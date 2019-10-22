2019-10-22T12:07:50+03:00
Экономика

«Главзайм» выдаст займ на карту

Изучая финансовые предложения, клиент обнаружит немало привлекательного
Поделиться:
Изменить размер текста:

Значительное количество россиян пользуется сегодня услугами МФО. Предлагая деньги в долг через интернет, кредиторы всячески демонстрируют свою лояльность к заемщикам. Изучая финансовые предложения, клиент обнаружит немало привлекательного. С другой стороны, за видимыми плюсами часто скрыты неочевидные минусы. Поэтому чтобы не оказаться жертвой личной неосмотрительности, заемщику следует все взвешивать, прежде чем одалживать средства. Займ на карту – это не только удобно, но и довольно ответственно.

Подытожив «за» и «против», можно порекомендовать желающим проект «ГлавЗайм». Этой компании присущ здравый баланс между лояльностью и требовательностью к заемщику. Другой плюс - прозрачность сотрудничества; она просто не оставляет места недосказанности. Главное, чтобы клиент знал, на что он рассчитывает. Заемщик должен понимать, из каких средств он собирается погашать долг.

Обратиться в «ГлавЗайм» вправе любой дееспособный гражданин России, достигший совершеннолетия. Чтобы получить займ онлайн, ему потребуется паспорт, номер мобильного телефона, а также наличие постоянного дохода. Минимальный срок официального трудоустройства на последнем месте составляет полгода. Кому-то такая мера покажется излишней, но опыт подтверждает обратное. В отличие от других МФО «ГлавЗайм» не стремится столкнуть своих клиентов в долговую яму. Задача компании – честное партнерство, а не судебные тяжбы с безответственными заемщиками. Более чем очевидно: клиент без стабильного источника дохода просто не в состоянии погасить кредит честным путем.

Что касается кредитной истории, здесь компания действительно проявляет гуманность. Даже с просрочками по прежним кредитам в «ГлавЗайм» реально получить финансовую помощь. Более того, добросовестным плательщикам сервис поможет реабилитироваться. Информация о своевременно погашенных займах отобразится в КИ клиента. На основании этого доступно получение кредита в обычном банке.

Скорость обработки заявок онлайн варьируется от нескольких минут до суток. Чем меньше подозрений вызывает заемщик, тем скорее получение положительного ответа. Постоянные клиенты имеют преимущества: их заявки одобряются практически мгновенно. В качестве льготы могут увеличиваться суммы кредитования, а ставка – уменьшаться. Обычно при первом обращении максимальный займ не превышает 8 000 рублей. Впоследствии сумма может расти, достигнув 60 тысяч рублей. Возрастной диапазон заемщиков варьируется от 21 года до 65 лет.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре возле ЦУМа могут построить высотки и ТЦ
В Самаре пройдет экологический форум «Хранители природы II»
В Самарской области грипп и ОРВИ за неделю «подкосили» почти 7,9 тысяч человек
В Самарской области водитель «Калины» не разглядел в темноте стоящего на дороге пешехода и сбил его
Прятал в пачке сигарет: в Тольятти поймали неудавшегося торговца наркотиками
В Самарской области SsangYong опрокинулся на крышу после столкновения с Chevrolet Niva: пострадали три человека
В Самаре предложили не вводить запрет на платные парковки возле больниц
В Самаре на Масленникова автомобилистка сбила на «зебре» пенсионерку с детской коляской
ГТРК «Самара» вышла в финал конкурса «ТЭФИ-регион»
В Самарскую область приедет «поезд-музей» с тематическими экспозициями
Билайн удвоил безлимит в новых тарифах
В Самаре поклонников авторской песни зовут на вечер памяти Валерия Грушина
В «Мягком кинотеатре» в Самаре пройдет предпоказ фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
Реагенты нужно расходовать с умом: глава Самары призвала беречь газоны зимой
В Самаре жители 83 многоквартирных домов провели полночи без воды
В Самаре восстановили восточную стену хоральной синагоги, которая снесли в ходе реконструкции
В Самаре предпринимателя уличили в хищении почти 640 тысяч рублей из областного бюджета
Житель Чапаевска купил через интернет орден и попал под уголовную статью
Легковушку буквально «намотало» на световую опору: в ДТП в Тольятти пострадали три человека
Закона нет, а явление есть: в регионе стали зарабатывать на потребительском экстремизме