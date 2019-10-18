Уфа – ЦСКА 20 октября 2019: прогноз на матч 13 тура РПЛ

Прогноз на матч 13 тура РПЛ Уфа – ЦСКА 20 октября 2019 – 0:2.

Чемпионат России возвращается после перерыва на игры сборных. Потерявший лидерство в РПЛ ЦСКА отправится в гости к «Уфе», которая идет прямо за «армейцами» в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии в воскресенье, 20 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

До недавнего времени ЦСКА в чемпионате страны выступал очень даже хорошо. Это несмотря на неудачи в Лиге Европы. В РПЛ подопечные Виктора Гончаренко победили в пяти играх подряд. Однако в прошлом туре пыл «армейцев» остудил дерзкий «Ростов» Валерий Карпина, который обыграл ЦСКА в Москве 3:1.

«Уфа» длительными победными сериями похвастаться не может, зато стабильно набирает очки, в отличие от прошлого сезона. Итог - после 12 туров команда Вадима Евсеева расположилась на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, следом за ЦСКА. Однако до «армейцев» «Уфе» очень далеко – целых 10 очков, а вот отрыв от целой группы команд («Арсенал», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Рубин» и «Спартак») составляет всего одно очко. Так что подопечные Евсеева, если оступятся, могут скатиться на несколько ступеней вниз.

При этом команда из столицы Башкирии умеет удивлять – в этом сезоне она обыграла «Зенит», «Ростов» и «Спартак».

Вряд ли у «Уфы» получится снова совладать с лидером РПЛ. ЦСКА выглядит сильнее, очки команда Виктора Гончаренко терять не планирует. Скорее всего, матч закончится победой «армейцев» с перевесом в два мяча.