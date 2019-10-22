«Он теперь женщин ненавидит»: самарчанка морила голодом огромного пса, чтобы отомстить бывшему мужу

В Самаре зооволонтеры из приюта «Пространство Лакшми» пытаются помочь псу-женоненавистнику по кличке Михалыч. Предвзятое отношение к женщинам у четвероногого появилось не на пустом месте. Зоозащитники рассказали, что этому псу сильно досталось от людей. После развода хозяин уехал из дома, оставив там когда-то любимую собаку. А его бывшая супруга пса невзлюбила. Чтобы досадить бывшему мужу, хозяйка долго и жестоко морила Михалыча голодом.

- Грозный великан страдал, слабел, искренне не понимая, за что ему назначено такое наказание , и почему хозяин не приходит, чтобы помочь своему другу. Пес был всецело во власти неадекватной озлобленной особы, ждущей его смерти, - рассказывают волонтеры. - Мир, в котором живет Михалыч, не имеет хорошей репутации. Он жесток и враждебен. А значит, надо быть всегда начеку. Надо защищаться. А лучшая защита - это нападение. И пёс нападает. Увидев женщину, он вспоминает пытку голодом, скалит зубы и злобно идёт на врага.

При виде женщин пес оскаливает клыки и идет в атаку. Фото: соцсети

Сейчас волонтерам удалось забрать собаку у бывшей хозяйки и поместить ее в приют. Конечно, для Михалыча ищут новых хозяев, но, пока таковых нет, просят неравнодушных самарцев скинуться ему на теплую зимнюю будку. Понятно, что желающих помочь псу с таким непростым характером немного. Но зооволонтеры не теряют надежды.

Волонтеры не теряют надежды найти Михалычу новый дом. Фото: соцсети

- Ну кто захочет помочь такому агрессору спать в тёплой будке, подходящей ему по размеру? Только те немногие, кто понимает, что пёс отчаянно нуждается в любви, которой он никогда не знал. Те, кто сочувствуют его страху , кто понимают, как одиноко этому беззащитному монстру. Уверены, что желающие помочь ещё обязательно найдутся, - говорят в приюте.

Если вы хотите помочь псу с непростой судьбой – обращайтесь в приют Пространство Лакшми или по телефону 8-927-006-11-61