенков лишай. К сожалению, двое из пяти не выжили, они были в самом низу ямы, малыши были слишком слабые и замершие. Несмотря на все усилия спасти их не удалось. Я помню как Инна приезжала чуть ли не ночью, ставить им системы, а я стояла рядом и мысленно просила их выздороветь, выжить, но увы, - говорит Наталья.

Выжили трое щенков, мальчик и две девочки. Их назвали их Веня, Варя и Долька. Малышей ждал долгий путь социализации. После пережитого собачки были пугливыми.

- Не знаю, что за люди, если их можно вообще назвать людьми, бросили малюток погибать такой медленной голодной и холодной смертью. Я верю в карму и в то, что все в этом мире нам возвращается бумерангом.

Вене, как и его сестренкам, нужны добрые хозяева

Теперь уже не малыши, но все еще не дома

Но на этом испытания для выжавших щенков не закончились. За два года она выросли в красивых собак, вот только найти им новый дом и любящую семью до сих пор не удалось.

- Они уже взрослые и достаточно крупные собаки, стерилизованые и привитые. Варя и Долька до сих пор немного пугливые, а вот Веня здоровый статный пёс, необычайно умный для дворняги, очень адекватный и послушный, хорошо ходит на поводке и идеально ведёт себя в машине, просто ложиться на заднее сиденье и спокойно едет. Те, кто часто перевозит животных, знает, какой это плюс - адекватное поведение животного в машине. Мне очень жаль, что вот уже третий год Веня сидит в стационаре. Да, это лучше, чем жить на улице, но для кого он мог бы стать верным и добрым другом. Мечтаю, что Веню заберут в любящую семью, построят для него тёплую будку или вольер и он каждый день будет получать огромную порцию любви и внимания, ведь за свою короткую жизнь он уже натерпелся столько, что заслужил счастье быть домашним и, главное, любимым питомцем.

Если вы мечтаете о верном друге с необычайно умными и добрыми глазами, огромными пушистыми ушами и очаровательной бородой, приезжайте в стационар Флагман, знакомиться с Веней. Возможно именно вы том самый любящий хозяин, которого он так ждёт, и которому он будет дарить всю свое обожание и преданность.