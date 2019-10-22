2019-10-22T21:09:10+03:00
Общество

Виноваты жители "элиток"? Разбираемся, почему у ТЦ «Захар» возник вопрос с канализацией

Коммунальщики уверяют, что перекрыли трубу за долги, однако в самом торговом центре эту информацию опровергают. Журналист «Комсомолки» лично убедился, что туалеты в здании работают. Но надолго ли – покажет время
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Журналист "Комсомолки" лично проверила туалеты ТЦ "Захар". Фото: Яндекс-картыЖурналист "Комсомолки" лично проверила туалеты ТЦ "Захар". Фото: Яндекс-карты
Изменить размер текста:

21 октября "Самарские коммунальные системы" распространили информацию: торговый дом "Захар" остался без канализации за долги в 2,5 млн рублей. Чуть позже объявились собственники торгового центра, которые заверили, что никому и ничего не должны, не связаны договорными отношениями с "СКС". Да и вообще: канализация по-прежнему работает. "КП-Самара" разобралась, что происходит.

ТЦ "Захар": мы платим другим людям

Сейчас туалеты в торговом доме работают исправно, в этом журналист "КП-Самара" убедилась лично. Администрация центра объяснила, что договор на водоснабжение и водоотведение имеет с компанией "ЗИМ-энерго". Коммунальщики не отрицают - долг именно за этой организацией.

По сути ТЦ "Захар" стал заложником ситуации. Как рассказала администратор Марина, у компании нет долгов ни перед кем. Зато после распространенного в прессе сообщения на нее обрушился шквал звонков: посетители и арендаторы переживают, что с ними будет

- Коммунальные платежи оплачиваются поставщикам услуг с соблюдением условий заключенных договоров. Торговый дом «Захар» функционирует в штатном режиме, - сообщили в ЗАО «Инвест-ЗИМ».

СКС: ваши деньги до нас не доходят

Коммунальщики говорят: нормальная работа ненадолго.

- Что касается «работы в штатном режиме», это может объясняться большой протяженностью сетей водоотведения и их залеганием (9 метров), сети пока еще не заполнились полностью, но произойти это может в любой момент, - объяснили в СКС.

В компании подтвердили, что договор у них заключен с ООО "ЗИМ-Энерго". Именно эта компания и влезла в долги. Но страдать будут те, кому сейчас организация услуги СКС перепродает. В организации посоветовали руководству ТД подумать, куда же деваются деньги, которые они как будто бы добросовестно платят?

Канализация в ТЦ работает

Канализация в ТЦ работает

Компания-посредник: виноваты жители "элиток"

Генеральный директор ООО «Зим-Энерго» Коба Бутивченко подтвердил, что его компания, во-первых, действительно обеспечивает торговый центр водой и канализацией, а во-вторых – имеет задолженность перед «СКС». Вот только по словам мужчины, никакого уведомления о тампонировании системы здесь не получали.

- По закону нас должны уведомлять об отключении от услуги в связи с задолженностью. Такого документа не было. «Инвест-ЗИМ» его тоже не получал. Мои сотрудники прошли осмотрели колодцы на территории бывшего завода, и места тампонирования на относящихся к нам сетях не обнаружили, - рассказал Коба Бутивченко. – Если трубу перекрыли на сетях «Инвест-Зим», то это нарушение, потому что эта компания не является должником перед «СКС». Если на наших сетях – тоже нарушение, потому что нам не прислали соответствующее извещение.

Ну а в образовании задолженности по словам Бутивченко виноваты... жители элитных домов на ул. Лейтенанта Шмидта. Они тоже покупают услуги СКС через "ЗИМ-Энерго":

- Кроме здания ТЦ «Захар» мы обслуживаем эти дома, и их жильцы платят за коммунальные услуги очень плохо, гораздо хуже, чем, например, пенсионеры в старых домах, - рассказал он. – Мы ведем постоянную борьбу с неплательщиками, используем все предусмотренные законом меры. А с «СКС» у нас идут судебные разбирательства, и мы платим пени за просрочку.

Коба Бутивченко рассказал, что попытается решить спорную ситуацию миром и договориться с «СКС» о рассрочке задолженности.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

Пока канализация в ТЦ Захар работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новокуйбышевске задержали коммуниста, который хочет стать мэром
В Самаре следователи разберутся с избиением пятиклассника в школе
В Отрадном мастеру-бровисту дали 2,5 года колонии за похищение драгоценностей клиенток
«Он говорил, что в доме никого нет!»: родня обвиняет тольяттинца, выжившего при пожаре, в расправе над братом
Жителям Самары рекомендуют оформлять ДТП по "Европрототоколу"
Самара попала в десятку самых хвастливых городов России
Пляжные «Крылья Советов» разгромили итальянский клуб «Атлетико Ликата» 11:2
Нам есть чему научить: «Балтика-Самара» поделилась опытом организации туров с предприятиями Нижегородской области
Более 1 тысячи самарцев накопили долг в 25 млн рублей и остались без газа
В Самаре из-за аварийных работ на Магистральной три автобуса пустили в объезд
«АКОМ» - реальное трудоустройство для молодежи
Эпилептик или лжец? Следствие ведет проверку обстоятельств страшной аварии на Кряже
Стал известен соперник «Лады» в 3-м раунде Кубка Европейской федерации гандбола
Разбирали завалы вручную: в центре Самары под сгоревшими сараями нашли повреждение на теплосетях
"Он головой ему в пах заехал?" Избитого в Самаре школьника обвиняют, что "первый начал"
В самарском аэропорту Курумоч появились электронные посадочные талоны
В Новокуйбышевске ребенок в школе подавился шариком и умер
В микрорайоне Волгарь начали строить первый этаж нового детского сада на 215 мест
Гигиена и профилактика в два раза дешевле: самарцев приглашают на профессиональную чистку зубов
В Самаре водитель автобуса спас от гибели выбежавшего на дорогу песика Кису
В Промышленном районе Самары построили новую спортплощадку с ограждением и освещением
На поле «Самара Арены» перед матчем «Крылья Советов» - «Зенит» устроят чествование вратарей-ветеранов
Самара может получить статус исторического поселения до конца 2019 года
«А посреди трассы стоял Lexus с героином»: наркокурьер рассказал, откуда взялись 25 кг наркотиков в его иномарке