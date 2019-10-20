2019-10-18T14:52:22+03:00
Спорт

Уфа – ЦСКА 20 октября 2019: прямая трансляция матча 13 тура РПЛ

Футбол, матч Уфа – ЦСКА. Прямая трансляция игры 13 тура РПЛ, которая пройдет 20 октября на стадионе «Нефтяник». Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ЦСКА отстает от четырех лидирующих в РПЛ клубов на одно очко. Фото: ФК ЦСКА.ЦСКА отстает от четырех лидирующих в РПЛ клубов на одно очко. Фото: ФК ЦСКА.
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В 13 туре Российской премьер-лиги встречаются пятая и шестая команды чемпионата страны – ЦСКА и «Уфа». Однако между соседями целая пропасть в 10 очков. По сути, между ЦСКА и «Уфой» проходит водораздел между лидерами этого сезона и всеми остальными. Более того, если «Уфа» упустит очки в этом матче, она может как опуститься на несколько позиций вниз, так и рухнуть в самый подвал турнирной таблицы.

Статистика личных встреч

В чемпионате страны команды встречались 11 раз. При этом «Уфа» еще ни разу не обыгрывала ЦСКА. В 7 играх победу праздновали «армейцы», еще 4 встречи завершились вничью.

В прошлом сезоне в Уфе крупную победу праздновал ЦСКА – 3:0, а матч в Москве завершился результативной ничьей 2:2.

Кстати, команды встретятся снова через 10 дней – на этот раз в 1/8 финала Кубка России.

Прямая трансляция матча Уфа – ЦСКА 20 октября 2019

Встреча начнется в 14:00 по московскому времени в воскресенье, 20 октября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч. Премьер». Смотрите трансляцию встреча на сайте kp.ru.

Уфа ЦСКА 20 октября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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