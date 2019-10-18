Обедайте вместе с детьми! Шесть способов "вытащить" школьника из телефона и других гаджетов

Проблема не телефон, а недостаток общения

Шесть часов в день проводит с гаджетами современный школьник в России – и это еще сильно усредненные данные. Психологи говорят: все чаще к ним обращаются родители, отпрыски которых готовы закатить истерику, стоит только забрать у них телефон.

- Что же происходит с этим поколением! Мы в их возрасте по гаражам прыгали! - возмущаются те, кому под сорок, наблюдая как «мелочь», забыв про живые игры, играет в стрелялки на планшете. Родители сетуют: «зависимость», «болезнь». Но медики заявляют: «Сами виноваты».

- Если мама и папа целыми днями сидят в телефоне, чего они ждут от ребенка? - удивляется заведующий психиатрического отделения в институте мозга человека РАН Александр Чомский. – Часто на прием приходят родители, которые уверены, что медик должен им точно назвать количество часов, которые ребенок может проводить у экрана. И все, что их волнует, это то, что ребенок сидит в телефоне, другие проблемы они не замечают.

Медик объясняет, что в самом использовании гаджетов нет зла. Проблема в том, что они просто усиливают уже имеющиеся психические проблемы. Чаще всего это обсцессивно-компульсивное расстройство

- Ребенок, оставленный наедине с телефоном, планшетом, компьютером недополучает естественных стимулов к развитию в общении, игре, реальной жизни. Его социальный интеллект не формируется. Возникает клиповое мышление, ребенок не способен сопоставить факты, дать им оценку. У гармонично развивающейся личности психических расстройств не будет, даже если она возьмет в руки телефон, - говорит Александр.

В общем, если ради телефона или планшета ребенок отказывается от еды, сна, прогулок и общения с друзьями, перестает учить уроки – пора бить тревогу. И в первую очередь перевоспитывать придется самого себя. Самое главное, о чем стоит помнить: отказ от телефона не должен быть наказанием, он должен стать наградой.

- Новые вещи приходят в нашу жизнь, как инструменты, но становятся развлечениями. И здесь главное соблюсти этот баланс. Проблема появляется, когда развлечение становится основной причиной использования гаджета. Именно с этим и нужно бороться, но лучше всего - в соответствии с указаниями медицинского специалиста, - говорит Александр Чомский.

Стоит ли покупать школьнику дорогой смартфон?Фото: "КП" Архив

Как победить зависимость ребенка от телефона

1. Больше общайтесь с ребенком. Сначала будет сложно: сначала школьника нужно извлечь в реальный мир, а он точно будет сопротивляться. Главное, искренне интересоваться ценностями подростка и постараться найти общие темы в обсуждении. Пусть даже для начала это и будут те же самые гаджеты.

2. Заведите в семье правило – проводить время вместе, без телефонов и планшетов за обедом-ужином, в совместных поездках. А еще путь появится традиция вечерних посиделок, тем для обсуждения на которых будет предлагать по очереди каждый член семьи.

3. Ставьте реальные задачи перед ребенком, чтобы у него не появлялось желание уйти в виртуальный мир от слишком требовательной действительности.

4. Вместе с ребенком займитесь спортом или искусством, запишите его в секцию, на танцы, в художественную школу – но и сами покажите ему пример. Если мама-папа останутся с телефонными игрушками, а его «заставят» заниматься чем-то другим, это вызовет отторжение.

5. Чаще ходите в музеи, театр, на концерты: это эстетическое воспитание детей, культурная нагрузка. Если ее нет, «пустое место» занимают более простые способы получить удовольствие.

6. Обратитесь к психологу или детскому психиатру, который поможет найти первопричины проблем и устранить их.

Иногда смартфон заменяет живое общение не только детям, но и взрослымФото: "КП" Архив

Чего точно нельзя делать

- Прятать телефон от ребенка и запрещать использовать его, не объясняя, что происходит,

- бороться с зависимостью только у подростка, в то время, как взрослые в семье продолжат бесконтрольно использовать гаджеты,

- Ставить условия ребенку, например: вымоешь посуду – получишь телефон. Таким образом, гаджет станет для школьника наградой и наиболее ожидаемым удовольствием. И тогда от него так просто не отучишь.