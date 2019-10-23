2019-10-22T17:10:23+03:00
Общество

Эксперт по стилю Александра Бадова представила в Тольятти три сценария гардероба

Очередной сезон просветительского проекта ТОАЗа «Химия слова» продолжен необычной лекцией, вызвавшей аншлаг среди прекрасных жительниц Автограда
Елена СБОРНОВА
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Александра Бадова с радостью ответила на все вопросы жительниц Тольятти. Фото: ПАО "ТОАЗ"Александра Бадова с радостью ответила на все вопросы жительниц Тольятти. Фото: ПАО "ТОАЗ"
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Удачный имидж - причина дохода, а не следствие

Наука, история, культура, искусство, человек и общество - области, которые уже третий сезон обсуждаются интеллектуальным клубом «Химия слова» во Дворце культуры «Тольяттиазот». Ученые и эксперты читают тематические лекции, перерастающие в дискуссии с залом, который раз за разом полон самой разнообразной публикой - мужчин и женщин, студентов и пенсионеров. На октябрьском мероприятии, однако, такой разношерстности не наблюдалось. Лекция «Три сценария гардероба: как выглядеть стильно и современно и не разориться», которую прочла имидж-консультант Александра Бадова, привлекла в основном дам. Эксперт по стилю признает: это закономерно.

- Наши мужчины уделяют своему гардеробу маловато внимания, и зря - искусство правильно одеться помогает быть успешным в XXI веке не только женщинам, - считает Александра Бадова. - В век гаджетизации, когда выводы делают по инстаграму, картинка решает все. По ней можно рассказать, что для вас главное в жизни, сколько вам лет, как обстоят дела на личном фронте, какой салат предпочитаете. Нравится картинка - читаете текст. Не понравилась - пролистнули пост и его автора.

По словам эксперта, каждый может одеться так, как хочет, чтобы тебя восприняли окружающие: милашкой, акулой бизнеса или душой компании. Одеваясь по настроению, мы провоцируем «круговорот благополучия в природе»: хорошо выглядишь - улыбаешься - люди улыбаются в ответ - с ними легко коммуницировать - легко договориться - растет доход. Но, составляя гардероб, важно не разориться уже на этой стадии.

- Стиль XXI - «я такая, какая есть», и благополучия от него ждать не приходится, - уверена Александра. - Нужно меняться, уметь производить разное впечатление на людей - сегодня ты леди, завтра - хиппи. Многих затрат это не потребует, ведь нужно не дорогое, а «этакое» - такую вещь можно сшить самой, найти в секонд-хенде. Главное, чтобы никто не догадался, где вы это взяли. Вещь от узнаваемого бренда не является залогом успеха. Главные ошибки - одеваться как все.

Лекция по стилю собрала, в основном, прекрасных представительниц города. Фото: ПАО "ТОАЗ"

Лекция по стилю собрала, в основном, прекрасных представительниц города. Фото: ПАО "ТОАЗ"

Не родись красивой, а родись стильной!

Традиционно мероприятия лектория сопровождает печатная «группа поддержки» - библиотекари организуют мини-выставку с тематической литературой, дополняющей вопрос. В этот раз желающие могли ознакомиться с книгами по стилю, истории моды и журналами типа «Космополитен», которые держат в курсе событий всех кокеток мира.

Редактор библиотек Тольятти Ольга Урядова, раскладывая книги, рассказывает: химики пригласили к участию в проекте три года назад. Партнерство взаимовыгодное: авторы лекций в рамках «Химии слова» пополняют фонды библиотек своими книгами. А Тольяттиазот за рамки выходит - «Библионочь», «Летние чтения» и другие мероприятия, которые организуют книгохранители, всегда находят поддержку предприятия. За три года Ольга Ивановна посетила все 34 лекции, и нисколько не жалеет.

- Как филолога и человека, долгие годы работающего с литературой, меня очень привлекают выступления на гуманитарную тему, особенно радиоведущего Леонида Клейна, - призналась Ольга Урядова. - Он читает разнообразные лекции по литературе - очень интересные, эмоциональные. Сегодняшняя тема мне интересна не только как филологу, но и как женщине. В библиотеке нет строгого дресс-кода, и можно экспериментировать. Кто же не хочет выглядеть стильно?

Стремление выглядеть стильно продемонстрировали многие, а если точно, порядка 500 человек. Именно столько людей вмещает зрительный зал, бесплатные билеты в который тольяттинцы бронировали на сайте предприятия.

- Сегодняшняя тема лектория - смелый эксперимент, - улыбается заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью и госорганами ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. - Мы привыкли уже обсуждать интеллектуальные вопросы, но каким бы ни был человек, встречают его по одежке. Александра Бадова рассказала членам нашего клуба, как выглядеть достойно в любой ситуации, не потратив на образ кучу денег. Это не все сюрпризы, ожидающие тольяттинцев в этом году: одна из лекций, например, будет впервые посвящена астрономии.

НА ЗАМЕТКУ

Три сценария гардероба по версии Александры Бадовой:

- Первый - покупать то, что удобно носить, раз за разом одно и то же. Гардероб при этом «засоряется» однотипными вещами, а жизнь тускнеет. Вторая ошибка - покупать вещь «на всю жизнь» - даже самая дорогая и суперкачественная, она со временем надоест.

- Второй сценарий - помешательство на модных новинках. Денег тратится много, а гардероб захламляется вещами, которые быстро утрачивают актуальность. Выход - своевременно продавать дорогие модные вещи или покупать более дешевые модели.

- Третий оптимальный вариант - составлять сезонный гардероб сообразно впечатлению, которое вы хотите производить на людей. На зиму, например, достаточно иметь пять комплектов, которые можно без сожаления поменять с наступлением весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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