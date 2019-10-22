«Точка кипения»: Будущее создается сегодня

«Ойкумена» и школа правовой грамотности

Самые интересные идеи рождаются в головах молодых людей. Но как реализовать задумку, сделать из нее перспективный проект? Учащиеся СГЭУ теперь знают, куда идти за поддержкой и советом, - в университете появилось пространство коллективной работы «Точка кипения».

- «Точка кипения» - это локация для прокачки профессиональных навыков, - уверен второкурсник факультета «Мировая экономика» Павел Ивлиев. - Вместе с однокурсниками мы разработали проект «Ойкумена», позволяющий спрогнозировать, в каком обществе мы будем жить через 20 - 30 лет. Было бы очень интересно услышать мнение людей из мира бизнеса, узнать, как трансформируются их компании, как они видят их перспективы. «Точка кипения» дает нам шанс реализовать проект максимально полно и объективно, услышать мнения экспертов.

Юлия Овчинникова - будущий юрист. Она мечтает открыть собственную школу повышения правовой грамотности.

- Это очень актуально, - считает второкурсница. - Хочу создать платформу, возможно, в интернете, где люди смогут слушать лекции юристов-практиков и педагогов, задавать им свои вопросы. «Точка кипения», охватывающая всю страну, позволит мне изучить опыт других городов или, напротив, поделиться с ними своими наработками.

Вторая профессия - в подарок

Пространства коллективной работы 19 октября появились в 41 вузе страны, в том числе и в трех самарских. «Точка кипения» СГЭУ - это площадка для межвузовского обмена образовательным контентом. Планируется также внедрение в процесс обучения самых современных цифровых технологий с помощью партнеров и участников экосистемы Национальной технологической инициативы: институтов развития, госкорпораций и компаний.

- Мы надеемся, что каждый университет, который сегодня вошел в сеть «Точек кипения», сможет использовать ее не только как дополнительное пространство для проведения мероприятий, но и для получения рекомендаций, какие мероприятия сети лучше всего его разовьют, каких участников для своего проекта, стартапа он сможет себе найти. Фактически в «Точке кипения» можно приобрести вторую профессию, - отметил специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Всестороннюю поддержку новым «Точкам кипения» окажет и правительство региона.

- Нам очень важно, чтобы были места, студенты и люди с опытом могли бы обмениваться информацией, «кипеть» вместе, создавая в определенных, важных для страны и региона направлениях новые идеи, новые проекты. В регионе уже сейчас создана уникальная инфраструктура по поддержке предпринимательства, инвестиций - она позволит эти проекты максимально быстро запускать, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Поздравить студентов и преподавателей СГЭУ с важным событием пришли будущие партнеры и эксперты: заместитель управляющего директора научно-образовательного центра Денис Гусев, директор Самарского бизнес-инкубатора Дмитрий Титов, резидент Сколково Александр Аксютин.

- «Точки кипения» - площадка, где корпорации делятся своим опытом. В итоге студенческие идеи превращаются в готовый полноценный продукт, который получает рыночное воплощение, - уверен Аксютин.

Для руководства СГЭУ «Точка кипения» - способ помочь студенту стать успешным человеком и востребованным специалистом.

- Сегодня студенты стремятся сформировать новые профессиональные компетенции, востребованные на рынке. И «Точка кипения» должна стать местом, где они могут получить всестороннюю поддержку от преподавателей вузов, причем не только своего региона, власти, бизнеса. Это площадка интеграции различных сообществ, способных включиться в образовательный процесс, тем самым усилив индивидуальную траекторию подготовки студентов, - говорит ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил КОТЮКОВ, министр науки и высшего образования РФ:

- Сегодня мы наблюдаем, как формируется запрос общества на дополнительные компетенции, современные образовательные программы. Университеты должны активно участвовать в реализации этого запроса, в запуске новых моделей обучения, которые можно получить в разных формах. «Точки кипения» могут стать площадками для апробации таких моделей подготовки, для обмена лучшими образовательными практиками между вузами, для приобретения студентами новых профессиональных навыков.