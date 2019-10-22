Виноваты жители "элиток"? Разбираемся, почему у ТЦ «Захар» возник вопрос с канализацией

21 октября "Самарские коммунальные системы" распространили информацию: торговый дом "Захар" остался без канализации за долги в 2,5 млн рублей. Чуть позже объявились собственники торгового центра, которые заверили, что никому и ничего не должны, не связаны договорными отношениями с "СКС". Да и вообще: канализация по-прежнему работает. "КП-Самара" разобралась, что происходит.

ТЦ "Захар": мы платим другим людям

Сейчас туалеты в торговом доме работают исправно, в этом журналист "КП-Самара" убедилась лично. Администрация центра объяснила, что договор на водоснабжение и водоотведение имеет с компанией "ЗИМ-энерго". Коммунальщики не отрицают - долг именно за этой организацией.

По сути ТЦ "Захар" стал заложником ситуации. Как рассказала администратор Марина, у компании нет долгов ни перед кем. Зато после распространенного в прессе сообщения на нее обрушился шквал звонков: посетители и арендаторы переживают, что с ними будет

- Коммунальные платежи оплачиваются поставщикам услуг с соблюдением условий заключенных договоров. Торговый дом «Захар» функционирует в штатном режиме, - сообщили в ЗАО «Инвест-ЗИМ».

СКС: ваши деньги до нас не доходят

Коммунальщики говорят: нормальная работа ненадолго.

- Что касается «работы в штатном режиме», это может объясняться большой протяженностью сетей водоотведения и их залеганием (9 метров), сети пока еще не заполнились полностью, но произойти это может в любой момент, - объяснили в СКС.

В компании подтвердили, что договор у них заключен с ООО "ЗИМ-Энерго". Именно эта компания и влезла в долги. Но страдать будут те, кому сейчас организация услуги СКС перепродает. В организации посоветовали руководству ТД подумать, куда же деваются деньги, которые они как будто бы добросовестно платят?

Канализация в ТЦ работает

Компания-посредник: виноваты жители "элиток"

Генеральный директор ООО «Зим-Энерго» Коба Бутивченко подтвердил, что его компания, во-первых, действительно обеспечивает торговый центр водой и канализацией, а во-вторых – имеет задолженность перед «СКС». Вот только по словам мужчины, никакого уведомления о тампонировании системы здесь не получали.

- По закону нас должны уведомлять об отключении от услуги в связи с задолженностью. Такого документа не было. «Инвест-ЗИМ» его тоже не получал. Мои сотрудники прошли осмотрели колодцы на территории бывшего завода, и места тампонирования на относящихся к нам сетях не обнаружили, - рассказал Коба Бутивченко. – Если трубу перекрыли на сетях «Инвест-Зим», то это нарушение, потому что эта компания не является должником перед «СКС». Если на наших сетях – тоже нарушение, потому что нам не прислали соответствующее извещение.

Ну а в образовании задолженности по словам Бутивченко виноваты... жители элитных домов на ул. Лейтенанта Шмидта. Они тоже покупают услуги СКС через "ЗИМ-Энерго":

- Кроме здания ТЦ «Захар» мы обслуживаем эти дома, и их жильцы платят за коммунальные услуги очень плохо, гораздо хуже, чем, например, пенсионеры в старых домах, - рассказал он. – Мы ведем постоянную борьбу с неплательщиками, используем все предусмотренные законом меры. А с «СКС» у нас идут судебные разбирательства, и мы платим пени за просрочку.

Коба Бутивченко рассказал, что попытается решить спорную ситуацию миром и договориться с «СКС» о рассрочке задолженности.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.