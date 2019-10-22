«Благодаря своим ребятам я способен строить будущее»: актер открыл в «Кошелеве» в Самаре театральную студию

Вячеслав Куликов – творческий человек, он актер, а еще мужчина руководит детской театральной студией «Шекспир» в школе №7. Фото: «Волга Ньюс».

Вячеслав Куликов переехал в район «Кошелев» не по воле сердца, а в связи с обстоятельствами. Но мужчина влюбился в этот район, когда нашел там свое место.

- У меня не было планов переехать именно в «Кошелев», просто так сложились обстоятельства, которые не касались моей профессиональной деятельности, - рассказывает Вячеслав. - Мне здесь не то чтобы просто понравилось – просто так получилось, что появился вариант. Другое дело, что мне здесь начало нравиться потом.

Вячеслав Куликов – творческий человек, он актер, а еще мужчина руководит детской театральной студией «Шекспир» в школе №7 в «Кошелеве». Вячеслав любит работать с детьми и делиться с ними своими знаниями и эмоциями. А еще он стал героем нового выпуска программы «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».

В «Кошелев» актер переехал четыре года назад. Район он сравнивает с островом.

- Наше место жительства напоминает остров: вроде бы и город, а в то же время своя отдельная история. Район «Кошелев» чем-то похож на Англию: она входит в Соединенное Королевство, относится к Европе, но это не мешает ей быть отдельным миром, - считает Вячеслав.

Построить свое дело он смог с нуля. По сути, для Куликова театральная студия – не работа, а нечто большее.

- Мне очень трудно стареть, - улыбается Вячеслав. - Когда ловлю себя на мысли: «Ну ты что, ты же такой взрослый!», а потом думаю: «Да ну ладно, перестань».

Дети помогли Вячеславу Куликову найти смысл жизни.

- В умных книгах пишут: «Придумайте себе миссию». Я думал об этом. Моя миссия мне очень нравится – благодаря своим ребятам я способен строить будущее, - отмечает Вячеслав.

Теперь руководитель студии «Шекспир» собирается взять новую высоту – хочет создать детский театр. Место он уже выбрал – «Кошелев».