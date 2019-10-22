2019-10-22T18:50:45+03:00
Происшествия

«Хрипел и бежал к кабинету медсестры»: школьник в Самарской области проглотил воздушный шарик и умер

Трагедия произошла на перемене в школе № 6 города Новокуйбышевск
Анна ИЛЮШИНА
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ЧП случилось в школе на переменеЧП случилось в школе на перемене
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В Самарской области невинная шалость стоила жизни 15-летнему мальчику. 22 октября на перемене десятки школьников стали свидетелями страшного происшествия. Из класса выбежал ученик восьмого класса Слава Г. и побежал в сторону кабинета медсестры. Хрипел, пытался что-то сказать, а потом упал, не добежав до медика несколько шагов, потерял сознание.

- Медработники, находившиеся в школе, оказывали ему экстренную помощь. Вызвали скорую. Но спасти мальчика не удалось. Он умер. Приносим глубокие соболезнования семье ребенка, - сообщила директор школы Оксана Кабина.

Причиной смерти стал воздушный шарик, который мальчик спрятал во рту и подавился.

В Сети сразу же появились сообщения, что школьник пытался проглотить его на спор. Писали также, что рядом с мальчиком нашли яблоко и подавиться он мог им, а не шариком. Однако очевидцы говорят, что яблоко просто выпало из рук ребенка. Видимо, он взял его, чтобы перекусить на перемене.

- Я видел, как Слава выбежал, а за ним сразу бежал его друг и кричал, что он задыхается шариком. Следом и учительница бежала. Все перепугались. Медсестра на первом этаже находится, а кабинет на втором, - обсуждают трагедию в соцсетях ученики школы.

Один из одноклассников рассказал, что Слава не хотел отдавать шарик учителю спрятал его в рот, а потом неожиданно подавился и пытался добежать за помощью к медсестре.

- Но никакого спора не было, - уверяет мальчик.

Так ли это предстоит выяснить следователям. Сейчас в школе проводят проверки специалисты Следственного комитета по городу Новокуйбышевску.

Напомним, это не единственное подобное происшествие в области.

В июне 2018 года 15 малышей из детского сада Тольятти попали в больницу, наглотавшись гидрогелевых шариков Orbeez. Всем детям было примерно по три года, шарики принес один из них из дома. Детям вовремя оказали помощь, сейчас они здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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