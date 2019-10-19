КамАЗ снаружи, лаборатория внутри: самарские военные связисты получили уникальные подвижные комплексы на колесах

Связь в любой точке мира

Есть такая поговорка — «Если войска связи вступили в бой, значит сражение проиграно». Нет-нет, она отнюдь не про слабость этих подразделений, а наоборот — про значимость. Связисты — это те, кто призван держать руку на пульсе, как в мирное. так и в военное время. Именно поэтому грядущий 100-летний юбилей службы — большое событий для Российской армии.

В преддверии праздника дислоцированные в Самарской области бригада управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа ждал приятный сюрприз — они по гособоронзаказу получили две новейших автоматизированных подвижных единицы АПЕ-5К. Что это такое — узнали журналисты «Комсомолки».

Роман Мальцев отмечает уникальность своей бригадыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Наша основная задача — обеспечить связь командования со всеми соединениями и воинскими частями для выполнения поставленные задач. Там где нет связи, нет победы, — говорит начальник штаба 91-й бригады управления Роман Мальцев. — Наша бригада уникальна как раз своим техническим оснащением.

Подполковник отмечает, что новый комплекс способен отлично обеспечить работу состава армии в полевых условиях.

АПЕ-5К сделан на базе КамАЗаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С помощью АПЕ-5K можно одновременно обеспечить связью до 80 абонентов. Они могут общаться по закрытой и засекреченной связи, по видеоконференции. От посторонних проникновений беседу военнослужащих защищают специальные системы безопасности.

— Что-то налаживается через спутник, что-то через радиосистемы, — объясняет Мальцев.- Наша техника способна дать связь в любой точке мира.

Со стороны обычный КамАЗ

— Защищенную конференцию с участием командного состава, призванного управлять войсками, мы сегодня можем создать в нашей аппаратной в течение 30 минут, — добавляет командир батальона связи Шамиль Бикмаев. — Это и засекреченная телефонная связь, и видеоконференцсвязь.

АПЕ-5К отлично подходит для полевых условийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бикмаев отмечает, что если бригада связи не сработает, то другие войска просто не узнают, что им делать. Нарушится весь процесс и вся тактика.

— С помощью комплекса устройств мы с нашей техникой можем выйти на связь абсолютно везде, — делится Бикмаев.

Комплексы АПЕ-5К со стороны — обычный КамАЗ. Правда, кузов там необычный. Он включает в себя девять автоматизированных рабочих мест. Это в два раза больше, чем в других машинах.

В войсках связи самое разнообразное оснащениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отличии от своих предшественников АПЕ-5К позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы командного состава в полевых условиях. Информация собирается, обрабатывается и передается здесь гораздо быстрее. То же самое касается и проведения необходимых расчетов, а также моделирования в процессе выполнения боевых задач.

Илья Емелин замечает много плюсов в новой техникеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лейтенант Илья Емелин в 91-й бригаде управления всего год, а уже служит в должности командира взвода. Молодой офицер с детства мечтал стать военным, прошел обучение в Ленинградской академии связи и вскоре приехал на свое нынешнее место службы.

Емелин видит массу достоинств в новейшей технике:

— У нас теперь есть возможность работать с графической и текстовой информацией и оперативно делиться ей с нашими войсками. Документы, карты, фотоизображения — все это мы спокойно можем отправить в центральный штаб из любой точки. Комплекс спокойно развертывается на местах.

Непростые войска

Вызывают уважение и другие машины бригады связи. Например, самоходная радиорелейная станция Р-419Л1 или комплексная аппаратная связи на базе КамАЗ со спутниками, обеспечивающими связь между автомобилями, телекоммуникационный комплекс, другие важные единицы. Выглядит все весьма эффектно — спутниковые антенны, солнечные батареи, конечно же броня. Военнослужащие связисты ЦВО — в полном боевом снаряжении.

Связисты готовы работать в любых условияхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В бригаде управления есть вся необходимая для службы техникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К слову, в полях бойцы могут вести дела не только в КамАЗах. Бригада обеспечена и специальными палатками, полностью обеспеченные всеми рабочими местами. Зимой войска там тоже не замерзнут — в комплекте есть динамичные системы отопления и кондиционирования.

— Доказано временем, что войска связи играют одну из важнейших, если не самую важную роль, в крупных конфликтах и войнах. Чтобы выполнить задачу, нужно сначала ее получить. А когда между соединениями несколько километров, это возможно только благодаря связистам, — сказал заместитель командира Алексей Курепин. — Не зря войска связи называют «Нервом армии».

Солдаты отмечают, что в войсках связи очень интересноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Солдаты бригады управления могут выйти на связь в любой точке мираФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вековой юбилей связисты встречают на боевых постах, оттачивают свое мастерство и осваивают новую технику. Без связи нет управления, а без управления нет победы.