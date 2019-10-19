«Он вытащил сестру, помог отцу, сам выпрыгнул в чем мать родила»: в Самаре 15-летний школьник спас родных из пожара

Весь город сладко спал, когда начался пожар на улице Ленинской. Словно спички ночью с 18 на 19 октября вспыхнули два двухэтажных деревянных жилых дома. Сначала один, а затем пламя перебросилась на крышу второго. Сотрудникам МЧС о ЧП стало известно в 3 часа 11 минут, сообщение поступило в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области».

Когда расчеты прибыли на место полыхали уже и надворные постройки. Из горящих зданий эвакуировали 14 человек. Люди выбегали на морозную улицу раздетые. Жители второго этажа, спасаясь от огня прыгали в окна. Но главное, что все живы.

Сгорели и надворные постройкиФото: ГУ МЧС России по Самарской области

- После этого пожара, ребёнок остался совершенно голый, - рассказывает жительница Самары Екатерина. В сгоревшем доме на втором этаже жили ее родные. – Мой двоюродный племянник вытащил из горящего дома сестру, помог отцу, полез за документами, но не успел их спасти. Слава Богу, сам выпрыгнул, правда, почти в чем мать родила. Документов нет, жить негде, ладно хоть спаслись.

В доме сгорели все вещи, а сейчас осень, дети остались без теплой одежды. Екатерина призналась, что ее родные сейчас не в состоянии что-то комментировать. Буквально за 40 минут они лишились всего. Расспрашивать о случившемся она не решатся.

Дама вспыхнули, как спичкиФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Подожгли вместе с людьми?

А в это время появилась первая официальная версия случившегося – поджог. Эту версию поддерживают и пострадавшие.

- Когда застройщики перестанут нас жечь? Именно по ночам! У нас маленькие дети! От двух домов ничего не осталось! Люди со второго этажа прыгали, детей еле успели вытащить! Слов нет, только валерьянка, - заявила жительница Самары Ксения Савельева.

Ее эмоциональный пост собрал множество комментарием. Большинство поддерживают пострадавших, но есть и те, кто обвиняет в случившемся самих жильцов.

- Видел сегодня разбор завалов и контингент, который там проживает. Живут годами в сараях и ждут, когда им новую хату дадут, носы воротят от новостроек на окраине. Людям, конечно, не позавидуешь, но, извините, крутитесь сами раз хаты нет нормальной. Многие тут в ипотеки лезут, квартиры снимают, чтоб нормально жить, а эти бездельники тарелки собирают и барахло с руин. Простите, накипело, - высказался самарец Андрей.

Официально:

В результате пожара огнем уничтожены жилой дом № 267, кровля жилого дома № 265 и надворные постройки. Общая площадь пожара - 450 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова № 2. Ликвидировать пожар удалось в 7 часов 40 минут. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - поджог. Для тушения пожара привлекались 99 человек, 28 ед. техники, в том числе от МЧС России 72 человека, 18 ед. техники.