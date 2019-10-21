Два четверных Щербаковой, камбэк россиянок и боевое "серебро" Степановой: девять главных событий Скейт Америка - 2019

В минувший уикэнд внимание всех фанатов фигурного катания в мире было приковано к Лас-Вегасу. Там проходил первый этап взрослого Гран-при Скейт Америка - 2019. Россия выставила на соревнования внушительную команду: Щербакова, Туктамышева и Константинова готовились дать отпор американке Брэди Теннел и японке Каори Сакамото. Дмитрий Алиев сражался с двукратным чемпионом мира Нейтаном Ченом. Ну а две российские пары Александра Степанова и Иван Букин и Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро отправились на лед биться за медали вопреки проблемам со здоровьем.

Первый этап Гран-при оказался богат на взлеты и разочарования. Вместе вспоминаем, чем удивляли нас фигуристы на "Скейт Америка - 2019" 19-20 октября.

Тройка лидеров без россиянок

Перед стартом турнира эксперты в один голос утверждали, что главная интрига среди женщин - это соперничество уже повзрослевшей и не такой прыгучей Елизаветы Туктамышевой и 15-летней Анны Щербаковой, готовой удивлять четверными. Бреди Теннел и Каори Сакамото со счетов не сбрасывали, но фигуристки с начала сезона ничем не удивляли.

Тем более шокирующим стали итоги первого дня проката и короткой программы у женщин. В тройке лидеров россиянок не оказалось! Места на пьедестале распределились так: Брэди Теннел, Каори Сакамото и Вакаба Хигути. Щербакова и Туктамышева стали только четвертой и пятой. Фанаты девчонок, правда, не сомневались, что в произвольной они постараются показать "класс", но такой поворот все же смутил многих.

"Глупая ошибка" Анны Щербаковой

Если Елизавету Туктамышеву подвел недокрученный на каскаде тройной тулуп, но Щербакова пострадала из-за крайне "глупой ошибки" - именно так назвала свой промах сама фигуристка.

- Это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится. Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться. Я постараюсь завтра собраться и показать то катание, на которое я способна, - призналась Щербакова, которая просто... упала на дорожке шагов.

Для девушки это первый взрослый сезон - возможно, возобладало волнение. В итоге в короткой Аня набрала всего 67,60 баллов, отстав от американки на 7,5 балла.

Анна Щербакова. Короткая программа на Скейт Америка 2019. Падение на дорожке шагов.Анна Щербакова занимает четвертое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Результат фигуристки по итогам первого вида программы составил 67,60 балла. Лучший результат первого соревновательного дня показала американская фигуристка Брэди Теннел, в ее активе 75,10 балла. Россиянки Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова расположились на пятом и одиннадцатом местах соответственно.

Потрясающий камбэк Щербаковой и исторические четверные

В субботу на лед Анна Щербакова выходила не лидером. Но это не помешало ей приблизиться к мировому рекорду Трусовой и вырвать оглушительную победу с огромным преимуществом. Зрители, которые в этот день пришли на арену в Лас-Вегасе, могут гордиться: они присутствовали при историческом событии. Впервые в истории фигурного катания на взрослых соревнованиях были чисто исполнены два четверных прыжка. Один из этих лутцев был в каскаде. Всего за два проката Анна набрала 227,76 баллов. Эксперты считают, что сегодня с ней может соперничать только Александра Трусова, которая пока не показала, на что способна в этом сезоне.

Анна Щербакова. Произвольная программа. Предсезонные контрольные прокаты по фигурному катанию.Действующая чемпионка России Анна Щербакова представила новую произвольную программу на сезон 2019/2020. Смотрите выступление фигуристки в рамках предсезонных контрольных прокатов в Лужниках!

- Просто исторические соревнования. То, что сегодня сделала Щербакова, показала два таких лутца четверных, – это впервые в истории, такие рекорды ставятся на много лет вперед. Сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов. И Лиза, конечно, выстрелила с пятого места, - прокомментировала Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР в интервью ТАСС.

anna__shcherbakova_ Анна Щербакова поблагодарила тренеров за свой триумф на взрослом Гран-при

После сверхуспешного проката Анне Щербаковой публика апплодировала стоя, несмотря на то, что девушка обыграла местную фаворитку. Мастерство признали.

- В Лас-Вегасе я хотела показать чистые прокаты. В короткой программе не все получилось. Но постараюсь больше не допускать таких глупых ошибок. А в произвольной программе ставила перед собой задачу исполнить два четверных лутца. Рада, что все сложилось, - приводит слова девушки пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Ну а 25-27 октября на Скейт Канада уже может поразить четверными Александра Трусова. И увидеть это, наверное, мечта любого поклонника фигурного катания.

Платье, меняющее цвет

Одной из главных фишек в выступлении Щербаковой стала смена цвета ее платья с синего на красный в середине выступления. Этот хитрый ход добавляет очков программе и подстегивает саму фигуристку - на видео заметно, как она подзаряжается от криков восторгов зрителей, которые оценили шоу. А еще смена цвета платья подчеркивает меняющееся настроение проката. В общем, по всем статьям только "плюсы".

- Смена платья – это идея моего тренера. Я рада, что всем нравится. Мне самой нравится, что когда я меняю платье, зрители кричат: «Вау!», - говорит Щербакова.

Платье Анны Щербаковой меняет цвет по ходу выступления.

Журналист "КП" задал вопросы экспертам и выяснил, как работает фишка с изменяющимися платьями.

Низкие оценки Туктамышевой

А вот Елизавете Туктамышевой в итоге досталось только третье место. В короткой программе она тоже ошиблась и не один раз. Всего по итогам двух дней девушка набрала 206 баллов.

- Прокат был абсолютно ужасный, я не в ногах. Делала все через силу, видимо, джетлаг сказался. На тренировках каталась довольно-таки неплохо. Не очень оцениваю свой прокат, - призналась Елизавета.

А вот ее тренер Алексей Мишин считает, что на произвольной спортсменке поставили незаслуженно низкие оценки. А в пользу американки сработала фраза, что "дома и стены помогают".

- Лиза остается пока единственной спортсменкой, делающей тройные аксели – элементы из арсенала мужчин, которые не все так хорошо выполняют, - уточнил он.

Сейчас у Туктамышевой сложная ситуация: ей придется конкурировать с вчерашними юниорками Трусовой и Щербаковой, которые прыгают четверные. 22-летней спортсменке придется искать собственные фишки, которые помогут их обойти. Но для этого нужно кататься вообще без ошибок, а это у Лизы пока не получается. Зато в ее арсенале самый сложный прыжок в женском одиночном катании - аксель в 3,5 оборота.

Елизавета Туктамышева. Короткая программа. Женщины. Skate America. Гран-при по фигурному катанию 201.Елизавета Туктамышева показала пятый результат по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Америке. Прокат российской фигуристки судьи оценили на 67,28 балла. Лидером по итогам первого дня соревнований стала американка Брэди Теннел. Второе и третье место на счету спортсменок из Японии Каори Сакамото и Вакабы Хигучи.

Кстати, в начале сезона Лиза поменяла музыку в своей короткой программе. Первый вариант для фигуристки ставила известный во всем мире хореограф Ше-Линн Бурн под Drumming Song британской группы Florence and the Machine. Но потом команда Туктамышевой решила, что этот вариант не будет понятен зрителям и поменяли мелодию на Oblivion Астора Пьяццоллы, оставив всю программу прежней. Но вот фанаты смену не оценили и отметили, что Обливион уже заездили до дыр.

Злой рок и слезы Константиновой

А вот Станислава Константинова которая с программой вполне могла претендовать на место в топ-3 сорвала ее практически полностью: после первой же ошибки фигуристка "посыпалась". В каскаде она прыгнула двойной лутц вместо тройного, потом упала с тройного тулупа и с тройного флипа. Выше она не смогла подняться и на произвольной. А ведь Станислава искренне мечтает об идеальном прокате, выдает хорошие результаты на тренировках. Но пока сложно вспомнить хотя бы одно выступление без грубых ошибок.

Серебро Джейсона Брауна без единого четверного

Нешуточная борьба разгорелась на Скейт Америка - 2019 у мужчин. Россиянин Дмитрий Алиев после короткой программы занимал второе место, а вот в произвольной его опередил американец. Второе место у мужчин занял Джейсон Браун, который в программу не включил ни одного четверного прыжка.

Ограничился фигурист тройными и акселями. Тем не менее ставка на чистоту и стабильность оправдалась, Алиев, который недокрутил запланированный четверной лутц, но сделал четверной тулуп, стал всего лишь третьим.

Джейсон Браун. Произвольная программа. Мужчины. Skate America. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Джейсон Браун становится серебряным призером первого этапа Гран-при по фигурному катанию 2019/20. За свою произвольную программу американский фигурист получил от судей 171,64 балла. По итогам двух соревновательных дней спортсмен занимает второе место с результатом 255,09 балла.

А ведь после короткой программы наш фигурист уступал только американцу Нейтану Чену, двукратному чемпиону мира.

- Все началось с лутца, была ошибка, исключительно моя, я поспешил. Но потом я понял, что нужно брать голову в руки. Если бы аксель я исполнил, был бы выше, но он к сожалению не получился. Обидно за ошибку во второй половине, она стоила мне второго места, - отметил Дмитрий.

Дмитрий Алиев. Произвольная программа. Мужчины. Skate America. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Дмитрий Алиев выиграл бронзу первого этапа Гран-при по фигурному катанию 2019/20! Произвольную программу российского фигуриста судьи оценили на 156,98 балла. По сумме двух прокатов его результат составил 253,55 балла. Победителем соревнований стал американский фигурист Нэтан Чен, набравший по сумме двух соревновательных дней 299,09 балла. Серебро на счету еще одного спортсмена из США Джейсона Брауна, в его активе 255,09 балла.

Нэтан Чэн свое золото получил заслуженно: от второго места он оторвался на 44 балла, показав полное превосходство. Фигурист уверенно крутит четверные и восхищается Александрой Трусовой. После Japan Open в Сайтаме он разместил видео проката фигуристки в своем инстаграме.

Ну а Дмитрий Алиев поблагодарил за поддержку фанатов. И пообещал расти дальше. Жаль, но снять 20-летнее проклятие без золота на "Скейт Америке" у мужчин он не смог.

dmitry_aliev Дорогие болельщики, друзья, близкие!!! Большое всем спасибо за поздравления и тёплые слова. Всех обнимаю и говорю, спасибо за веру! #SkateAmerica2019 Всем доброго утра!:)

Личный рекорд Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина

Нэтан Чен. Произвольная программа. Мужчины. Skate America. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Американец Нэтан Чен стал победителем домашнего этапа Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе! Результат американца по сумме короткого и произвольного прокатов составил 299,09 балла. Серебро на счету еще одного представителя сборной США Джейсона Брауна. Россиянин Дмитрий Алиев завершил соревнования на итоговом третьем месте.

Российская пара стала второй по результатам короткой программы и вполне претендовала на лидерство по итогам произвольной. Фигуристы вышли на лед в необычных нарядах, Дарья была в обтягивающем комбинезоне с прозрачными вставками, а сам прокат получился очень динамичным

- В Лас-Вегас мы ехали, если честно, за третьим местом, когда посмотрели, с кем предстоит соревноваться. Получили второе, но я, если честно, немного расстроен, - признался Денис.

- Мы в этом сезоне уделяли очень много времени работе над второй оценкой, и хотелось, конечно же, чтобы судьи наши усилия оценили чуть выше, - отметил в свою очередь тренер российской пары Сергей Доброскоков.

Д. Павлюченко - Д. Ходыкин. Произвольная программа. Skate America. Гран-при по фигурному катанию.Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин становятся серебряными призерами первого этапа Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе! Произвольную программу российского дуэта судьи оценили на 125,73 балла. Результат спортсменов по сумме двух прокатов составил 196,98 балла. Победителями соревнований стали китайские фигуристы Чэн Пэн и Ян Цзинь. По итогам двух соревновательных дней в их активе 200,89 балла.

Китайская пара Пен Чен - Цзинь Ян которые заняли первое место опередили россиян только на шесть баллов за компоненты, по технике они уступили три балла - ошиблись на тройном ритбергере, партнерша здесь буквально впечаталась в борт катка.

Бронза по итогам проката осталась у хозяев - американской пары Хэвен Денни - Брендан Фрейзер.

Чэн Пэн - Ян Цзинь. Произвольная программа. Пары. Skate America. Гран-при по фигурному катанию.Победителями соревнований спортивных пар на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе стали китайские фигуристы Чэн Пэн и Ян Цзинь. По сумме короткого и произвольного проката результат спортсменов составил 200,89 балла. Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завершили соревнования с серебряными медалями. Их результат по итогам двух соревновательных дней составил 196,98 балла.

Серебро Степановой и Букина после травмы

Еще одно серебро у России в танцах на льду. Ивану Букину и Александре Степановой советовали сняться с соревнований: у Саши была травма спины, это не афишировалось, спортсменку отправляли на лечение в Германию. Но спортсмены решили выступить и заняли второе место. Произвольная программа фигуристам удалась на отлично, а зрителям они сказали спасибо за поддержку в этом первом в сезоне прокате.

Лидерами стали американцы Хаббелл и Захари Донохью

aleksandrastepanova This is our first competition this season!Thanks for your support