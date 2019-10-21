«Затонула еще до Ивана Грозного»: на дне Волги напротив Самары нашли гигантскую ладью

Исследовали водолазы и подводный робот

На дне Волги напротив Самары лежит ладья, возраст которой перевалил за 600 лет. Такую сенсационную новость обнародовали самарские ученые. Странный деревянный предмет на дне Волги заметили монахи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка. Деревянные детали были практически полностью занесены песком, однако обитатели монастыря заподозрили, что это может быть затонувший корабль, и вызвали на подмогу ученых Самарского Политеха. Загадочный объект находился под водой, на 10-метровой глубине, поэтому для того чтобы его обследовать, потребовались несколько экспедиций профессиональные водолазы, специальные ультразвуковые сканеры и даже разработанный в самарском вузе подводный робот-глайдерон. И поиски увенчались успехом: на дне реки нашли огромную ладью более 50 метров в длину и 20 метров в ширину.

- Большая часть затонувшего корабля находится в песке, однако на УЗИ-снимках хорошо просматривается корма и сохранившиеся шпангоуты, а на видеосъемке можно увидеть большую цепь и старинные канаты, - рассказали в СамГТУ.

Для исследований понадобились водолазы и подводный робой-глайдерон. Фото: СамГТУ

Чей кораблик?

Ученым удалось установить возраст старинного судна – проведя радиоуглеродный анализ, они выяснили, что ладье никак не меньше половины тысячелетия. – она была построена в 1415 году (±85 лет) – то есть еще до эпохи Ивана Грозного!

– Если датировка верна, то корабль относится ко второй половине XIV–XV векам, – комментирует заведующая кафедрой «Социология, политология и история Отечества» Политеха, д.и.н. Екатерина Семенова. – В это время Поволжье еще не входило в состав русского государства, но на берегах реки было много славянских поселений, а сама Волга активно использовалась в качестве судоходной артерии.

Историки пока не пришли к единому мнению относительно принадлежности и назначения старинного корабля. Некоторые считают, что он принадлежал одному из русских княжеств, другие ссылаются на огромные для тех времен размеры судна и склонны считать его азиатским, скандинавским или западноевропейским.

- По имеющимся данным сложно судить, использовалось ли судно в торговых или в военных целях, - говорит Екатерина Семенова. – Чтобы сказать с уверенностью, нужно провести еще немало исследований. Но уже сейчас можно сказать, что сохранившегося корабля подобных размеров в Самарской области еще не находили.

Один фрагмент гвоздя дал ученым много пищи для размышлений. Фото: СамГТУ

Маленький гвоздик – большие тайны

Богатую пищу для исследований ученым дал найденный в обшивке железный гвоздь. Его изучили в нескольких лабораториях и выяснили, что содержание железа в этом элементе составляет 99,5%. А значит, выковали гвоздик в Средние Века, потому что позднее в этот металл стали добавлять различные примеси.

Погружения на Волге 2009 год (HD).Погружения на Волге 2009 год

– Уже по первым данным было понятно, что это артефакт, состоящий из железа – коррозия проникла в самую толщу. А еще в нем очень мало примесей – углерода, серы, фосфора, практически чистое железо с концентрацией 99,5%. Это позволяет сделать вывод о высоком уровне металлургии в те времена, – говорит профессор, заведующий кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» СамГТУ д.х.н. Андрей Пимерзин. –В чистом виде железо сегодня практически не используется, так что это точно старинный образец.

Ученые уверены, что находка прольет свет на особенности взаимоотношений Поволжья с соседями в средние века, а также позволит дополнительно изучить, как в те времена строились корабли. Ну а простым самарцам остается надеяться, что уникальную ладью получится поднять со дна и поместить в музей.